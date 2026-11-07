El riesgo país pasó los 900 puntos y las acciones argentinas se hundieron ante un incierto contexto externo

Wall Street entró en zona de corrección después de las elecciones legislativas.

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Los activos argentinos profundizaron en el inicio de noviembre la tendencia negativa que se viene observando desde julio, con un salto del riesgo país otra vez por sobre los 900 puntos básicos. El contexto internacional fue decisivo, pues las acciones y los bonos domésticos recibieron un castigo mayor por la volatilidad externa por las recientes elecciones en EEUU y Brasil.

La tendencia negativa vino acompañada por un desplome en los indicadores de Wall Street el jueves, luego del triunfo demócrata en las elecciones de medio término en los EEUU. El índice tecnológico Nasdaq perdió un 3,7% semanal, el Dow Jones de industriales retrocedió un 1,% y el promedio S&P 500 descontó 2,6 por ciento.

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El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la zona de 84.600 puntos, perdió un 8% en pesos y un 9% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”. El panel de acciones líderes acumuló 12 ruedas en baja en las últimas 15 sesiones operativas.

En la primera semana de noviembre el barril de crudo Brent del Mar del Norte cayó 16%, a USD 98 el barril para entregar en enero, mientras que el crudo intermedio de Texas cayó 13%, a USD 91 el barril para diciembre. Esta amplia baja impactó con fuerza sobre las acciones argentinas del sector, que lideraron las pérdidas generales: el ADR de YPF cayó 17,6%, a USD 38,70, mientras que Vista Energy cedió 18,2 por ciento. Cresud recortó 15%, mientras que Pampa Energía y Banco Supervielle bajaron cerca de 12 por ciento.

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Los expertos de IEB estimaron que “el frente externo viene jugando en contra -más allá de precios internacionales del crudo que impactaron muy positivamente en el sector y en las exportaciones de energía-. No obstante, el análisis de la cotización de los activos argentinos -deuda soberana Hard Dollar y equity ya comienza a evidenciar un incremento del riesgo político percibido. No es sólo contexto internacional; hay un fuerte componente idiosincrático”.

Desacoplados de la región

“El riesgo país, que prosigue su tendencia ascendente, se desacopla de América Latina. El equity no encuentra aún un piso, reflejando valuaciones que no se condicen con la actual coyuntura macro”, continuó el informe de IEB.

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“Los datos económicos continúan corridos a un segundo plano, y los inversores siguen trabajando con el pronóstico de que no habrá novedades positivas relevantes que pudieran desde allí motorizar el humor social, por lo cual deberá ser la política la que trate de ponerse las campañas al hombro”, afirmó el economista Gustavo Ber.

El equipo de research de Puente enfatizó que “la semana estuvo marcada por una nueva caída de los bonos soberanos, que profundizaron su desacople de otros mercados emergentes, y por una elevada volatilidad financiera local”.

“La convivencia entre un dólar relativamente estable y bonos soberanos cada vez más castigados muestra que el mercado cambiario responde a los flujos de corto plazo, mientras la deuda refleja dudas de cara al período electoral del año que viene. La liquidez en pesos siguió ajustada: antes del feriado bancario, la tasa a un día llegó momentáneamente a rozar el 200% el jueves, aunque el promedio ponderado fue del 29%”, agregaron desde Puente.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una pérdida de 5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan se disparó más de 150 puntos o 19%, a 939 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, en la sesión previa a las elecciones legislativas del año pasado.

“El spread soberano trepó a su nivel más alto de 2026.Ese nivel de spread ya se vio en otros momentos de tensión, pero con una economía distinta. Hoy el resultado primario es superavitario, la cuenta corriente es positiva y la brecha cambiaria es acotada, tres variables que estaban muy lejos de ese equilibrio en 2014, 2019 o 2025. Aun así, los Credit Default Swap (seguros ante eventuales impagos de deuda) descuentan una probabilidad de default creciente y el calendario de vencimientos en dólares de 2027 sigue exigente: entre Bonares y Globales hay compromisos por más de USD 12.000 millones”, detalló GMA Capital.

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En Wall Street las acciones cayeron -con epicentro en la rueda del jueves 5-, al confluir factores como el cambio de poder en Washington, la guerra en Irán, los resultados empresariales y los datos del mercado laboral. Los títulos tecnológicos fueron los más golpeados, como el caso de Nvidia (-10%), AMD (-12%) u Oracle (-8%).

“La administración Trump conservaría margen para instrumentar una asistencia similar, salvo que se introduzcan modificaciones legales que restrinjan esa facultad. También será importante seguir la continuidad del rol de Scott Bessent en esta relación. Entendemos que el respaldo de Estados Unidos a la Argentina responde principalmente a intereses geopolíticos y estratégicos, por lo que trasciende la dinámica partidaria y el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense”, consideró Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital

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“El mercado llega al cierre de la semana condicionado por una corrección internacional de magnitud, el deterioro de la deuda soberana argentina y una volatilidad poco habitual en la financiación de muy corto plazo. La caída de las acciones tecnológicas estadounidenses y el ajuste en los bonos locales elevan la importancia de distinguir entre un movimiento de aversión al riesgo generalizado y los factores específicos de Argentina”, definió Vector Investments.

El mercado argentino se apresta a una prolongada inactividad, el lunes y martes habrá un cierre total de la plaza financiera dada la visita al país del papa León XIV.

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En el plano cambiario, el dólar mayorista quedó ofrecido a 1.545,50 pesos. “En la semana el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos (+0,7%), por encima del aumento de 4,50 pesos registrado en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Agregó que los “próximos feriados en la semana que viene, sumados a un feriado en EEUU el miércoles, tendrán impacto en la actividad local”.

Maximiliano Gutiérrez, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, afirmó que “el riesgo país argentino alcanzó su nivel más alto del año y se despegó del comportamiento de otros países de la región. Sin embargo, las presiones financieras no se trasladaron con la misma intensidad al tipo de cambio. La combinación de factores externos, incertidumbre local y condiciones monetarias restrictivas ayuda a explicar esta aparente contradicción”.

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El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.958,16 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 412,66 pesos o 26,7% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.571,84 para la venta y $1.518,39 para la compra. El dólar blue bajó diez pesos o 0,7% respecto del viernes anterior, a 1.555 pesos.

El BCRA intervino solo en las sesiones del miércoles y el jueves, para absorber un total de 51 millones de dólares en el segmento de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 1.080 millones, a USD 49.642 millones. El jueves se efectuó un pago al FMI por 880 millones de dólares.