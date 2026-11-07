La frase del jefe de Haas sobre el escandaloso despido de Esteban Ocon que alimenta el enorme misterio que rodea a la Fórmula 1

Ayao Komatsu insistió en que no revelará cuál fue el hecho que derivó en el despido de Ocon (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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El jefe de Haas Ayao Komatsu reconoció ante los medios en el Gran Premio de Brasil que “todo el mundo se quedó sorprendido” cuando les comunicó que Esteban Ocon no volvería al cockpit, pero otra vez cerró la puerta a revelar los motivos reales del despido del francés y alimentó el enorme misterio sobre la gravedad de un hecho que derivó en la salida del piloto horas antes de la tercera práctica en México.

La bomba que Haas detonó el 1º de noviembre en el Gran Premio de México tuvo réplicas que se sintieron adentro del mismo equipo. El jefe del equipo, Ayao Komatsu, confirmó en la previa del Gran Premio de Brasil que nadie en la estructura esperaba lo que él estaba a punto de comunicarles aquel sábado a la mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando Esteban Ocon fue apartado del cockpit del VF-26 con cuatro carreras aún por disputarse en la temporada.

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“El sábado por la mañana, cuando tuve que decirles a los chicos y chicas de aquí: ‘Esteban ya no va a pilotar, Ryo está en el coche’, por supuesto que todos se quedaron sorprendidos”, declaró Komatsu en declaraciones recogidas por el medio especializado Autosport.

La confesión resulta llamativa: si la decisión tomó por sorpresa al propio equipo, el hecho que la desencadenó debió de ser tan inesperado como contundente. Desde que el japonés Ryō Hirakawa reemplazó al francés aquel fin de semana, ninguna fuente —ni dentro ni fuera del paddock— ha logrado confirmar oficialmente qué ocurrió entre el viernes a la noche y la mañana del sábado en Ciudad de México.

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Lejos de aclarar el panorama, Komatsu profundizó el misterio con sus propias palabras. El directivo japonés subrayó su intención de ser transparente con el equipo, pero reconoció que hay un límite que no puede cruzar: “Como les dije, normalmente, sobre todo dentro del equipo, quiero ser lo más transparente posible, estar lo más informado posible, para que entiendan el contexto. Pero realmente no puedo decir mucho más”.

Desde su despido, Esteban Ocon sólo habló por intermedio de un comunicado para desmentir un altercado físico (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La frase es casi idéntica a la línea que Komatsu sostuvo desde el primer momento. En su comunicado post carrera en México, en la entrevista con Sky y, según Autosport, también en declaraciones al Canal+ de Francia, el directivo repitió que no podía “entrar en detalles”.

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Lo que sí admitió Komatsu es que la relación con Ocon le dejó una enseñanza. “Cada día es un aprendizaje. En serio, cada día te enfrentás a algo nuevo; siempre estás aprendiendo, siempre. Por supuesto, llevo casi dos años trabajando con Esteban; me ha enseñado mucho. Así que es un proceso continuo...”, señaló el jefe del equipo con base en Carolina del Norte.

Mientras el caso Ocon permanece sin resolución pública, el equipo sigue adelante. En el Gran Premio de Brasil, Oliver Bearman comparte garaje con Rafael Cámara, el piloto que fue fichado para 2027 y que debuta este fin de semana como titular de Haas —en el Gran Premio de su país— tras la salida definitiva del francés.

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Bearman reconoció que la situación es “extraña” y “complicada”, pero descartó que haya generado interferencias en el rendimiento del equipo. “De verdad que lo siento por él. Por supuesto, la situación es complicada y las cosas han cambiado. Solo espero que esto no cause trastornos. Al menos la semana pasada no diría que causara ningún trastorno en absoluto”, afirmó el piloto británico en declaraciones recogidas por Autosport.

Sobre su nuevo compañero, Bearman fue directo: “Sinceramente, estoy emocionado por tener un compañero de equipo que me va a exigir al máximo. Rafa también va a ser un rival muy fuerte. Para nosotros, como personas competitivas y pilotos de carreras, lo que queremos es a alguien que nos impulse al siguiente nivel”, indicó el piloto de Haas.

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Rafa Cámara, que iba a debutar en 2027, fue ascendido de urgencia en Haas para el Gran Premio de San Pablo (Foto: Reuters/Jean Carniel)

La pregunta original —qué ocurrió exactamente la noche del viernes en México— continúa sin respuesta. Las versiones que circularon en los días posteriores al escándalo incluyen desde un altercado físico con Komatsu durante una reunión de equipo, que Ocon rechazó categóricamente en un comunicado, hasta un análisis de la BBC que señaló un “patrón” de conducta del piloto cuando los resultados no eran los esperados, con tendencia a culpar al equipo y al coche.

Lo que el comunicado oficial de Haas sí confirmó es que las conversaciones internas “seguirán siendo un asunto privado”. Komatsu, por su parte, ni siquiera pudo asegurar en aquella instancia si algún día se conocerían los motivos reales: “Sinceramente, no lo sé. No es algo que pueda decir en este momento”, respondió cuando se lo consultaron.

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Ocon, con casi 200 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1, no volverá al cockpit del equipo esta temporada. En Interlagos, mientras el caso permanece blindado, Cámara hace su debut oficial en la categoría y Bearman afirma que su mentalidad “no ha cambiado”.