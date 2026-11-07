Costa Rica

Costa Rica registra 63 contagios humanos por gusano barrenador y los adultos mayores son los más afectados

El Ministerio de Salud alertó que los adultos mayores representan casi la mitad de los pacientes afectados en el territorio nacional, mientras que las provincias costeras reportan las tasas más elevadas del país

La miasis provocada por el gusano barrenador puede causar dolor, irritación y daño en los tejidos, por lo que Salud insiste en buscar atención médica ante cualquier cambio inusual en una herida.
La miasis provocada por el gusano barrenador puede causar dolor, irritación y daño en los tejidos, por lo que Salud insiste en buscar atención médica ante cualquier cambio inusual en una herida.
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Autoridades de Costa Rica continúan registrando la persistencia de la miasis por gusano barrenador en seres humanos con 63 casos acumulados bajo emergencia nacional sanitaria. De acuerdo con el informe epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud, el país mantiene activo el estado de alerta epidémica debido a la circulación de la mosca que transmite este parásito, una situación que afecta a diversas comunidades del territorio nacional.

El análisis de los registros oficiales revela que la población de mayor edad enfrenta el riesgo más alto ante este problema de salud pública. Los adultos mayores de 65 años concentran casi la mitad de las afecciones, con 31 de los 63 casos confirmados, seguidos por el grupo de personas entre 20 y 64 años, que suma 29 pacientes.

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Asimismo, las cifras reflejan una marcada diferencia según el sexo de los afectados, pues los hombres representan el 68.25% de los casos registrados, con una tasa de incidencia de 1.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que en las mujeres la tasa es de 0.8 por cada 100 mil.

La distribución geográfica del evento muestra que la presencia del parásito afecta con mayor fuerza a las zonas rurales y costeras del país. La provincia de Puntarenas encabeza la tasa de incidencia nacional con 2.6 casos por cada 100 mil habitantes, producto de 13 personas diagnosticadas. Muy cerca se ubican:

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  • La provincia de Guanacaste, con un índice de 2.2 por cada 100 mil personas y nueve registros en total
  • San José, que acumula 11 personas afectadas
  • Limón contabiliza siete casos
  • Cartago y Heredia reportan cinco pacientes cada una.
Curva epidemiológica de los casos de miasis por gusano barrenador en seres humanos notificados en Costa Rica entre las semanas 1 y 43 de 2026. (Foto: Ministerio de Salud / CCSS)
Curva epidemiológica de los casos de miasis por gusano barrenador en seres humanos notificados en Costa Rica entre las semanas 1 y 43 de 2026. (Foto: Ministerio de Salud / CCSS)

La miasis provocada por el gusano barrenador es una infección que ocurre cuando la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax invade el cuerpo de personas o animales.

A diferencia de las moscas comunes que buscan materia orgánica descompuesta, la larva de esta especie consume exclusivamente carne y tejido vivo. La transmisión no ocurre de una persona a otra ni por el contacto directo con un animal infectado; la única vía de contagio se produce cuando la mosca hembra localiza una herida abierta, una raspadura o una cavidad corporal y deposita allí cientos de huevecillos.

Al cabo de pocas horas, esos huevos eclosionan y los gusanos comienzan a penetrar en la piel, lo cual genera dolores intensos, secreciones y cavidades profundas si no se extraen a tiempo.

Medidas de higiene y revisión de heridas previenen el avance de la infección

Para evitar el desarrollo de esta afección parasitaria en Costa Rica, el personal sanitario recomienda proteger de forma rigurosa cualquier corte, llaga o raspón. Es fundamental lavar las lesiones todos los días con agua y jabón, desinfectarlas y mantenerlas cubiertas con gasas o vendas limpias para impedir que las moscas tengan contacto con la piel.

Quienes cuidan a personas de edad avanzada o con movilidad reducida deben prestar atención continua al aseo corporal, debido a que la falta de sensibilidad física o el encamamiento prolongado facilitan que una herida pase inadvertida ante la llegada del insecto.

Mano con guante azul sostiene gasas sobre una bandeja de metal con tijeras, cinta adhesiva y un frasco desinfectante al fondo.
Un profesional sanitario con guantes toma una gasa estéril de una bandeja metálica equipada con material de curación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia de los animales domésticos y del ganado conforma otra barrera indispensable de control sanitario. Los dueños deben revisar con frecuencia a perros, gatos, caballos y bovinos para curar cualquier raspón visible y evitar que se formen gusaneras en su pelaje. Ante cualquier lesión sospechosa en los animales, la población debe notificar de inmediato al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Frente a señales como ardor punzante, picazón severa, enrojecimiento, secreción con mal olor o la sensación perceptible de que algo se mueve debajo de la piel, la persona debe acudir con prontitud a los centros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La atención oportuna permite la extracción médica de las larvas y la limpieza completa de la herida antes de que surjan complicaciones de gravedad.

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