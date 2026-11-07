República Dominicana

Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

El sospechoso, conocido como Kiko o La 14, fue ubicado en la avenida Charles de Gaulle tras una pesquisa sobre engaños a transeúntes, según explicó el vocero Diego Pesqueira de la institución

La Policía Nacional arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, alias Kiko, por participar en un esquema de estafas callejeras con falsos premios y bendiciones./ (Redes Diego Pesqueira)
La Policía Nacional arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, alias Kiko, por participar en un esquema de estafas callejeras con falsos premios y bendiciones./ (Redes Diego Pesqueira)
Guardar

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, conocido como “Kiko” o “La 14”, acusado de integrar una modalidad de estafa que ofrecía supuestos premios y bendiciones a personas abordadas en la vía pública. La investigación sostiene que el hombre y otros individuos usaban textos bíblicos, números y cruces para obtener dinero, prendas y otros bienes de sus víctimas.

El detenido fue interceptado en la avenida Charles de Gaulle, en el sector Brisas del Este, de Santo Domingo Este, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención intentó identificarse con un documento que pertenecía a otra persona.

PUBLICIDAD

La orden judicial 0309-JULIO-2026 fue emitida por la presunta violación del artículo 405 del Código Penal dominicano. La pesquisa incluye como presuntas afectadas a una mujer, su hija de 17 años y otras personas que habrían sido engañadas bajo el mismo mecanismo.

La versión de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) indica que el grupo contactaba a sus potenciales víctimas en espacios públicos. Luego les presentaba notas escritas a mano con referencias religiosas, combinaciones numéricas y símbolos de cruces, con el argumento de que recibirían un premio o una bendición.

Los agentes ocuparon un cuchillo y miles de papeles impresos que simulaban billetes dominicanos y dólares estadounidenses./ (Redes Diego Pesqueira)
Los agentes ocuparon un cuchillo y miles de papeles impresos que simulaban billetes dominicanos y dólares estadounidenses./ (Redes Diego Pesqueira)

La maniobra, siempre según la Policía, buscaba generar confianza y convencer a las personas de entregar efectivo, joyas o pertenencias. El informe no precisa cuántas víctimas habrían sido afectadas ni el monto total que presuntamente obtuvieron los involucrados.

PUBLICIDAD

Durante el registro, los agentes ocuparon un cuchillo y una mochila que contenía papeles impresos con apariencia de billetes. La Policía contabilizó 2,700 papeletas tipo dominicano, con un valor aparente de RD$ 3.678.000 (USD 60.72), y 933 papeles tipo USD 100, equivalentes a USD 93,300 si se tratara de dinero auténtico.

También fueron incautados una cartera con documentos y tarjetas a nombre de un tercero, un encendedor, un frasco de perfume, un guante místico, un amuleto y varios papeles manuscritos. Esos objetos quedaron bajo custodia para su incorporación a la investigación que estará a cargo del Ministerio Público.

El artículo 405 castiga las maniobras para obtener bienes ajenos

El artículo 405 del Código Penal dominicano, que figura en la orden de arresto, contempla el delito de estafa cuando una persona utiliza nombres o calidades falsas, o recurre a maniobras fraudulentas, para lograr que otra entregue fondos, valores, muebles u otros efectos.

Las autoridades incautaron un guante místico, un amuleto y tarjetas bancarias de terceros que pasaron a custodia del Ministerio Público./ (Redes Diego Pesqueira)
Las autoridades incautaron un guante místico, un amuleto y tarjetas bancarias de terceros que pasaron a custodia del Ministerio Público./ (Redes Diego Pesqueira)

La norma también incluye los casos en que el engaño crea la expectativa o el temor ante un hecho inexistente o imaginario con el fin de conseguir bienes ajenos. En ese marco, la investigación deberá determinar si los supuestos premios y bendiciones fueron empleados como un recurso para inducir a las víctimas a desprenderse de dinero o pertenencias.

Para la estafa común, el artículo fija una pena de seis meses a dos años de prisión correccional y una multa de 20 a 200 pesos, según la redacción vigente de esa disposición. Además, un tribunal puede imponer inhabilitación absoluta o especial para determinados cargos u oficios, sin perjuicio de sanciones adicionales si se comprueba falsedad documental u otra infracción.

El antecedente de un documento ajeno y la ocupación de papeles que simulaban efectivo podrían dar lugar a líneas de investigación separadas, aunque la eventual calificación jurídica corresponde al Ministerio Público y a los tribunales. Por ahora, Troncoso del Rosario permanece detenido y las autoridades anunciaron que pondrán las pruebas incautadas a disposición de la justicia.

Temas Relacionados

EstafaSanto DomingoRepública DominicanaPolicía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dominicana impulsa en Londres una agenda para atraer inversiones y ampliar las exportaciones dominicanas

La misión dominicana expuso ante empresarios británicos incentivos, conectividad y acceso preferencial a mercados, dentro de la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, para diversificar la captación de capital extranjero

Dominicana impulsa en Londres una agenda para atraer inversiones y ampliar las exportaciones dominicanas

“Es descabellado”: excónsul de Haití en República Dominicana rechaza que la ONU dialogue con el pandillero Wilson Joseph

La supuesta tregua que busca pactar el líder de la banda criminal haitiana 400 Mawozo con la ONU no tiene asidero jurídico ni político. Así lo afirmó el excónsul general de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison

“Es descabellado”: excónsul de Haití en República Dominicana rechaza que la ONU dialogue con el pandillero Wilson Joseph

República Dominicana: Autoridades clausuran ocho comercios chinos tras detectar distintas irregularidades

Pro Consumidor detectó mercancías sin registros sanitarios y productos para adultos expuestos en áreas visibles para menores de edad

República Dominicana: Autoridades clausuran ocho comercios chinos tras detectar distintas irregularidades

Las autoridades dominicanas detuvieron a 44,414 haitianos irregulares y expulsaron a 40,521 durante octubre

El informe de la Dirección General de Migración, citado por Caribbean National Weekly, atribuyó la ofensiva a despliegues militares, policiales y controles laborales realizados en todo el país durante el mes, según el reporte

Las autoridades dominicanas detuvieron a 44,414 haitianos irregulares y expulsaron a 40,521 durante octubre

El Caribe y Centroamérica concentran el 30% de las preferencias vacacionales de los canadienses

El sondeo de Canada Pulse Insights situó a México y esa región por encima de Europa, con 17%, y de Estados Unidos, que recibió el respaldo del 16% de quienes prevén desplazarse

El Caribe y Centroamérica concentran el 30% de las preferencias vacacionales de los canadienses

TECNO

GTA 6 podría ocupar más almacenamiento en la Xbox: una filtración revela que pesaría más que en la PS5

GTA 6 podría ocupar más almacenamiento en la Xbox: una filtración revela que pesaría más que en la PS5

Apple ya tiene 100.000 apps adaptadas al iPhone Duo, pero el teléfono sigue agotado hasta enero

“Vamos a tener muchas sorpresas negativas”: Bill Gates lanza una advertencia ante la falta de regulación en la IA

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este sábado

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en el último día

ENTRETENIMIENTO

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

MUNDO

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Condenaron a 200 años de prisión al líder de una secta religiosa en Kenia

Monedas antiguas reavivan la disputa sobre la identidad de la líder que acudió a Roma