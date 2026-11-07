Arrestan a Kiko en República Dominicana por ofrecer premios y bendiciones a cambio de bienes

La Policía Nacional arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, alias Kiko, por participar en un esquema de estafas callejeras con falsos premios y bendiciones./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana arrestó a Argenis Troncoso del Rosario, conocido como “Kiko” o “La 14”, acusado de integrar una modalidad de estafa que ofrecía supuestos premios y bendiciones a personas abordadas en la vía pública. La investigación sostiene que el hombre y otros individuos usaban textos bíblicos, números y cruces para obtener dinero, prendas y otros bienes de sus víctimas.

El detenido fue interceptado en la avenida Charles de Gaulle, en el sector Brisas del Este, de Santo Domingo Este, según informó Diego Pesqueira, vocero de la institución. De acuerdo con el reporte policial, al momento de la detención intentó identificarse con un documento que pertenecía a otra persona.

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La orden judicial 0309-JULIO-2026 fue emitida por la presunta violación del artículo 405 del Código Penal dominicano. La pesquisa incluye como presuntas afectadas a una mujer, su hija de 17 años y otras personas que habrían sido engañadas bajo el mismo mecanismo.

La versión de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) indica que el grupo contactaba a sus potenciales víctimas en espacios públicos. Luego les presentaba notas escritas a mano con referencias religiosas, combinaciones numéricas y símbolos de cruces, con el argumento de que recibirían un premio o una bendición.

Los agentes ocuparon un cuchillo y miles de papeles impresos que simulaban billetes dominicanos y dólares estadounidenses./ (Redes Diego Pesqueira)

La maniobra, siempre según la Policía, buscaba generar confianza y convencer a las personas de entregar efectivo, joyas o pertenencias. El informe no precisa cuántas víctimas habrían sido afectadas ni el monto total que presuntamente obtuvieron los involucrados.

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Durante el registro, los agentes ocuparon un cuchillo y una mochila que contenía papeles impresos con apariencia de billetes. La Policía contabilizó 2,700 papeletas tipo dominicano, con un valor aparente de RD$ 3.678.000 (USD 60.72), y 933 papeles tipo USD 100, equivalentes a USD 93,300 si se tratara de dinero auténtico.

También fueron incautados una cartera con documentos y tarjetas a nombre de un tercero, un encendedor, un frasco de perfume, un guante místico, un amuleto y varios papeles manuscritos. Esos objetos quedaron bajo custodia para su incorporación a la investigación que estará a cargo del Ministerio Público.

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El artículo 405 castiga las maniobras para obtener bienes ajenos

El artículo 405 del Código Penal dominicano, que figura en la orden de arresto, contempla el delito de estafa cuando una persona utiliza nombres o calidades falsas, o recurre a maniobras fraudulentas, para lograr que otra entregue fondos, valores, muebles u otros efectos.

Las autoridades incautaron un guante místico, un amuleto y tarjetas bancarias de terceros que pasaron a custodia del Ministerio Público./ (Redes Diego Pesqueira)

La norma también incluye los casos en que el engaño crea la expectativa o el temor ante un hecho inexistente o imaginario con el fin de conseguir bienes ajenos. En ese marco, la investigación deberá determinar si los supuestos premios y bendiciones fueron empleados como un recurso para inducir a las víctimas a desprenderse de dinero o pertenencias.

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Para la estafa común, el artículo fija una pena de seis meses a dos años de prisión correccional y una multa de 20 a 200 pesos, según la redacción vigente de esa disposición. Además, un tribunal puede imponer inhabilitación absoluta o especial para determinados cargos u oficios, sin perjuicio de sanciones adicionales si se comprueba falsedad documental u otra infracción.

El antecedente de un documento ajeno y la ocupación de papeles que simulaban efectivo podrían dar lugar a líneas de investigación separadas, aunque la eventual calificación jurídica corresponde al Ministerio Público y a los tribunales. Por ahora, Troncoso del Rosario permanece detenido y las autoridades anunciaron que pondrán las pruebas incautadas a disposición de la justicia.

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