El próximo iPhone tendría un botón menos: Apple prepara la salida del acceso directo más conocido

Apple podría eliminar el botón de acción en sus futuros iPhone. (Captura/PhoneBuff)

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Apple podría eliminar uno de los botones físicos más recientes de sus teléfonos a partir de los iPhone que llegarían en 2027. Una filtración recogida por el portal especializado MacRumors señala que la compañía estaría evaluando retirar el botón de acción, incorporado desde los iPhone 15 Pro en 2023, para integrar sus funciones con el Control de Cámara.

La posible modificación no significaría que los usuarios pierdan las opciones de personalización que ofrece este acceso directo. Según la información extraoficial, Apple buscaría reunir ambos controles en una sola tecla, que respondería de manera diferente según la interacción: una pulsación permitiría abrir la cámara y mantenerla presionada activaría el atajo configurado por el usuario.

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Por ahora, no existe una confirmación oficial de Apple sobre este cambio. Tampoco se conoce si la eliminación afectaría a todos los modelos de la próxima generación o solamente a determinadas versiones. La información debe tomarse con cautela, ya que procede de rumores sobre productos que todavía no fueron anunciados.

El botón de acción del iPhone apareció por primera vez en 2023 con su modelo 15. (macrumos)

Por qué Apple eliminaría el botón de acción del iPhone

El botón de acción llegó con los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max en 2023 como reemplazo del tradicional interruptor de silencio, presente durante años en los teléfonos de Apple.

Su principal diferencia es que permite asignar distintas funciones. En lugar de limitarse a activar o desactivar el sonido, los usuarios pueden configurarlo para abrir la cámara, encender la linterna, activar modos de concentración, iniciar una grabación de voz o ejecutar atajos personalizados.

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Esta flexibilidad hizo que el botón se convirtiera en una de las herramientas más prácticas de los modelos recientes. Su funcionamiento también se extendió a otras versiones de la familia iPhone, por lo que su posible desaparición representaría un cambio en la manera de interactuar con el dispositivo.

La filtración no explica por qué Apple estaría considerando retirarlo. Una posible interpretación es que la compañía busque simplificar la cantidad de controles físicos y concentrar varias funciones en un mismo componente. Sin embargo, no hay información confirmada que permita establecer que ese sea el motivo.

El botón de acción del iPhone se convirtió en una de sus herramientas más útiles. (9to5mac)

Cómo funcionaría el botón que reemplazaría los dos controles

La propuesta consistiría en combinar las funciones del botón de acción con las del Control de Cámara, incorporado en los iPhone 16 para facilitar el acceso a las herramientas fotográficas.

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De acuerdo con el rumor, una pulsación sencilla permitiría abrir la cámara, mientras que mantener presionado el mismo botón activaría la función que actualmente se encuentra asignada al botón de acción.

Este sistema permitiría conservar los accesos directos sin necesidad de mantener dos teclas independientes. No obstante, también plantea interrogantes sobre Visual Intelligence, la herramienta de inteligencia artificial de Apple que puede activarse al mantener presionado el Control de Cámara.

Una posible solución sería modificar la forma de acceder a esa función o trasladarla a otro apartado del sistema operativo. Actualmente, Visual Intelligence también puede utilizarse desde otras opciones del iPhone, por lo que la eliminación de un acceso físico no necesariamente implicaría perder la herramienta.

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Apple buscaría combinar las funciones del botón de acción con las del Control de Cámara. (Apple)

El iPhone plegable ya llegó sin botón de acción

Un antecedente que alimenta las especulaciones es el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. Este dispositivo llegó sin botón de acción, aunque conserva el Control de Cámara.

La ausencia del botón en el modelo plegable podría responder a una decisión relacionada con su diseño. La bisagra y la distribución de sus componentes internos condicionan el espacio disponible en los laterales, por lo que no necesariamente representa un cambio que vaya a extenderse al resto de la gama.

Por ahora, Apple no ha anunciado oficialmente las características de sus iPhone de 2027. La compañía tampoco confirmó que vaya a unificar los dos controles físicos.

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Si la filtración termina siendo cierta, los próximos teléfonos podrían marcar el final de una de las funciones que más posibilidades de personalización incorporó Apple en los últimos años. Habrá que esperar nuevos indicios para conocer si la modificación llegará a toda la familia o quedará limitada a determinados modelos.