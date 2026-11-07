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“Vamos a tener muchas sorpresas negativas”: Bill Gates lanza una advertencia ante la falta de regulación en la IA

El cofundador de Microsoft considera que los delincuentes aprovecharán los modelos más avanzados para ejecutar ataques informáticos

En la imagen de archivo, cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
En la imagen de archivo, cofundador de Microsoft y empresario estadounidense Bill Gates. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
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Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que la falta de regulación de la inteligencia artificial (IA) podría provocar un aumento de los ciberataques durante el próximo año. El empresario considera que el peligro más inmediato no es que esta tecnología pierda el control por sí misma, sino que personas malintencionadas aprovechen sus capacidades sin las medidas de seguridad necesarias.

“El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, afirmó Gates durante una entrevista con ABC News. Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial más recientes pueden convertirse en herramientas para ejecutar ataques informáticos más sofisticados cuando se utilizan sin restricciones.

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El empresario también señaló que la posibilidad de que la IA se descontrole representa un riesgo que debe estudiarse, aunque considera que sus consecuencias más importantes todavía están a varios años de distancia. Por ahora, su preocupación se concentra en el uso deliberado de esta tecnología por parte de actores maliciosos.

Bill Gates preocupado por la falta de regulación en la IA ante su acelerado avance.
Bill Gates mostró su preocupación por la falta de regulación en la IA. (Threads)

“El verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener”, sostuvo.

Bill Gates advierte sobre el uso de la IA para cometer ciberataques

Durante la conversación con ABC News, Gates explicó que algunos usuarios pueden recurrir a modelos de inteligencia artificial sin las barreras de protección que normalmente limitan sus respuestas y capacidades. Esta posibilidad, advirtió, facilita que personas con intenciones criminales aprovechen las herramientas para desarrollar actividades peligrosas.

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“Hay gente realmente malintencionada que utiliza la IA, sobre todo en ámbitos donde se pueden eliminar todas las medidas de seguridad”, afirmó.

El cofundador de Microsoft mencionó que se necesitan mayores restricciones para impedir que estas tecnologías sean utilizadas en actividades como el bioterrorismo y los ciberataques. Su preocupación apunta a que los modelos más avanzados pueden quedar al alcance de personas que buscan aprovechar sus capacidades para causar daños.

Bill Gates aseguró que los ciberdelincuentes usarán la IA para realizar ataques informáticos cada vez más sofisticados.
Bill Gates aseguró que los ciberdelincuentes usarán la IA para realizar ataques informáticos cada vez más sofisticados.

“Pero ahora mismo, está permitido eliminar todas esas medidas de seguridad. Así que, cuando hay gente malintencionada, sin medidas de seguridad y con los modelos más recientes, es ahí donde, durante el próximo año, principalmente en el ámbito cibernético, vamos a tener muchas sorpresas negativas”, declaró.

La advertencia cobra relevancia en un escenario en el que la inteligencia artificial ya se utiliza para automatizar tareas digitales, analizar información y generar contenido. En manos de delincuentes, estas capacidades también pueden facilitar la preparación de campañas de fraude, la creación de mensajes de suplantación de identidad y otras formas de ataques informáticos.

Gates cuestiona que las empresas de IA se regulen por sí solas

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la responsabilidad de las compañías que desarrollan inteligencia artificial. Gates rechazó que la seguridad de esta tecnología dependa exclusivamente de las decisiones de las propias empresas, una postura que también ha sido defendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La idea de que, tratándose de la tecnología más peligrosa jamás inventada por el ser humano, esa sea la última palabra, que las propias empresas sean el único control que tiene la sociedad... está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, manifestó.

Bill Gates en desacuerdo con que los laboratorios de IA se regulen ellos mismos. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
Bill Gates en desacuerdo con que los laboratorios de IA se regulen ellos mismos. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Con esta declaración, el empresario puso en duda que los mecanismos internos de las compañías sean suficientes para prevenir los riesgos asociados con los sistemas de IA. Su planteamiento apunta a la necesidad de establecer controles externos que limiten los posibles usos dañinos de estas herramientas.

El debate sobre la regulación se ha intensificado a medida que los modelos de inteligencia artificial ganan capacidades y se incorporan a más actividades. Mientras las empresas tecnológicas defienden la innovación y el desarrollo de nuevos sistemas, distintos sectores reclaman reglas que permitan reducir los riesgos sin frenar sus beneficios.

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