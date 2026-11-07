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Beijing vetó un acuerdo entre SoftBank y ABB: las empresas evalúan crear una entidad separada para sus robots en China

La decisión de las autoridades chinas puso en riesgo una adquisición de USD 5.400 millones. Las compañías buscan alternativas para concretar la transacción, mientras crece la preocupación por el control de datos tecnológicos

China bloquea la compra por 4.782 millones de la división de robótica de ABB por SoftBank (Europa Press)
China bloquea la compra por 4.782 millones de la división de robótica de ABB por SoftBank (Europa Press)
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SoftBank y la suiza ABB analizan separar el negocio de robots en China para intentar salvar la compra de la división de robótica de esta última, valuada en USD 5.400 millones, que Beijing prohibió esta semana, informó Bloomberg, citando a personas con conocimiento de las conversaciones.

Según Bloomberg, las dos empresas y sus asesores buscan una solución desde que el jueves 5 de noviembre una oficina china de revisión de seguridad de la inversión extranjera frenó la operación. La carpeta la lleva SoftBank, que impulsa el esfuerzo, y las conversaciones son preliminares: pueden terminar sin acuerdo.

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La idea consiste en crear una entidad separada para el negocio en China, con otros dueños, según resumió Reuters sobre el informe. El resto de la división se vendería a SoftBank. ABB declinó comentar la información, mientras que la compañía japonesa no respondió a la agencia fuera de horario.

El veto de Beijing y la oferta original

ABB confirmó el veto en un comunicado del 5 de noviembre. La empresa informó que SoftBank le comunicó que la Oficina del Mecanismo de Trabajo para la Revisión de Seguridad de la Inversión Extranjera de China prohibió la adquisición del negocio de ABB Robotics en ese país.

El acuerdo se había firmado en octubre de 2025, con un valor empresarial de USD 5.375 millones. ABB precisó entonces que la operación quedaba sujeta a aprobaciones regulatorias y que SoftBank gestionaba ese proceso. En su comunicado, ambas compañías dijeron estar en diálogo cercano y trabajar de forma constructiva en la transacción.

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Masayoshi Son, CEO de SoftBank, busca concretar la adquisición de la división de robótica de ABB, una operación de USD 5.400 millones que enfrenta obstáculos regulatorios en China (Europa Press)
Masayoshi Son, CEO de SoftBank, busca concretar la adquisición de la división de robótica de ABB, una operación de USD 5.400 millones que enfrenta obstáculos regulatorios en China (Europa Press)

Ni ABB ni SoftBank explicaron los motivos del veto. Según The Robot Report, que cita al Financial Times, las autoridades chinas expresaron preocupación por la transferencia al extranjero de datos de robots y su uso para entrenar modelos de IA. Esa razón no figura en el comunicado de ABB.

China pesa cerca del 30% del negocio de robots

Reuters informó que China es el mayor mercado de la división de robótica de ABB y representa cerca del 30% de ese negocio. ABB opera unas 30 sociedades locales en el país, con unos 15.000 empleados en cerca de 130 ciudades, además de canales de venta en casi 700.

La decisión expone el alcance del control que ejercen las autoridades chinas sobre las operaciones tecnológicas internacionales, incluso cuando involucran a compañías extranjeras. El bloqueo también introduce incertidumbre sobre futuras inversiones en el sector, en un contexto en el que Beijing restringe la transferencia de tecnologías estratégicas hacia otros países.

Bloomberg añadió que ABB evalúa otras opciones, entre ellas vender la unidad a otro comprador, por un valor que podría ubicarse entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones. También se menciona retomar el plan previo de escindir la división y sacarla a bolsa, algo que se complicó tras firmar el contrato con SoftBank.

El veto también afecta los planes de ABB para el dinero de la venta. El analista de Citigroup Martin Wilkie estimó, según Bloomberg, que el bloqueo reduciría a la mitad, hasta unos USD 5.000 millones, la capacidad de la empresa para hacer adquisiciones.

Reuters recordó que es el segundo acuerdo tecnológico bloqueado por China este año. En abril, Beijing ordenó a Meta deshacer su compra, de más de USD 2.000 millones, de la startup de IA Manus.

Por ahora no hay una decisión formal sobre el plan de separar el negocio chino, y ABB y SoftBank no han anunciado un cambio en los términos del acuerdo firmado en octubre de 2025.

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