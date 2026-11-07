Guatemala

Director del Hospital de Zacapa detalla las heridas que causaron la muerte del diputado guatemalteco Julio Portillo

El legislador, electo por Zacapa para el período 2024-2028, falleció en el Hospital Regional de Zacapa después de recibir varios disparos y ser sometido a una cirugía de emergencia de inmediato

Un hombre con traje oscuro y corbata levanta ambos pulgares sentado en un escritorio de madera dentro de un salón legislativo
El diputado Julio César Portillo Paz falleció en el Hospital Regional de Zacapa debido a las heridas de bala en el rostro y el cráneo. (Congreso de la Repúbllica de Guatemala)
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El diputado Julio César Portillo Paz falleció a las 21:58 del viernes 6 de noviembre, horas después de recibir múltiples disparos durante un ataque contra su comitiva en Río Hondo, Zacapa. Las heridas en el rostro y el cráneo fueron determinantes en su muerte, pese a la cirugía de urgencia y la atención intensiva que recibió en el Hospital Regional de Zacapa.

Portillo, electo por Zacapa para el período 2024-2028, ingresó al centro asistencial a las 17:45, trasladado por los Bomberos Municipales. El atentado ocurrió en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, frente a la sede local de la Policía Nacional Civil.

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El director del Hospital Regional de Zacapa, Luis Alberto Nájera García, explicó que el legislador fue sometido a una intervención inmediata para controlar las hemorragias y reparar los daños iniciales. Tras la operación, permaneció en cuidados intensivos, en estado delicado y con apoyo hemodinámico.

La gravedad de las lesiones impidió su recuperación. Nájera García afirmó: “Por la complejidad de las lesiones y por la gravedad de las mismas, él falleció”.

El médico precisó que el diputado presentaba varias heridas de bala, aunque las más difíciles de atender se concentraban en la región facial y craneal. “El señor diputado traía múltiples lesiones, pero las más importantes eran en la región facial y craneal, las que representaron un mayor daño a su salud”, señaló.

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El director del hospital también expresó sus condolencias a la esposa de Portillo, Dulce, y a los padres del legislador. El centro médico mantuvo activos sus servicios de emergencia y encamamiento durante toda la atención al diputado.

Un hombre con anteojos y uniforme médico sentado frente a una mesa con un micrófono y un escritorio con computadora al costado
El diputado Julio César Portillo Paz falleció en el Hospital Regional de Zacapa debido a las heridas de bala en el rostro y el cráneo. (Hospital General de Zacapa Guatemala)

El ataque frente a la sede policial de Río Hondo

Hombres armados no identificados dispararon contra el vehículo tipo agrícola en el que viajaba Portillo y contra dos motocicletas de la Policía Nacional Civil que integraban su escolta. Tres agentes murieron durante el ataque.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, identificó a los policías fallecidos como Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana. Los tres murieron mientras cumplían funciones de protección del legislador.

Herrera condenó el crimen y escribió: “Condeno el asesinato de Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, agentes de la Policía Nacional Civil, en el cumplimiento de su deber. Expreso sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

La vicepresidenta también lamentó por separado la muerte de Portillo y manifestó su solidaridad con sus familiares y los integrantes del Congreso de la República. Las autoridades habían reforzado previamente la seguridad del diputado por denuncias de amenazas contra él y miembros de su entorno.

En 2024, el Ministerio de Gobernación elevó de dos a seis agentes el número de policías asignados a la protección de Portillo, luego de que denunciara persecuciones contra integrantes de su familia. Ese antecedente fue informado por la agencia EFE.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió el atentado en un mensaje publicado al día siguiente. El mandatario sostuvo: “No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos”.

Arévalo instruyó a las fuerzas de seguridad a colaborar con el Ministerio Público para esclarecer el ataque e identificar a sus responsables. También afirmó que el sacrificio de los tres agentes asesinados no sería olvidado.

Durante la noche del atentado circularon versiones en redes sociales sobre un supuesto cierre de las emergencias del Hospital Regional de Zacapa. Nájera García negó esa información y explicó que únicamente se pidió apoyo a la Gobernación Departamental para reforzar la seguridad en el perímetro de las instalaciones.

“Cualquier información del acontecer del hospital siempre se publica a través de su página oficial. Cualquier otra información que circule en redes sociales no es de carácter oficial”, afirmó el director. El hospital sostuvo que continuó atendiendo a la población sin contratiempos.

Un hombre con anteojos y uniforme médico sentado frente a una mesa con un micrófono y un escritorio con computadora al costado
El diputado Julio César Portillo Paz falleció en el Hospital Regional de Zacapa debido a las heridas de bala en el rostro y el cráneo. (Hospital General de Zacapa Guatemala)

Las denuncias y procesos que atravesaron su carrera política

La trayectoria política de Portillo estuvo marcada por denuncias judiciales, cuestionamientos públicos y su posterior expulsión del partido Cabal, la agrupación con la que había llegado al Congreso. El señalamiento de mayor repercusión surgió en 2025, cuando el alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, lo acusó de exigir comisiones ilegales vinculadas a proyectos municipales.

Según la denuncia de Galván, el diputado habría pedido el 20% del valor de ciertos proyectos municipales y el 10% de las obras financiadas con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo. El alcalde también afirmó que Portillo buscaba influir en la adjudicación de contratos a empresas de su elección.

Un hombre con anteojos y uniforme médico sentado frente a una mesa con un micrófono y un escritorio con computadora al costado
El diputado Julio César Portillo Paz falleció en el Hospital Regional de Zacapa debido a las heridas de bala en el rostro y el cráneo. (Hospital General de Zacapa Guatemala)

Galván denunció, además, presiones para que proveedores adquirieran cemento a una sociedad cuyos representantes legales podrían ser familiares del legislador. También lo vinculó con amenazas relacionadas con auditorías de la Contraloría General de Cuentas y aseguró que se había presentado en el municipio acompañado por personas con presuntos vínculos con el narcotráfico, solicitadas por Estados Unidos.

El 12 de junio de 2025, el Ministerio Público solicitó retirar el antejuicio de Portillo para investigarlo por abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones. La pesquisa se relacionaba con hechos que habrían ocurrido entre junio y diciembre de 2024.

El diputado rechazó las acusaciones y sostuvo que sus visitas a La Unión formaban parte de tareas de fiscalización. En abril de 2025, Cabal inició un proceso de expulsión en su contra, que se concretó meses después.

Portillo también había enfrentado una causa por el accidente de tránsito del 13 de mayo de 2024 en Ciudad de Guatemala, en el que murió el agente de la Policía Nacional Civil Nery Eberto Ruano Morales, integrante de su equipo de seguridad. Fue señalado por homicidio culposo y lesiones culposas, pero un juez dictó falta de mérito a su favor el 30 de enero de 2025.

En julio de 2024, el legislador reconoció públicamente que dos mujeres lo habían denunciado luego de un altercado durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa. En mayo de 2026, la diputada Carolina Orellana presentó otra denuncia por hostigamiento, en su manifestación psicológica de violencia contra la mujer.

Esa denuncia derivó en medidas cautelares y una orden de alejamiento a favor de Orellana y de su familia. El Tribunal Supremo Electoral abrió también un expediente por posibles infracciones de propaganda ilegal, incluida la distribución de pulseras con la inscripción “J. Portillo”.

En enero de 2026, Portillo declaró haber acumulado alrededor de 240 denuncias, aunque aseguró que los procesos habían sido resueltos. Tras dejar Cabal, se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza, dirigida por la ex primera dama Sandra Torres.

El 31 de octubre de 2026, una asamblea extraordinaria departamental celebrada en Zacapa lo proclamó oficialmente integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza, una semana antes del ataque en el que murió.

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