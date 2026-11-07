Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

Florencia Peña celebró sus 52 años en las redes sociales con una reflexión sobre su desarrollo personal

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Florencia Peña cumplió 52 años y lo celebró con una serie de fotos en las que se mostró sin maquillaje, el pelo suelto y apenas cubierta con un blazer oliva oversize que llevó directamente sobre la piel. Junto a las imágenes, en las que jugó con diferentes poses y miradas, compartió una reflexión personal sobre este nuevo año de vida y recibió los saludos de sus seguidores.

“En este presente, nada me define. Mi vida es una constante búsqueda. Es estar en sintonía con mi ser; ese lugar al que yo sola sé llegar, del que a veces me voy, pero al que siempre regreso”, escribió Peña al inicio del posteo.

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La actriz describió sus fotografías al natural como una muestra de su proceso de autoconocimiento

La actriz relacionó las imágenes con un proceso de autoconocimiento. “Hoy sé reconocer mi disfraz. Sé cuándo estoy jugando y cuándo necesito volver hacia adentro para no perderme”, sostuvo, y agregó: “Estas fotos a cara lavada son el mejor reflejo de quién soy hoy. Alguien que ha atravesado tempestades y que conserva la fuerza para seguir intentando”.

En otro fragmento del texto, Peña se refirió a su actitud frente a lo que depare el futuro. “Estoy siempre buscando, atenta a lo que la vida viene a contarme. No me resisto a nada. Que el río me lleve”, consignó, manifestando el espíritu libre como premisa.

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Colegas del espectáculo como Marley, Georgina Barbarossa y Marcelo De Bellis enviaron mensajes de felicitación a Peña por su cumpleaños

El mensaje cerró con una definición sobre las enseñanzas recogidas en este nuevo año de vida. “Aprendí a soltar y a escuchar. Y el amor es y será siempre el motor de mi existencia”, concluyó la actriz.

La publicación recibió numerosos saludos de colegas y amigos. Marley le dejó un “muy feliz cumple”, mientras que Georgina Barbarossa escribió “muy feliz cumpleaños, tesoro de mi corazón”, exagerando en la repetición de consonantes y vocales. Marcelo De Bellis, su compañero en Casados con hijos, le respondió con un “te quiero”, y también se sumó Belén Francese, que la saludó con un “feliz cumple, Flor, el verdadero, qué mujer”. Tampoco se quedó fuera de los saludos virtuales su hijo Juan Otero, que le dedicó un “te amo, feliz cumple”.

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El posteo de Flor Peña sobre sus 52 años

El regalo que recibió por adelantado

El festejo por una nueva vuelta al sol llega pocos días después de que la actriz anunciara que protagonizará Chicago junto a Juliana Gattas, de Miranda!, en una producción de Adrián Suar que se estrenará en mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, sobre la avenida Corrientes. Peña interpretará a Roxie Hart, una mujer que descubre que una tragedia puede convertirse en el atajo más rápido hacia la fama, mientras que Gattas encarnará a Velma Kelly, una artista de vaudeville que no está dispuesta a ceder su lugar en los escenarios.

Flor Peña y Julilana Gattas en la foto promocional de Chicago

La obra, ambientada en el Chicago de la década de 1920, sigue a las dos protagonistas tras quedar detenidas por asesinatos pasionales y encontrar en la cárcel un terreno de competencia inesperado por la atención mediática. Ambas recurren a Billy Flynn, el abogado capaz de convertir una causa judicial en un relato para los medios, en una trama que combina humor negro, ambición y música. Esta versión argentina tendrá dirección de Mariano Demaría, coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer Wolf.

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Con este proyecto, Peña completa lo que definió como su “trilogía del amor” por las obras de Bob Fosse, tras haber protagonizado Sweet Charity en 2006 y Cabaret en 2019. “Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor”, escribió la actriz al confirmar la noticia en sus redes sociales.

En su carta enumeró los 15 musicales que interpretó hasta la fecha y cerró su mensaje con una reflexión sobre su vínculo con el arte: “El escenario es el único lugar donde me siento libre de verdad”.