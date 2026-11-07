La SEC confirmó que recibió la denuncia de Dalbón por las operaciones con oro del BCRA

La Auditoría General de la Nación registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados durante 2025. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Guardar

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) confirmó por escrito la recepción de la presentación realizada por Gregorio Dalbón sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la eventual intervención de Deutsche Bank.

La respuesta fue remitida por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor del organismo estadounidense. Allí se indica que la información aportada quedará registrada en una base de datos que puede ser utilizada por personal de la SEC durante inspecciones, exámenes e investigaciones. El texto también señala que parte de las comunicaciones puede ser derivada a otras áreas del regulador para su análisis.

PUBLICIDAD

La notificación, sin embargo, no informa la apertura de una investigación ni adelanta medidas sobre el caso. La SEC aclaró que sus pesquisas de cumplimiento son confidenciales y que no puede confirmar ni negar la existencia de investigaciones, salvo que se trate de actuaciones que ya formen parte de un expediente público.

En su comunicación, el organismo explicó que no puede brindar detalles sobre el estado de una denuncia ni sobre una eventual investigación vinculada con ella, en función de las normas de confidencialidad y de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.

La presentación de Gregorio Dalbón fue ingresada días atrás mediante el mecanismo denominado Tip, Complaint or Referral, destinado a recibir información para que la SEC evalúe si tiene jurisdicción y elementos para intervenir.

PUBLICIDAD

El planteo se refirió a operaciones de derivados vinculadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina durante 2025. Según la documentación citada en la presentación, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones en esas transacciones, que fueron liquidadas con salida de divisas.

Gregorio Dalbón sostuvo que las autoridades económicas argentinas deberán brindar explicaciones ante el organismo que supervisa Wall Street.

Dalbón pidió que el regulador estadounidense determine si corresponde revisar eventuales pagos, comisiones, honorarios, registros contables y mecanismos internos de control relacionados con las operaciones. El escrito mencionó a Deutsche Bank como una contraparte informada en versiones periodísticas, aunque el BCRA no confirmó oficialmente la identidad de las entidades que participaron.

PUBLICIDAD

Consultado por Infobae, Dalbón afirmó: “La SEC recibió mi denuncia contra el Banco Central y el Deutsche Bank por el oro de las reservas y me lo confirmó por escrito. El oro argentino ya está en el escritorio del regulador más poderoso del mundo”.

El abogado cuestionó además a las autoridades del Banco Central y al ministro de Economía, Luis Caputo. “Acá se termina el relato. Bausili y Caputo van a tener que explicar, no a un periodista amigo ni a un juez que les deba un favor, sino a un organismo que no depende de nadie en la Argentina: qué pasó con el oro, a quién se lo dieron, con qué contrato y con qué garantía. El Deutsche Bank cotiza en Wall Street. Sabe mejor que nadie lo que significa una denuncia radicada en la SEC”, aseguró.

PUBLICIDAD

El abogado anticipó un pedido de cooperación para la causa local

En la Argentina, las operaciones con oro son objeto de una causa identificada como CFP 4971/2026, en la que intervienen el fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo. Según los antecedentes del expediente, el Ministerio Público solicitó medidas de prueba para establecer posibles responsabilidades en la administración de las reservas.

Dalbón sostuvo que el acuse de recibo de la SEC deberá ser incorporado a ese expediente. “Lo que viene es para la justicia argentina. Si la denuncia está en Estados Unidos, el fiscal Pollicita y el juez Lijo, en la causa CFP 4971/2026, tienen que librar una rogatoria y preguntar en qué estado está. No hay otra”, afirmó.

PUBLICIDAD

También anticipó que el próximo miércoles acompañará la comunicación de la SEC en la causa y pedirá cooperación internacional. “Un fiscal no puede mirar para otro lado cuando la misma denuncia que duerme en Comodoro Py ya la tiene en la mano el organismo que vigila a Wall Street, el regulador más poderoso del mundo”, agregó.

Como antecedente, la presentación de Dalbón ante el regulador se basó en el informe de la AGN sobre los estados financieros del BCRA al 31 de diciembre de 2025 y en la información disponible sobre contratos de opciones vinculados al metal.