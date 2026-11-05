Tecno

El videojuego Hogwarts Legacy ya tiene DLSS 5 para las GeForce RTX 50 de Nvidia

La tecnología de renderizado neuronal tridimensional permitirá alcanzar hasta 300 FPS en 4K con trazado de rayos y la tarjeta insignia, cuando estén activadas todas las funciones compatibles

La tecnología DLSS 5 llegará a Hogwarts Legacy, War Thunder y Where Winds Meet este mes de noviembre de 2026.
La tecnología DLSS 5 llegará a Hogwarts Legacy, War Thunder y Where Winds Meet este mes de noviembre de 2026.
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Hogwarts Legacy incorpora desde ya DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering, un sistema de renderizado neuronal guiado en tres dimensiones, para equipos GeForce RTX 50 y RTX Spark. Con una GeForce RTX 5090, el juego alcanzará hasta 300 FPS en resolución 4K con trazado de rayos y las funciones de la tecnología activadas, anunció NVIDIA.

La actualización modificará la iluminación, los materiales, las sombras, los reflejos y las texturas de los personajes, sin alterar su identidad visual. El sistema se basó en un modelo de inteligencia artificial dos veces más rápido que amplió las capacidades de la familia DLSS.

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La compatibilidad también llegará a Where Winds Meet, el juego de rol de acción y mundo abierto de estilo Wuxia desarrollado por Everstone Studio. El título superó los 100 millones de jugadores en el mundo y registró un máximo de 250.000 jugadores simultáneos en Steam.

Este título se convirtió en el juego para una sola persona más visto en la historia de Twitch.
Hogwarts Legacy incorpora desde ya DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering.

El 23 de noviembre en Norteamérica y el 24 de noviembre próximo en el resto del mundo, el juego recibirá DLSS 5 para reforzar la representación de su mundo y sus personajes. Antes de esa actualización, ya contaba con DLSS Multi Frame Generation y Super Resolution.

War Thunder incorporará DLSS 5 a mediados de noviembre mediante la actualización Eagle’s Shadow. La integración mejorará los brillos, las sombras y los materiales en los combates aéreos, terrestres y navales, y elevará el rendimiento hasta 400 FPS en 4K en la prueba de batallas terrestres de NVIDIA.

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Según la empresa: “para disfrutar de una experiencia óptima, recomendamos activar «DLSS Super Resolution» en el apartado «Upscale Type», «DLSS Multi Frame Generation» en «Frame Generation», «NVIDIA Reflex» en «Low Latency Mode» y «DLSS Ray Reconstruction» si también tienes habilitados los efectos de ray tracing de Hogwarts Legacy. Con DLSS 5, Ray Reconstruction, la generación de fotogramas 6X (Multi Frame Generation), NVIDIA Reflex y el trazado de rayos activados, el juego alcanza hasta 300 FPS a resolución 4K en una GeForce RTX 5090″.

La expansión visual de War Thunder con Eagle’s Shadow

Gaijin Entertainment afirmó que la nueva tecnología elevó la calidad de los reflejos, la precisión de las sombras y el microcontraste, con una imagen más natural en vehículos y escenarios en War Thunder. La actualización también añadirá aviones, barcos, tanques y bombas de racimo para aeronaves.

Simulador de guerra
La actualización también añadirá aviones, barcos, tanques y bombas de racimo para aeronaves. - crédito War Thunder

GRAVHOUNDS, el juego cooperativo de acción y construcción de Octopus Panic, salió en acceso anticipado con DLSS 4.5, Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, DLAA, Reflex y RTX Dynamic Vibrance. Hunting Simulator 3 se lanzó con el mismo conjunto de funciones, junto con iluminación Lumen y trazado de rayos acelerado por hardware.

GRAVHOUNDS se lanzó en acceso anticipado para sistemas GeForce RTX y RTX Spark, con un conjunto de tecnologías DLSS 4.5, que incluyen Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, DLAA, Reflex y la integración nativa en el juego de RTX Dynamic Vibrance, un filtro con IA que debutó en la aplicación de NVIDIA y que mejora la saturación, el contraste y la nitidez del color”, explicó la compañía.

La generación dinámica de fotogramas en Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 se lanzará el 6 de noviembre de 2026, con nuevos mapas y modos multijugador, además del Sitio Negro X01 en DMZ y los mapas Hajin y Zodiac para Warzone.

En los equipos GeForce RTX Serie 50, la generación dinámica de fotogramas múltiples de DLSS permitirá una multiplicación de hasta 6X.

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.
la Generación de Fotogramas DLSS aumentará aún más la velocidad de fotogramas. Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.

Según NVIDIA: “En todos los modos, la Super Resolución DLSS acelerará el juego y mejorará la calidad de imagen. En los sistemas GeForce RTX Serie 40, la Generación de Fotogramas DLSS aumentará aún más la velocidad de fotogramas. Y en los sistemas GeForce RTX Serie 50, los jugadores pueden activar la Generación Dinámica de Fotogramas Múltiples DLSS, con una multiplicación de hasta 6X, ofreciendo un equilibrio ideal entre calidad de imagen y rendimiento, perfecto para maximizar la velocidad de fotogramas. Además, NVIDIA Reflex se puede activar en todos los sistemas GeForce RTX, reduciendo aún más la latencia del PC y logrando una experiencia de juego aún más fluida”.

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