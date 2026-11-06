La cosecha de café de Centroamérica y México caería 9.3% hasta menos de 18 millones de sacos

La falta de lluvias y las temperaturas elevadas afectaron el crecimiento de los frutos y favorecieron la proliferación de insectos barrenadores, una plaga que representa un riesgo adicional para los productores.

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La cosecha de café en Centroamérica y México caería 9.3% durante el ciclo 2026-2027, que arrancó en octubre, y se ubicaría por debajo de los 18 millones de sacos de 60 kilogramos.

El dato surge de un informe de Sucafina, comercializadora de materias primas agrícolas, publicado el miércoles y difundido por Reuters, agencia internacional de noticias.

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Honduras y México concentrarían las mayores caídas de la región. Guatemala también enfrentaría un retroceso, aunque de menor magnitud que la de esos dos países.

Qué provocó la caída en la producción regional

El descenso responde a una combinación de dos factores, según detalló Sucafina a Reuters. Por un lado, las condiciones climáticas adversas del primer semestre de 2026 perjudicaron el desarrollo de los cafetales en las principales zonas productoras.

Por otro, el ciclo bienal del café arábica entró en su fase de “año de baja producción”, un comportamiento natural de la planta que reduce el rendimiento de forma alternada entre cosechas.

La falta de lluvias y las temperaturas elevadas afectaron el crecimiento de los frutos y favorecieron la proliferación de insectos barrenadores, una plaga que representa un riesgo adicional para los productores.

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En Guatemala, los daños en las plantaciones resultaron menores que los de Honduras, pero superaron los registrados en la cosecha previa, lo que confirma un deterioro generalizado de las condiciones productivas.

El retroceso contrasta con el desempeño del ciclo anterior. La cosecha 2025-2026 había superado las expectativas, con una producción conjunta de 19.68 millones de sacos entre las variedades arábica y robusta, de acuerdo con la misma comercializadora.

Sucafina advirtió además que existen dudas sobre la calidad del grano que se recolectará en el actual ciclo, como consecuencia directa de las alteraciones climáticas que golpearon la región.

La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

Óscar Fernando Hurtado Ramírez, director global de investigación de producción de Sucafina, remarcó la necesidad de reforzar las medidas fitosanitarias durante el cierre de 2026. “El control de plagas y enfermedades en el último trimestre del año será fundamental”, afirmó ante la agencia.

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En Guatemala, los daños en las plantaciones resultaron menores que los de Honduras, pero superaron los registrados en la cosecha previa, lo que confirma un deterioro generalizado de las condiciones productivas.

El panorama se repite en México y El Salvador

Las proyecciones de Sucafina encuentran respaldo en reportes locales recientes. En el estado mexicano de Chiapas, la sequía prolongada afectó particularmente a las regiones del Soconusco y la Costa, donde la maduración de los frutos se volvió irregular.

Rigoberto Galindo Velázquez, coordinador ejecutivo del Comité Nacional Sistema Producto Café, explicó la situación a medios locales: “Sin duda la producción va a bajar, la sequía realmente afectó. En el Soconusco y la Costa la maduración está muy revuelta, no todos los frutos maduraron, hay zonas muy secas.”

El dirigente agregó que el ciclo 2025-2026 había resultado favorable gracias a lluvias regulares, pero que este año las precipitaciones se limitaron a junio, julio y una fracción de septiembre. Esa escasez hídrica, dijo, también compromete la calidad del grano, porque el agua de lluvia aporta una acidez natural que facilita la absorción de minerales en las raíces del cafeto.

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La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

El Salvador atraviesa un cuadro similar. La Asociación Cafetalera de El Salvador proyectó una cosecha de 750 mil quintales para el ciclo 2026-2027, por debajo de los 950 mil quintales que estimó la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena. Ambas cifras quedan debajo de los 963.650 quintales oro-uva acumulados al 31 de agosto del ciclo anterior, según el Instituto Salvadoreño del Café.

Guatemala exportó cifras récord antes de la caída proyectada

El retroceso que anticipa Sucafina llega después de un año excepcional para las exportaciones guatemaltecas. Durante la cosecha 2025-2026, Guatemala exportó 4.3 millones de quintales de café con un precio promedio de USD 336 por quintal, de acuerdo con fuentes del sector citadas por un medio local.

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Granos de café tostados se desbordan de varios sacos de yute, almacenados en un cuarto rústico con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la cosecha 2026-2027, esa misma fuente anticipó que el volumen exportable bajaría a 3.8 millones de quintales, mientras que el precio internacional del quintal podría situarse entre USD 275 y USD 300.

El contexto internacional también influye en las perspectivas de precios. Los futuros de café arábica cotizaron en torno a los USD 2,90 por libra a comienzos de noviembre, tras tocar mínimos de cinco semanas por el aumento de las exportaciones brasileñas, según datos de mercado recogidos por agencias especializadas. La Organización Internacional del Café había proyectado en septiembre una cosecha global récord de 183.6 millones de sacos para el ciclo 2025-2026, con el primer superávit mundial en cinco años.

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