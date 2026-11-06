Sociedad

Tragedia en Florencio Varela: un hombre murió aplastado por el derrumbe del balcón de una casa

La víctima, identificada como Jorge Raúl Álvarez, de 57 años, era un vecino del barrio

La estructura cayó sobre el cuerpo de la víctima, que pasaba caminando por allí
La estructura cayó sobre el cuerpo de la víctima, que pasaba caminando por allí
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La fatalidad puede esperar a la vuelta de la esquina. Eso es lo que le pasó a un hombre que salió a caminar por el barrio La Sirena de Florencio Varela y murió aplastado tras el derrumbe del balcón de una casa ubicada en la calle Pedro Morán al 65.

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que el trágico hecho ocurrió este jueves cuando Jorge Raúl Álvarez, de 57 años, casualmente transitaba por la vereda y recibió el duro impacto de la construcción frontal de la vivienda, que se desprendió de la estructura principal.

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Fue un llamado al 911 el que alertó a las fuerzas de seguridad, cuyo personal, al hacerse presente en el lugar, constató el fallecimiento del hombre.

Al llegar el personal policial, el hombre ya había muerto
Al llegar el personal policial, el hombre ya había muerto

El caso fue caratulado como homicidio culposo y la investigación quedó a cargo de la UFI 6 de Florencio Varela.

Un antecedente en Recoleta

No solo en provincia de Buenos Aires ocurren este tipo de accidentes. En marzo de 2024, una mujer de 74 años murió tras ser aplastada por la baranda del balcón de un departamento de un edificio del barrio porteño de Recoleta, que se voló en medio de un intenso temporal. Fuentes policiales indicaron a Infobae que la estructura metálica estaba ubicada en el noveno piso.

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Testigos del accidente, que tuvo lugar en la calle Arenales al 2800, hicieron varios llamados al 911, en los que informaron que a la víctima se le había caído una estructura metálica encima. Después, con la llegada de las autoridades, se confirmó que era la baranda del balcón del piso nueve.

Baranda caída - Mujer muerta - Recoleta - 20/3/24
El balcón terraza de Recoleta, ubicado en Arenales 2800, desde donde cayó la baranda (Foto: Adrián Escándar)

A poco del alerta, personal policial conjuntamente con el SAME llegaron al lugar y fue allí, donde el médico constató la muerte de la víctima, una mujer identificada como Vilma Malfatti.

Según informaron las fuentes policiales consultadas por este medio, la mujer bajó de un vehículo particular marca Ford Focus y al descender del rodado cayó sobre su cuerpo la estructura del balcón. La baranda -dijeron- la aplastó. Tras la confirmación de la muerte, personal policial esperó la orden judicial para ingresar al departamento y poder hacer las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de Patricio Lugones, fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Nº28, quien finalmente autorizó el ingreso del personal policial. Allí, los efectivos determinaron que la unidad no se encontraba en refacción y que tampoco estaba habitada. Dato que fue ratificado horas después por el propietario del departamento.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la víctima tenía un hijo que vive en Perú y según registros oficiales, uno de sus domicilios es un departamento ubicado en la calle Ayacucho, a pocas cuadras del lugar en el que murió. Sin embargo, trascendió que la mujer lo había vendido recientemente, aunque seguía viviendo en el mismo barrio.

Su actividad principal registrada era “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. Uno de sus domicilios fiscales principales que aparece en los registros es un local ubicado en la avenida Avellaneda.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que aproximadamente a las 20.49 ingresó un llamado al 107 que alertó sobre el accidente. En diálogo con TN, indicó que al arribar el personal médico “se constató lamentablemente el fallecimiento”.

Respecto de la causa de muerte, el médico remarcó que se trató de “un traumatismo de cráneo producto de una estructura que cayó de un balcón”. Debido a que el impacto se produjo de manera directa sobre el cráneo de la víctima, se confirmó que “murió en el acto”.

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