Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires requirió al menos $ 2.740.206 mensuales para pertenecer a la clase media en octubre. (REUTERS/Agustín Marcarian)

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Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos mensuales de al menos $ 2.740.206,46 para ser considerada de clase media en octubre, según los valores difundidos por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). La cifra corresponde a un hogar integrado por dos adultos de 35 años, propietarios de la vivienda, y dos hijos de 9 y 6 años.

El ingreso mínimo para pertenecer a ese estrato aumentó $ 136.650,12 frente a agosto, cuando el umbral era de $ 2.603.556,34. En dos meses, la referencia se incrementó cerca de 5,2 %.

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De acuerdo con la clasificación del organismo porteño, la clase media reunió a los hogares con ingresos desde $ 2.740.206,46 hasta $ 8.768.660,67. Por encima de ese último monto, la familia quedó ubicada entre los sectores acomodados.

La medición se basa en el valor de la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo. Para octubre, esa canasta alcanzó $ 2.192.165 para el hogar de referencia. El límite de ingreso para la clase media equivale a 1,25 veces ese valor, mientras que el techo se fija en cuatro veces la canasta.

Para quedar por encima de la pobreza se requirieron $1.724.966

La línea de pobreza para una familia de esas características se ubicó en $ 1.724.966,15. Quienes percibieron entre ese monto y $ 2.192.165,16 fueron clasificados como no pobres vulnerables.

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A su vez, el sector medio frágil abarcó ingresos de entre $ 2.192.165,17 y $ 2.740.206,45 mensuales. Esa franja incluye a los hogares que pueden cubrir la Canasta Total, aunque todavía no alcanzan el ingreso mínimo establecido para la clase media.

La línea de indigencia quedó cerca de $950.000

El informe de Idecba estableció que el umbral de indigencia fue de $ 949.701,11 para el Hogar 1 durante octubre. La línea se determina a partir de la Canasta Básica Alimentaria, que en ese mes fue valorizada en $ 949.701 para la familia tipo.

Rangos de ingreso mensual necesarios para cada estrato socioeconómico en la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2026.

El esquema de la Ciudad de Buenos Aires distingue seis niveles de ingresos: indigencia, pobreza no indigente, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sectores acomodados. La ubicación de cada hogar depende de su ingreso total mensual en relación con las canastas de referencia.

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Los datos fueron publicados el 6 de noviembre en el informe de resultados 2070, elaborado con precios de octubre. La serie utiliza el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, con base 2021=100.

La canasta de consumo subió más de $ 56.000 en un mes

La Canasta Total utilizada por el sistema de estratificación pasó de $ 2.135.852 en septiembre a $ 2.192.165 en octubre para el Hogar 1. La variación mensual fue de $ 56.313, mientras que el piso de acceso a la clase media aumentó en la misma proporción, ya que se calcula como 1,25 veces la Canasta Total.

La Canasta Alimentaria del Sistema de Canastas de Consumo se ubicó en $ 1.050.735, frente a los $ 1.016.090 del mes anterior. Este indicador no debe confundirse con la Canasta Básica Alimentaria que define la indigencia. Esta última fue de $ 949.701 para el hogar de referencia y contempla la metodología aplicada a las líneas de pobreza e indigencia.

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En septiembre, el ingreso para integrar el sector medio frágil comenzaba en $ 2.135.852 y la clase media desde $ 2.669.815. En octubre, ambos umbrales subieron hasta $ 2.192.165,17 y $ 2.740.206,46, respectivamente. El techo del segmento medio también avanzó desde $ 8.543.407,99 a $ 8.768.660,67.

El umbral de ingresos para acceder a la clase media porteña aumentó 5,2 % en dos meses con una suba de $ 136.650 frente a agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores superaron en más de un tercio a los de octubre de 2025

La comparación interanual muestra el efecto de la actualización de las canastas. En octubre de 2025, la Canasta Total para el mismo hogar era de $1.628.925. Con ese valor, el ingreso mínimo teórico para ser parte de la clase media ascendía a poco más de $ 2,03 millones. Doce meses después, el piso llegó a $ 2,74 millones.

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También se incrementaron las líneas que delimitan las situaciones de pobreza e indigencia. La línea de pobreza pasó de $ 1.279.206 en octubre de 2025 a $ 1.724.966 en octubre de 2026. En tanto, la línea de indigencia aumentó de $ 687.367 a $ 949.701 en igual período.

El informe aclara que los montos son referencias teóricas de ingreso total familiar y responden a una composición específica: dos adultos económicamente activos, propietarios de la vivienda, y dos hijos varones de 9 y 6 años. Por ese motivo, los valores no se trasladan de forma directa a hogares con otra cantidad de integrantes, edades diferentes o gastos de alquiler.

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Idecba publica además las canastas para otros cuatro hogares tipo: una pareja de adultos mayores propietarios, un adulto solo de 25 años propietario, una pareja joven propietaria y una pareja joven no propietaria. Para octubre, la Canasta Total de esta última configuración fue de $ 1.623.903, por encima de los $ 1.294.808 correspondientes a una pareja joven con vivienda propia.

La clasificación busca distinguir, dentro de los hogares que se ubican por encima de la línea de pobreza, a aquellos que todavía presentan vulnerabilidad y a los que alcanzan el segmento medio. La próxima actualización mensual de las canastas reflejará los precios de noviembre.

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