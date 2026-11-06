Dominicana impulsa en Londres una agenda para atraer inversiones y ampliar las exportaciones dominicanas

La delegación encabezada por Vladimir Pimentel Florenzán presentó ante empresarios británicos las condiciones económicas y logísticas del país durante la XII Semana Dominicana en el Reino Unido con el objetivo de reforzar los vínculos bilaterales (Foto cortesía)

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El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) desarrolló una agenda de promoción comercial y captación de inversiones en Londres, en el marco de la XII Semana Dominicana en el Reino Unido. La institución expuso ante empresarios británicos las condiciones económicas, logísticas e institucionales del país y los sectores en los que busca ampliar la llegada de capital extranjero.

La delegación estuvo encabezada por el director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel Florenzán, quien participó en encuentros con representantes empresariales, autoridades dominicanas y miembros del sector financiero. La actividad tuvo como meta fortalecer los vínculos bilaterales y presentar a la República Dominicana como destino para inversiones y plataforma de acceso a otros mercados de América, Europa y el Caribe.

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Según informó la Presidencia de la República Dominicana, Pimentel intervino en un encuentro organizado por el Banco Popular Dominicano, donde presentó la exposición “República Dominicana: Inversión, Negocios y Nuevas Oportunidades”.

Energía, tecnología, logística y zonas francas, entre los sectores priorizados

Durante su presentación, Pimentel detalló oportunidades para empresas interesadas en instalarse o ampliar operaciones en República Dominicana. Entre los rubros mencionados estuvieron el turismo, la energía, la manufactura avanzada, la minería, la logística, la tecnología, los servicios digitales y las zonas francas.

ProDominicana busca convertir la ubicación geográfica y la infraestructura de transporte del país en una plataforma de suministro para compañías europeas con operaciones en el Caribe, América y otros destinos internacionales (Foto cortesía Censo Turístico)

El director ejecutivo de ProDominicana señaló factores como la estabilidad macroeconómica, la conectividad logística, la disponibilidad de talento humano, los incentivos a la inversión y los acuerdos de acceso preferencial a mercados internacionales.

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La estrategia incluyó la promoción de industrias de mayor valor agregado, transformación digital, innovación y sostenibilidad, además de las actividades tradicionales vinculadas al turismo. La institución planteó que el país busca diversificar los sectores receptores de inversión extranjera y ampliar su presencia comercial en el mercado británico.

El encuentro empresarial reunió a inversionistas del Reino Unido, autoridades dominicanas y representantes de entidades financieras. La programación incluyó un panel sobre la experiencia de invertir y hacer negocios en el país caribeño.

En esa conversación participaron Roberto Herrera, Josephine Maalouf, Encarna Piñero, Chris Bennett y Gustavo García Almánzar, quienes abordaron las condiciones operativas y comerciales para compañías que evalúan proyectos en territorio dominicano.

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Comercio bilateral acumulado de USD 2.643 millones entre 2019 y 2025

Pimentel señaló que el intercambio económico entre ambos países cuenta con una base que permite ampliar las operaciones comerciales y de inversión. Entre 2019 y 2025, el comercio bilateral acumuló aproximadamente USD 2.643,1 millones, de acuerdo con los datos presentados durante la actividad.

Las exportaciones dominicanas al Reino Unido llegaron a USD 105,3 millones en 2025, el mayor valor anual del período comprendido entre 2021 y 2025, según la información divulgada por ProDominicana.

El flujo de inversión también formó parte de la exposición. Datos del Banco Central de la República Dominicana indican que el país recibió USD 318,68 millones en inversión extranjera directa procedente del Reino Unido entre 2017 y junio de 2026.

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La presentación sostuvo que la ubicación geográfica del país y su infraestructura de transporte pueden favorecer a empresas británicas que busquen establecer cadenas de suministro para el Caribe, América y otros destinos internacionales.

ProDominicana presenta en Londres oportunidades de inversión en energía, tecnología, logística y zonas francas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Popular, embajadas y empresarios en el encuentro de Londres

La actividad contó con la presencia de Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, acompañado por una delegación de la entidad. También asistieron la embajadora dominicana ante el Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón, y la embajadora británica en la República Dominicana, Carol Ann van der Walt.

El empresariado estuvo representado, entre otros, por Ryan Polanco, presidente de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR). Participaron además representantes de instituciones ligadas a la relación económica entre ambos países.

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La Semana Dominicana fue organizada por BritChamDR y la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido. La apertura tuvo lugar en The Travellers Club, con Inicia como anfitrión, y reunió a figuras del ámbito empresarial, diplomático e institucional.

ProDominicana en la World Travel Market de Londres

Como parte de la programación, la delegación de ProDominicana asistió a la World Travel Market (WTM) London, celebrada en el recinto ExCeL London. El grupo incluyó a Maritza Bello, directora de Relaciones Internacionales de la institución.

Como parte de la programación, la delegación de ProDominicana asistió a la World Travel Market (WTM) London, celebrada en el recinto ExCeL London. El grupo incluyó a Maritza Bello, directora de Relaciones Internacionales de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria turística y un roadshow dirigido al mercado británico formaron parte de una agenda encabezada por el ministro de Turismo, David Collado. Esos espacios permitieron combinar la promoción del turismo dominicano con la difusión de oportunidades vinculadas a otros sectores productivos.

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La participación en Londres se concentró en atraer inversiones, impulsar exportaciones y sostener el posicionamiento de la República Dominicana ante empresarios británicos interesados en desarrollar proyectos en el Caribe.