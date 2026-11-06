Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

La Administración del Seguro Social formalizó la creación del Client Data System mediante una publicación en el Federal Register el 30 de octubre de 2026. (Reuters)

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La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) estableció un nuevo sistema para organizar la información personal de quienes tienen un número de Seguro Social y de las personas que realizan trámites ante la institución. La iniciativa forma parte de los cambios en la gestión interna de los registros de la agencia, que administra programas de jubilación, sobrevivientes, incapacidad y asistencia económica.

El proyecto fue formalizado mediante un aviso publicado el 30 de octubre de 2026 en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal. La disposición establece las condiciones bajo las cuales la institución podrá almacenar, consultar, utilizar y compartir los datos incluidos en esta plataforma.

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La medida también establece procedimientos para que las personas puedan conocer qué información conserva la agencia sobre ellas y solicitar modificaciones cuando encuentren datos incorrectos. Su implementación contempla disposiciones específicas sobre privacidad y divulgación de registros a otras instituciones públicas.

El nuevo sistema reunirá datos que hoy están en varias bases de la agencia

El Client Data System fue establecido como un sistema de registros sujeto a la Ley de Privacidad de 1974, que exige a las agencias federales informar sobre las bases de datos que contienen información personal, su finalidad y las condiciones bajo las cuales pueden utilizar o divulgar esos registros.

La Administración del Seguro Social explicó que la plataforma permitirá a sus empleados consultar información de los usuarios desde una ubicación principal. El propósito es facilitar la atención durante las distintas etapas de relación con la institución, desde las consultas previas a una solicitud hasta los procesos de reclamación y la administración posterior de los beneficios.

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La creación de esta herramienta responde a la necesidad de integrar información que actualmente se encuentra distribuida en diferentes aplicaciones y sistemas internos. Los trabajadores podrán consultar registros relacionados con una misma persona sin depender exclusivamente de búsquedas separadas en distintas plataformas.

El sistema tendrá el número 60-0392 dentro de los registros de la SSA. Sus archivos se conservarán en formato electrónico y podrán recuperarse mediante el número de Seguro Social de cada titular.

La documentación no presenta esta iniciativa como un portal digital al que los ciudadanos puedan ingresar para revisar sus expedientes. Se trata de una herramienta de administración y consulta interna para el personal autorizado de la institución.

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La plataforma almacenará datos sobre identidad, información de contacto, ingresos, adaptaciones por discapacidad e interacciones de los usuarios con las oficinas. (Foto AP/Jenny Kane, Archivo)

Categorías de datos personales incluidos en el Client Data System

El aviso oficial contempla distintas categorías de datos relacionados con la identidad, las circunstancias personales y la relación de los usuarios con la agencia.

Entre los registros previstos aparecen nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, sexo, lugar de nacimiento, país de ciudadanía, direcciones, números telefónicos y otros datos de contacto. También podrán incorporarse antecedentes relacionados con ingresos, beneficios económicos y estado civil.

La plataforma incluirá información sobre representantes autorizados, representantes de pago y personas que intervienen en determinados trámites en nombre de los titulares. Podrá contener también preferencias de comunicación, solicitudes de adaptaciones por discapacidad y necesidades relacionadas con barreras lingüísticas.

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Otro grupo de registros estará vinculado con las interacciones entre los usuarios y los trabajadores de la institución. Esto comprende anotaciones sobre consultas, comunicaciones, gestiones administrativas y contactos realizados mediante oficinas u otros canales de atención.

El sistema también podrá incorporar antecedentes de verificación de identidad, autorizaciones de comunicación y determinados indicadores administrativos relacionados con los expedientes.

La información no tendrá como única procedencia los formularios que completen los ciudadanos. La SSA identifica como fuentes sus propias bases de titulares de números de Seguro Social, registros de ingresos, solicitudes de beneficios, expedientes de jubilación, sobrevivientes e incapacidad, archivos de Seguridad de Ingreso Suplementario, registros de representantes de pago y herramientas de identidad digital.

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También podrán proporcionar información los propios titulares, sus representantes legales, contratistas, proveedores y organismos federales, estatales y locales, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada registro.

La SSA ya utilizaba otros sistemas para compartir información entre sus plataformas

La creación del Client Data System tiene antecedentes en la infraestructura informática de la Administración del Seguro Social. Una evaluación de impacto sobre la privacidad publicada en septiembre de 2007 describió una plataforma denominada Integrated Client Database System (ICDB).

Aquel sistema permitía compartir información entre las principales bases utilizadas para procesar solicitudes de beneficios. La documentación mencionaba datos como nombres, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, sexo, idioma preferido y ciudadanía.

La evaluación también señalaba que la agencia conservaba registros de personas que no recibían pagos de jubilación, sobrevivientes, incapacidad o Seguridad de Ingreso Suplementario. Por tanto, la administración de información sobre personas que no cobran beneficios no constituye una práctica completamente nueva dentro de la institución.

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Sin embargo, la documentación disponible no permite establecer que el nuevo Client Data System sustituya directamente al ICDB, ni que represente una ampliación de sus capacidades o del número de empleados que pueden consultar los registros.

Tampoco se debe interpretar la existencia de ambas plataformas como prueba de que funcionan de la misma manera. Los documentos describen sistemas diferentes y no detallan una relación técnica directa entre ellos.

La agencia utilizó en 2007 el Integrated Client Database System, aunque la documentación oficial no establece un vínculo técnico directo con la nueva plataforma. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Alertas de alto riesgo e indicadores especiales en los registros

El aviso de la SSA incluye entre las categorías de información determinados indicadores identificados como bloqueos electrónicos, indicadores de alto riesgo e indicadores especiales.

Sin embargo, el documento no proporciona una definición completa de cada categoría ni explica qué circunstancias permiten activar esas alertas dentro del nuevo sistema. La publicación oficial no permite establecer qué consecuencias tendría cada indicador para una persona registrada.

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La documentación operativa de la agencia sí permite identificar un antecedente para la expresión indicador de alto riesgo. Las instrucciones relacionadas con el sistema Visitor Intake Process (VIP), utilizado para gestionar la atención de visitantes en las oficinas, contemplan alertas de seguridad ante posibles amenazas.

En ese contexto, los responsables de las oficinas pueden registrar advertencias relacionadas con situaciones que representen un peligro potencial para los empleados, visitantes o instalaciones. Entre los escenarios contemplados por las instrucciones aparecen amenazas de suicidio u homicidio.

No obstante, esa referencia corresponde a otro sistema de la SSA. Aunque permite conocer uno de los usos que la institución da a la expresión, no demuestra que todos los indicadores de alto riesgo incluidos en el Client Data System respondan a amenazas de violencia ni que tengan las mismas condiciones de activación.

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La información podrá compartirse con otras agencias, incluido el DHS

El aviso establece diferentes circunstancias bajo las cuales la Administración del Seguro Social podrá divulgar registros a otras instituciones. Entre ellas figuran investigaciones, procedimientos judiciales, incidentes de seguridad informática y solicitudes de información relacionadas con la administración de programas públicos.

Una de las disposiciones contempla el intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La SSA podrá proporcionar registros cuando esa institución los solicite para identificar y localizar a extranjeros en Estados Unidos, conforme a la sección 290(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esta disposición debe entenderse dentro de los límites descritos en el aviso. El documento contempla una divulgación ante solicitudes del DHS, pero no establece que toda la información almacenada en el Client Data System se transfiera automáticamente a ese departamento ni que exista un acceso irrestricto a la totalidad de la base.

Tampoco identifica específicamente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como destinataria de esta disposición. Por ello, no corresponde afirmar que la creación del sistema implica una transferencia automática de los expedientes de todos los titulares de números de Seguro Social a las autoridades migratorias.

El documento también contempla divulgaciones a contratistas, organismos federales, autoridades estatales y locales y entidades que participan en investigaciones o en la administración de programas relacionados con ingresos, salud, pensiones y asistencia alimentaria.

En cuanto a los datos tributarios, la SSA establece una restricción específica: no podrá divulgar información protegida por las normas sobre declaraciones de impuestos, salvo cuando exista una autorización legal o se cumplan las condiciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y sus reglamentos.

Para proteger los registros, la institución menciona controles de acceso, contraseñas, tarjetas de verificación, perfiles de usuario y mecanismos de auditoría de transacciones sensibles. También señala que los empleados, contratistas y otras personas autorizadas reciben capacitación sobre protección de información personal y las sanciones por accesos o divulgaciones indebidas.

Los registros del sistema contemplan indicadores de alto riesgo y bloqueos electrónicos cuyos criterios específicos de activación no figuran en el aviso publicado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Acceso y corrección de los datos personales registrados

Las personas podrán solicitar información para conocer si la Administración del Seguro Social conserva registros sobre ellas dentro del Client Data System. El procedimiento requiere presentar una petición dirigida al responsable del sistema e incluir datos que permitan verificar la identidad del solicitante.

Entre los elementos de identificación figuran el nombre, el número de Seguro Social y otra información que permita localizar el expediente correspondiente.

Cuando la solicitud se envíe por correo, la persona deberá presentar una declaración notariada que acredite su identidad o una certificación en la que declare que es quien afirma ser y que conoce las sanciones penales por intentar obtener información de otra persona mediante declaraciones falsas.

Quienes realicen el procedimiento presencialmente deberán presentar documentación de identidad, preferentemente un documento con fotografía.

El aviso también establece un mecanismo para solicitar modificaciones cuando los registros contengan información incompleta, desactualizada, inexacta o irrelevante. En estos casos, el interesado deberá identificar los datos que cuestiona, explicar qué corrección solicita y proporcionar documentación que respalde su petición.

La agencia advierte que modificar un registro dentro del Client Data System podría no ser suficiente para corregir la información en todas sus fuentes originales. Si el dato cuestionado procede de otra base interna, la persona podría tener que presentar solicitudes adicionales ante el sistema que conserva el registro de origen.

Este procedimiento tampoco sustituye los mecanismos administrativos de apelación. Si una persona no está de acuerdo con la aprobación, el rechazo o el monto de un beneficio, deberá utilizar las vías correspondientes para cuestionar esa decisión.

El presupuesto de 2027 contempla otro proyecto de integración de datos

La justificación presupuestaria de la Administración del Seguro Social para el año fiscal 2027 incluye USD 46.8 millones para desarrollar un sistema empresarial de gestión de relaciones con clientes, denominado Enterprise Customer Relationship Management (CRM) System.

La iniciativa busca proporcionar a los trabajadores una visión integral de la información de cada usuario y facilitar la integración entre las herramientas utilizadas durante la atención. El documento presupuestario señala que el personal de primera línea debe recurrir a decenas de sistemas para consultar procedimientos, completar tareas y acceder a registros.

La agencia considera que la distribución de información entre tantas plataformas dificulta el trabajo y genera ineficiencias en la atención. La agencia plantea una herramienta que permita mejorar la coordinación de los datos y el seguimiento de las gestiones.

Aunque el proyecto comparte objetivos generales con el Client Data System, como la integración de información y la consulta de registros desde distintas herramientas, los documentos oficiales no confirman que ambas iniciativas formen parte del mismo programa.

Los USD 46.8 millones corresponden al proyecto CRM contemplado en la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027. No hay documentación que permita atribuir directamente ese monto a la creación del nuevo sistema de registros.

La normativa autoriza la divulgación de registros al Departamento de Seguridad Nacional para localizar a personas extranjeras tras solicitudes específicas formuladas bajo la ley. (REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo)

Fechas de entrada en vigor de las nuevas disposiciones

El aviso de creación del Client Data System fue publicado en el Federal Register el 30 de octubre de 2026 y entró en vigor ese mismo día. Sin embargo, las nuevas disposiciones sobre los usos rutinarios y las divulgaciones de información comenzarán a aplicarse el 30 de noviembre de 2026.

Esa fecha también marca el cierre del período establecido para recibir comentarios públicos sobre el sistema.

La publicación oficial no especifica cuándo estará plenamente operativo el Client Data System, cuántos registros contendrá una vez que alcance su funcionamiento completo ni cuánto tiempo tomará integrar toda la información procedente de las diferentes plataformas de la agencia.

Por ahora, el documento establece las características del sistema, las categorías de información que podrá contener y las condiciones bajo las cuales la SSA podrá utilizar o divulgar esos registros.