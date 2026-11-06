Autoridades advierten sobre lluvias intensas en la costa y el oriente salvadoreño durante el fin de semana

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en distintos períodos del día durante los próximos días, incluso sin que el sistema llegue a organizarse como ciclón. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

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Una zona de baja presión frente a las costas de Centroamérica elevó su probabilidad de convertirse en ciclón tropical al 60% en siete días, un salto frente al 50% calculado apenas un día antes.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó el jueves que el sistema podría dejar lluvias intensas en la zona costera y oriental del país durante el fin de semana.

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El organismo detalló que la probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas también subió, de 30% a 40%, según las estimaciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El aumento confirma una tendencia que el propio NHC venía marcando desde los primeros días de noviembre, cuando el sistema apenas rondaba el 20% de probabilidad en 48 horas.

El fenómeno se ubica al sur de las costas salvadoreñas y nicaragüenses y permanece bajo vigilancia por la incertidumbre sobre su trayectoria final.

El organismo detalló que la probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas también subió, de 30% a 40%, según las estimaciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). (Imagen Infobae América)

Lluvias intensas previstas para el fin de semana

La baja presión frente a Centroamérica podría dejar lluvias intensas en El Salvador durante el fin de semana y hasta el lunes 9 de noviembre, con mayor incidencia en la franja costera y la zona oriental. Su trayectoria definitiva todavía no está confirmada.

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El ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en distintos períodos del día durante los próximos días, incluso sin que el sistema llegue a organizarse como ciclón.

Una zona de baja presión frente a las costas de Centroamérica elevó su probabilidad de convertirse en ciclón tropical al 60% en siete días, un salto frente al 50% calculado apenas un día antes. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Dos perturbaciones activas simultáneas en el Pacífico

El fenómeno salvadoreño no es un caso aislado. FOX Weather, sitio meteorológico estadounidense, informó que, para esta misma fecha, el Pacífico oriental y central registraba dos perturbaciones activas de manera simultánea: una al sureste de Hawái, designada como Invest 95C, y otra más cercana a México, identificada como Invest 95E, que corresponde al mismo sistema que ahora vigila El Salvador.

Según el sitio, un patrón de El Niño fuerte impulsó la actividad tropical en la cuenca del Pacífico durante 2026, con un “Super El Niño” cuya declaración se esperaba para fin de año. El fenómeno climático calienta las aguas oceánicas y aporta combustible adicional para la formación de sistemas tropicales.

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La temporada de huracanes en el Pacífico había producido 30 tormentas hasta comienzos de noviembre, por debajo del promedio de 35.5 registrado entre 2015 y 2025 para la misma fecha, de acuerdo con el seguimiento de FOX Weather.

Pese a ese número más bajo, la actividad reciente mostró un repunte en las últimas semanas, con tres sistemas bajo vigilancia simultánea en el Atlántico y el Pacífico hacia el 5 de noviembre.

Una mujer se protege de la lluvia en el centro de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Vientos nortes débiles en el fin de semana salvadoreño

El MARN también anticipó el ingreso de vientos nortes débiles este viernes 6 de noviembre, con mayor intensidad en la zona occidental y la franja montañosa del norte del país.

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Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con picos ocasionales de hasta 40 kilómetros por hora. El fenómeno no modificará de forma sustancial las temperaturas: los días se mantendrán cálidos y las noches y madrugadas, frescas.

La combinación de vaguadas en niveles bajos y altos de la troposfera, asociada a la baja presión frente a Centroamérica, explica buena parte de las lluvias y tormentas que ya se registraron en los días previos.

Ciudadanos salvadoreños caminan mientras se protegen de la lluvia. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Monitoreo continuo del Observatorio de Amenazas

El Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del MARN continúa el monitoreo de los sistemas atmosféricos activos y prevé actualizar la información conforme evolucione el panorama.

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La entidad salvadoreña precisó que los porcentajes de probabilidad ciclónica no equivalen a un pronóstico de impacto directo sobre el territorio nacional, sino que miden la posibilidad de que el sistema se organice como ciclón tropical.

La magnitud y la distribución geográfica de las lluvias podrían variar conforme avancen los próximos días.

Pese a que el país transita la fase de transición entre la época lluviosa y la seca, la temporada de huracanes en el Pacífico se extiende formalmente hasta el 30 de noviembre, por lo que la vigilancia sobre nuevos sistemas continuará activa durante las próximas semanas.