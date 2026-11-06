América Latina

La inflación acumulada en Bolivia alcanza el 6,03 % hasta octubre

El país registró uno de las mayores índices de inflación mensual de lo que va del año, con una variación positiva del 2,07%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística

Una mujer lleva lechugas tras comprarlas en un mercado improvisado en Avircato, Bolivia, organizado por productores de hortalizas. (Foto AP/Juan Karita)
Una mujer lleva lechugas tras comprarlas en un mercado improvisado en Avircato, Bolivia, organizado por productores de hortalizas. (Foto AP/Juan Karita)
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La inflación acumulada en Bolivia llegó al 6,03 % entre enero y octubre de 2026, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una subida del 2,07 % en el décimo mes del año, según el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento mensual situó a octubre entre los meses con mayor inflación de este año, por detrás de junio, cuando el indicador alcanzó el 2,15%, y mayo, con un 2,13%, según los datos difundidos este jueves.

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Por su parte, la variación de los precios a doce meses, que compara octubre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, se situó en el 7,08%.

Entre los productos y servicios que más presionaron el costo de vida durante octubre destacó el transporte público, cuyas tarifas en microbuses, autobuses y colectivos aumentaron un 14,55%, luego de que se levantara la subvención del diésel a mediados de septiembre y su valor se incrementara en casi un 84%.

Una mujer vende carne de res en un mercado de La Paz, Bolivia el 14 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales
Una mujer vende carne de res en un mercado de La Paz, Bolivia el 14 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El encarecimiento del costo de vida también se reflejó en alimentos de consumo habitual como la cebolla, que registró una subida del 21,61 %; la papa, que aumentó un 16,12% y el tomate se encareció un 12,56 % durante el mes.

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Sin embargo, el comportamiento de los precios fue desigual. El organismo estadístico también identificó reducciones en algunos productos, como quesos y ciertas verduras.

Los datos de octubre se conocen después de que Bolivia registrara elevados niveles de inflación en mayo y junio, dos meses marcados por los casi 50 días de bloqueos que afectaron a distintas regiones del país y repercutieron en el abastecimiento de productos y servicios.

La inflación es uno de los indicadores centrales para evaluar el comportamiento de la economía, ya que refleja la variación de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias y permite medir la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos cuando estos no aumentan al mismo ritmo.

Aumentan las protestas por alza de precios, falta de diésel y divisas en Bolivia
Personas participan en una protesta ante el encarecimiento de algunos productos de primera necesidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Junio de 2024. EFE/Juan Carlos Torrejón

Desde 2024, Bolivia registra una aceleración en el índice de inflación, después de décadas de estabilidad en los precios. Este incremento se produjo en un contexto de deterioro de la economía marcado por la caída de la industria de los hidrocarburos que provocó escasez de dólares, disminución de las reservas internacionales y crecientes dificultades para importar combustibles.

La falta de divisas y los problemas de abastecimiento, especialmente de carburantes, impactaron en los costos de producción y transporte, mientras que el encarecimiento de los alimentos golpeó el poder adquisitivo de los hogares.

El aumento de la inflación se convirtió así en una de las manifestaciones más visibles de una crisis económica que atraviesa el país. Con los resultados presentados el jueves, el comportamiento de los precios en los dos últimos meses del año será determinante para establecer el nivel de inflación con el que Bolivia cerrará 2026, que por ahora se perfila lejos del 20,4% alcanzado el año pasado.

El INE es la entidad estatal encargada de elaborar y difundir las estadísticas oficiales del país, entre ellas el índice de precios al consumidor, que mide la evolución del costo de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares bolivianos.

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