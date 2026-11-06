Honduras

Honduras prevé iniciar en junio de 2027 la construcción de la represa El Tablón, valorada en $303 millones

El proyecto busca reducir las inundaciones en el Valle de Sula, garantizar agua potable y ampliar los sistemas de riego. El Gobierno espera adjudicar el contrato durante el primer trimestre de 2027 y concluir la obra entre 2031 y 2032.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, informó que el Gobierno proyecta comenzar la construcción de El Tablón en junio de 2027, después de completar los procesos técnicos y administrativos. (Foto: Cortesía)
El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, informó que el Gobierno proyecta comenzar la construcción de El Tablón en junio de 2027, después de completar los procesos técnicos y administrativos. (Foto: Cortesía)
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El Gobierno de Honduras prevé comenzar en junio de 2027 la construcción de la represa multipropósito El Tablón, un proyecto estimado preliminarmente en 303 millones de dólares que busca reducir el impacto de las inundaciones en el Valle de Sula y mejorar el abastecimiento de agua potable y los sistemas de riego para las actividades agrícolas.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que la institución trabaja en la planificación de la obra y en la actualización de los estudios técnicos elaborados durante la administración anterior, con el propósito de avanzar hacia el proceso de contratación.

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El funcionario explicó que una de las principales prioridades es completar el plan de reasentamiento de las familias que viven en las zonas donde se desarrollará el proyecto, además de cumplir con los procedimientos sociales y ambientales necesarios antes de iniciar los trabajos.

“Lo primero es el plan de reasentamiento, ir donde las familias y decirles: aquí está el dinero, aquí está listo para poderle pagar, en segundo lugar es hacer una socialización correcta para que todos estemos de acuerdo”, manifestó Ehrler.

El ministro subrayó que el traslado de las familias debe realizarse de manera ordenada y con las compensaciones correspondientes, debido a que la ejecución de la infraestructura implica intervenciones en terrenos habitados.

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La represa multipropósito El Tablón tiene una inversión preliminar estimada en 303 millones de dólares y busca reducir las inundaciones que afectan periódicamente al Valle de Sula. (Foto: Cortesía)
La represa multipropósito El Tablón tiene una inversión preliminar estimada en 303 millones de dólares y busca reducir las inundaciones que afectan periódicamente al Valle de Sula. (Foto: Cortesía)

La intención del Gobierno es que las comunidades conozcan el alcance del proyecto y las condiciones del proceso antes de comenzar las obras, con el objetivo de evitar conflictos durante su desarrollo.

Ehrler detalló que la SIT espera lanzar el proceso de diseño y construcción de la represa entre finales de noviembre y diciembre de 2026. Posteriormente, las autoridades recibirían las ofertas de las empresas interesadas durante febrero y marzo de 2027.

De cumplirse ese calendario, los primeros trabajos podrían comenzar en junio de 2027, después de completar las etapas administrativas, técnicas y contractuales.

El funcionario reconoció que se trata de una infraestructura de grandes dimensiones, por lo que su construcción requerirá varios años. Las proyecciones oficiales apuntan a que la represa podría estar finalizada entre 2031 y 2032.

El proyecto retoma estudios y documentos técnicos desarrollados en el período gubernamental anterior, aunque la actual administración busca completar los componentes pendientes para llevarlo finalmente a la etapa de ejecución.

El primer componente incluye la construcción de la represa y las obras relacionadas con el reasentamiento de las familias que se encuentran en el área de influencia.

El proyecto contempla tres componentes principales: control de inundaciones, abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de los sistemas de riego para las actividades agrícolas. (FOTO: Hondudiario)
El proyecto contempla tres componentes principales: control de inundaciones, abastecimiento de agua potable y fortalecimiento de los sistemas de riego para las actividades agrícolas. (FOTO: Hondudiario)

La represa El Tablón es considerada una obra estratégica para el Valle de Sula, una de las regiones económicas y productivas más importantes de Honduras, pero también una de las más expuestas a inundaciones durante la temporada de lluvias.

Las crecidas de los ríos y las precipitaciones intensas han provocado históricamente daños en comunidades, carreteras, viviendas y terrenos agrícolas, además de pérdidas económicas para distintos sectores productivos.

Con la construcción de la infraestructura, las autoridades buscan mejorar la capacidad de regulación y control de las aguas, reduciendo los riesgos para las poblaciones ubicadas en las zonas vulnerables.

El componente de agua potable también pretende fortalecer la disponibilidad del recurso para las comunidades, mientras que las obras de riego beneficiarían las actividades agrícolas mediante una mejor distribución del suministro.

Ehrler sostuvo que el proyecto no debe continuar postergándose entre una administración y otra, debido a las necesidades que enfrenta la población y la importancia económica del Valle de Sula.

Asimismo, señaló que la SIT avanza en una planificación estratégica de infraestructura para los próximos tres años y que ya se han licitado varios proyectos destinados a esta región del país.

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