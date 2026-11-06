Política

El presidente Milei regresa de España y supervisará los preparativos para la visita del papa León XIV

La Casa Rosada confirmó que el mandatario no tendrá encuentros públicos hasta el domingo y permanecerá en la Quinta de Olivos tras asistir a una actividad de la Sociedad Rural Argentina. Los últimos movimientos antes de la llegada del Sumo Pontífice

FOTO DE ARCHIVO-El presidente Javier Milei, durante una visita al Vaticano (Foto: Reuters / Yara Nardi)
FOTO DE ARCHIVO-El presidente Javier Milei, durante una visita al Vaticano (Foto: Reuters / Yara Nardi)
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El presidente Javier Milei llegó esta madrugada al Aeropuerto Militar de Aeroparque luego de su viaje exprés por España y enfocará su agenda de los próximos días en monitorear el operativo de organización para la visita del papa León XIV.

En la Casa Rosada afirman que no mantendrá reuniones públicas, pero que seguirá atento a los detalles que se terminarán de cerrar este fin de semana a la espera de que arribe el Santo Padre al territorio argentino. La visita empezará este domingo y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

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“No va a haber nuevas actividades hasta el domingo”, afirman en el entorno del Presidente a Infobae. Luego de su llegada a Buenos Aires, Milei solo tenía planificada una reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina, en el predio ferial de Palermo. Una vez finalizada su participación en el evento, el Presidente tiene previsto quedarse en la Quinta de Olivos hasta el momento mismo de la recepción oficial del Papa en Aeroparque.

Aunque está al tanto de los detalles más gruesos de la organización de esta visita, el Presidente encargó su organización a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien delegó las cuestiones más particulares en una estructura creada especialmente dentro de la Jefatura de Gabinete.

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El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

En ella trabajan funcionarios de distintas áreas que se reparten la logística, la seguridad, el protocolo y los aspectos legales del primer viaje de un pontífice al país en 39 años.

La base de esa estructura es la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. La creó el Decreto 1103/2026, que además declaró la visita de interés nacional y fijó los feriados vinculados a la llegada del Papa. Días después, el Decreto 1127/2026 designó a sus integrantes. Todos cumplen la función ad honorem y siguen en sus cargos actuales.

La Unidad está a cargo de Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, que la conduce con rango de secretaria. La acompaña como coordinadora ejecutiva Macarena María Orani.

Leandro Cano, subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno, coordina los aspectos logísticos, mayormente vinculados a la comunicación y transmisión de las diferentes visitas que habrá en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La seguridad y las emergencias quedaron en manos de Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional. Lucas Navaridas coordina Protocolo y Relaciones Institucionales, y Alejandro Patricio Amaro se ocupa del Apoyo Legal.

La conducción política de la visita recayó en Karina. En agosto encabezó en Casa Rosada la primera reunión de coordinación con representantes de la Iglesia, funcionarios nacionales y del Gobierno porteño, en la que se trataron la agenda, los operativos de seguridad, los traslados y la difusión. La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, mantiene el vínculo con la Nunciatura Apostólica y con la Conferencia Episcopal Argentina, en la que es clave la figura del secretario de Culto, Agustín Caulo.

Del lado de la Iglesia, los preparativos los lleva adelante la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita. La integran el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

La agenda del Pontífice incluye misas multitudinarias y actividades pastorales, además de un encuentro con el presidente Javier Milei. El Gobierno nacional se comprometió con la Santa Sede a garantizar la seguridad, la organización y la logística del recorrido, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires y con las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

A una semana de la llegada de León XIV, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el domingo junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, las obras del escenario que se levanta en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Ahí el Pontífice encabezará la Vigilia de los Jóvenes y la misa prevista para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. La foto conjunta coronó casi tres meses en los que la hermana del Presidente concentró la coordinación política de la primera visita papal al país en casi cuatro décadas. “Ese fue el último gran acto político antes de la llegada del Papa”, afirman en la Casa Rosada.

Durante la recorrida, Karina Milei y Macri estuvieron acompañados por el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto, Agustín Caulo. Por la Ciudad estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Fulvio Pompeo. El objetivo fue supervisar la logística, la seguridad y el montaje del escenario.

Nueve personas posan de pie sobre una tarima frente a una estructura con andamios y paneles ondulados de color blanco
Jorge Macri y Karina Milei posan junto a varios funcionarios y dirigentes frente al escenario montado para la visita del papa León XIV

“Los argentinos, cuando queremos hacer algo para el bien de todos, nos ponemos de acuerdo”, sostuvo Karina Milei. Destacó la coordinación entre jurisdicciones y agradeció también a la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, en un guiño hacia la administración de Axel Kicillof, con la que el Gobierno mantiene un fuerte enfrentamiento. Además, pidió disculpas a los vecinos por los cortes de tránsito y las molestias que generan los preparativos.

Macri, por su parte, valoró el “trabajo en equipo de forma excepcional” entre las áreas de Culto, Seguridad, Jefatura de Gabinete y Secretaría General. Remarcó que la intención es mostrar a la Ciudad y a la Argentina como “una tierra de paz y de convivencia”. También anunció que se instalarán pantallas gigantes y equipos de audio desde la calle Olleros hasta el Monumento, para que quienes no puedan acercarse al escenario principal sigan las celebraciones. En el plano político, la imagen fue leída como un gesto de acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.

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