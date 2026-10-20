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“Todas las empresas fabricarán cerebros y tendrán dos fábricas, la real y la digital”: Jensen Huang, CEO de Nvidia

La tecnología del gemelo digital permite ejecutar simulaciones y ajustes sin asumir riesgos sobre la producción física

Jensen Huang afirmó en Alemania que cada empresa operará con una fábrica física y otra digital en el futuro. (REUTERS/Lisi Niesner)
Jensen Huang afirmó en Alemania que cada empresa operará con una fábrica física y otra digital en el futuro. (REUTERS/Lisi Niesner)
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Jensen Huang sorprendió a la audiencia de un foro empresarial en Alemania con una afirmación que puede dividir opiniones: en el futuro, cada compañía fabricará cerebros digitales para integrarlos en sus productos.

El director ejecutivo de Nvidia planteó que “cada empresa tendrá dos fábricas en el futuro: la fábrica que es real y la fábrica que es digital, y la fábrica digital será tan real que prácticamente será real”.

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Huang fue más allá y proyectó que “la mayoría de la gente en Alemania trabajará principalmente dentro de un gemelo digital de su empresa”. En ese escenario, las personas “construirán autos digitales” que “tendrán cerebros digitales”. Las fábricas, por su parte, incorporarán inteligencia artificial y robots que construirán, a su vez, vehículos robóticos.

Esta idea responde a un concepto que ya existe en el mundo industrial: el gemelo digital, una réplica virtual de un objeto, proceso o sistema físico que se alimenta en tiempo real con datos de la operación real. El propósito de esta tecnología es permitir simulaciones y ajustes sin asumir riesgos sobre la producción física.

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El director ejecutivo de Nvidia planteó que las empresas entrenarán sistemas de inteligencia artificial para integrarlos en sus bienes de consumo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El director ejecutivo de Nvidia planteó que las empresas entrenarán sistemas de inteligencia artificial para integrarlos en sus bienes de consumo. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cuál es el significado detrás de “fabricar cerebros”

La frase que generó más repercusión fue la conclusión de Huang: “Cada empresa construirá dos cosas: cerebros, y los cerebros que van a los productos que venden”. Con ello, el CEO de Nvidia resumió su tesis central: todo proceso productivo estará “completamente impulsado por software” y “completamente impulsado por inteligencia artificial”.

En términos simples, lo que Huang describe es que cada empresa deberá levantar dos líneas de desarrollo paralelas: una dedicada a entrenar sistemas de inteligencia artificial (los “cerebros”) y otra encargada de incorporar esos sistemas dentro de los bienes físicos que fabrica y comercializa, desde automóviles hasta maquinaria industrial.

Un artículo de la revista estadounidense Gizmodo señaló que esta formulación resulta una versión menos clara de otra que el propio Huang había presentado antes en una conferencia, donde explicó que “cada industria, cada compañía que tenga fábricas, tendrá dos fábricas en el futuro: la fábrica para lo que construyen, y la fábrica para las matemáticas, la fábrica para la IA”.

Según esa publicación, el concepto de una fábrica digital que simula cada fábrica real remite a una función del catálogo de herramientas de Nvidia llamada Omniverse, diseñada para simular entornos robóticos con fines de prueba antes de aplicar esos procesos en plantas reales.

La herramienta Omniverse de Nvidia recrea entornos robóticos para efectuar pruebas antes de llevar los procesos a plantas industriales reales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La herramienta Omniverse de Nvidia recrea entornos robóticos para efectuar pruebas antes de llevar los procesos a plantas industriales reales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El consejo de Jesen Huang a los niños y estudiantes

El fundador y director ejecutivo de Nvidia pidió a los jóvenes que no abandonen la educación formal y que aprendan a usar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. “Vayan a la escuela” y “adopten la IA”, recomendó en una entrevista con CNN.

Consultado sobre qué conviene estudiar ante el avance de las herramientas generativas, Huang evitó señalar una carrera específica. “No sé qué carrera será la más exitosa, pero sí puedo decirles lo que les digo a mis hijos”, afirmó.

Sostuvo que la formación académica permite comprender mejor el mundo, revisar sesgos y tomar decisiones con más información, más allá de que las profesiones más demandadas dentro de una década aún no estén definidas.

Su segundo consejo fue que los jóvenes se involucren con la inteligencia artificial de forma activa: “Adopten la IA, aprendan qué puede hacer y no se rindan con ella”, sin que eso reemplace el esfuerzo personal.

El fundador de Nvidia aconsejó a los jóvenes que adopten las herramientas de inteligencia artificial de forma activa y complementaria al esfuerzo personal. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
El fundador de Nvidia aconsejó a los jóvenes que adopten las herramientas de inteligencia artificial de forma activa y complementaria al esfuerzo personal. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Huang cuestionó los discursos que presentan los estudios como una pérdida de tiempo frente a la automatización. “Que crean que ir a la escuela es una pérdida de tiempo y dinero es algo horrible”, remarcó.

El planteo se da mientras gobiernos e instituciones educativas debaten cómo incorporar la IA generativa en las aulas. El Fondo Monetario Internacional calcula que cerca del 40% de los empleos del mundo está expuesto a transformaciones vinculadas con esta tecnología.

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