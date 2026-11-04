Sam Altman cambia de nombre en X a “Ram Altman” tras la polémica por la memoria RAM de las PC

Sam Altman se defendió de las críticas por su polémica comentario sobre el uso de la memoria RAM en la PC de casa. (Europa Press)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y responsable de ChatGPT, cambió su nombre en la red social X a “Ram Altman” después de recibir críticas por sus declaraciones sobre la memoria RAM de las computadoras.

El empresario convirtió la controversia en una broma luego de que un usuario le propusiera modificar su nombre en la plataforma para hacer referencia a uno de los componentes más afectados por la actual escasez mundial de semiconductores.

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Todo comenzó cuando un usuario le escribió: “¿Puedes cambiar tu nombre en X a Ram Altman?”. El empresario respondió con un breve “ok yeah” y concretó el cambio en su cuenta @sama, que supera los 6,4 millones de seguidores. Su perfil ahora muestra el nuevo nombre junto a la insignia de verificación y el logotipo de OpenAI.

Sam Altman se cambia de nombre en X a "Ram Altman". (X)

Sin embargo, el cambio no fue solamente una respuesta humorística. Minutos después, Altman explicó que aceptó la propuesta porque realmente quiere que aumente la disponibilidad de memoria en el mercado. También cuestionó la interpretación que se hizo de sus declaraciones y sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

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“Es jodidamente molesto que esto se sacara de contexto”, escribió el empresario, quien aseguró que lleva tiempo reclamando un incremento en la producción mundial de memoria. La discusión ocurre en medio de un encarecimiento de los componentes que afecta especialmente a quienes buscan actualizar sus computadoras.

Sam Altman asegura que sus declaraciones sobre la RAM se sacaron de contexto. (X)

Qué dijo Sam Altman sobre la memoria RAM de las computadoras

La controversia surgió durante una entrevista en el podcast Cheeky Pint, publicada el 29 de octubre. Allí, Altman habló sobre la escasez mundial de memoria y describió la situación como “bastante terrible”.

Su argumento estuvo relacionado con la forma en que se aprovecha la memoria disponible. Según explicó, considera ineficiente que las personas tengan una parte de los recursos limitados de memoria instalados en sus computadoras y que estos componentes permanezcan sin utilizarse durante gran parte del tiempo.

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Sam Altman señaló que los usuarios no deberían tener memoria RAM en casa ya que no se usa ni el 5% de su capacidad. (Captura de video: YouTube/@DavidSenra)

Altman planteó que la inteligencia artificial podría aprovechar mejor esos recursos si funcionara desde centros de datos y servicios en la nube. La idea generó críticas porque muchos usuarios interpretaron sus palabras como una postura contraria a que las personas tengan grandes cantidades de RAM en sus propios equipos.

El empresario rechazó esa lectura y aclaró que no busca que los consumidores renuncien a la memoria de sus computadoras. Por el contrario, insistió en que quiere que se produzca mucha más cantidad para responder a la demanda.

Por qué los jugadores relacionan a OpenAI con el aumento del precio de la RAM

El malestar también está vinculado con el impacto que tiene el crecimiento de la inteligencia artificial en el mercado de componentes informáticos. Los centros de datos necesitan enormes cantidades de memoria para ejecutar modelos de IA, procesar información y mantener servicios disponibles para millones de usuarios.

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En octubre de 2025, Samsung y SK Hynix firmaron acuerdos preliminares para suministrar memoria al proyecto Stargate, impulsado por OpenAI y sus socios. Las estimaciones sobre las necesidades de esta iniciativa apuntan a una demanda potencial de hasta 900.000 obleas de DRAM mensuales, una cifra que representaría una porción considerable de la capacidad de producción mundial.

Actualmente la memoria RAM ha subido su precio debido al escasez. (Reddit)

La DRAM es un tipo de memoria utilizada tanto en computadoras personales como en servidores. Cuando los grandes proveedores destinan una parte importante de su capacidad a clientes empresariales y centros de datos, la disponibilidad para otros segmentos puede verse afectada.

En este escenario, los jugadores y usuarios que buscan actualizar sus PC cuestionan que las empresas de inteligencia artificial concentren recursos que también necesitan los consumidores. El encarecimiento de la memoria DRAM, que según Altman llegó a multiplicarse cerca de cinco veces en un año, alimentó las críticas.

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Los memes que acompañaron el cambio de nombre de Altman

La reacción en redes sociales no se limitó a cuestionar sus declaraciones. También aparecieron memes sobre la escasez de memoria y el impacto de los centros de datos en el mercado tecnológico.

Uno de ellos mostraba módulos de RAM escondidos debajo de una caja de Amazon, acompañados por el mensaje “Sam, ven aquí, ven aquí”. El propio Altman reaccionó con un “i lol’d”, una expresión que indica que algo le causó mucha gracia. La publicación superó las 15.000 interacciones positivas y acumuló cientos de miles de visualizaciones.

Sam Altman responde a memes sobre sus declaraciones sobre la memoria RAM. (X)

El nuevo nombre también generó comentarios desde India, donde algunos usuarios lo relacionaron con Rama, una deidad del hinduismo, y aprovecharon para desearle un feliz Diwali.

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Mientras tanto, la escasez de memoria continúa presionando distintos segmentos de la industria tecnológica. Sus consecuencias no solo alcanzan a quienes ensamblan computadoras para videojuegos, sino también a fabricantes de dispositivos y consolas, que dependen de estos componentes para producir sus equipos.