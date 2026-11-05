Qué alimentos no se deben meter a la licuadora, según fabricantes

Los manuales de NutriBullet y Ninja prohíben procesar líquidos hirviendo en vasos sellados por riesgo de explosión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las licuadoras de alto y medio rendimiento están diseñadas para procesar una amplia variedad de alimentos mediante la trituración por fricción y velocidad. Sin embargo, el uso de ingredientes incompatibles con la arquitectura de las cuchillas y la capacidad térmica del motor es la principal causa de fallas técnicas y accidentes domésticos. Los manuales de operación y garantías de los principales fabricantes establecen restricciones precisas sobre lo que no debe introducirse en estos electrodomésticos.

Líquidos hirviendo en recipientes sellados

Fabricantes de licuadoras de extracción personal, como NutriBullet y Ninja, prohíben estrictamente el procesamiento de líquidos hirviendo en sus vasos sellados. El calor genera vapor y expansión térmica; al carecer de una válvula de escape, la presión interna aumenta rápidamente, lo que puede provocar la explosión del vaso, dañar el mecanismo de acople y causar quemaduras graves al usuario.

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Para líquidos calientes, fabricantes como Vitamix o KitchenAid especifican el uso exclusivo de sus jarras de tamaño completo con tapas que incluyen aberturas de ventilación.

Las cuchillas estándar de extracción no están diseñadas para moler granos de café o especias secas, advierte NutriBullet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hielo sólido o ingredientes congelados sin base líquida

Las marcas Ninja y Oster advierten en su documentación técnica sobre la trituración de hielo, frutas congeladas o vegetales duros en seco. Sin un componente líquido que genere un vórtice y facilite el movimiento continuo, los ingredientes sólidos rebotan contra las paredes del vaso. Esto no solo desafila y deforma las cuchillas de acero inoxidable, sino que obliga al motor a trabajar bajo un nivel de resistencia superior a sus especificaciones, provocando sobrecalentamiento y la eventual quema de la bobina.

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Granos de café y especias duras (con cuchillas estándar)

El procesamiento de granos de café, granos de pimienta enteros o especias secas está desaconsejado en licuadoras con cuchillas de extracción de líquidos. NutriBullet especifica que sus cuchillas estándar están diseñadas exclusivamente para ingredientes húmedos.

La fricción en seco raya los vasos de plástico (tritan o policarbonato) y desgasta prematuramente el filo del aspa. Para estas tareas, los fabricantes exigen el uso de cuchillas de molienda planas (milling blades), diseñadas específicamente para convertir sólidos secos en polvo sin forzar el motor.

Para moler alimentos secos, los fabricantes recomiendan cuchillas de molienda específicas (milling blades). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papas hervidas y masas pesadas

Empresas como KitchenAid y Vitamix indican que la licuadora no es el equipo adecuado para amasar o hacer puré de papas. A nivel culinario, la alta velocidad de las cuchillas destruye las células de la papa, liberando un exceso de almidón que convierte el puré en una pasta elástica y pegajosa. A nivel técnico, la densidad de esta pasta o de masas pesadas ralentiza drásticamente el giro de las aspas, bloqueando el eje central y provocando un apagado de seguridad por sobrecarga térmica en el motor.

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Alimentos excesivamente fibrosos sin trocear

La introducción de vegetales enteros con alta densidad de fibras, como el apio o el jengibre, representa un riesgo mecánico. Fabricantes como Blendtec y Oster recomiendan cortar estos alimentos en trozos pequeños antes de licuarlos. Las fibras largas tienden a enredarse alrededor del eje de las cuchillas durante los primeros segundos de rotación. Si la acumulación es masiva, la fricción adicional genera resistencia mecánica, lo que obliga al equipo a consumir mayor amperaje, elevando la temperatura del motor hasta activar sus fusibles de protección.

Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor

Según recomendaciones de fabricantes como Oster, limpiar la licuadora requiere desconectarla antes de iniciar y retirar el vaso, las cuchillas y las juntas de goma para lavarlos por separado con agua tibia y detergente, con una esponja suave que evite rayar las superficies.

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Se recomienda desarmar y lavar por separado el vaso, las cuchillas y las juntas de goma para evitar malos olores y prolongar la vida útil del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental revisar el estado del anillo sellador: si está dañado, mal ubicado o flojo, puede provocar fugas y afectar el funcionamiento del equipo. Todas las piezas deben enjuagarse bien y secarse al aire antes de volver a ensamblarlas, mientras que la base del motor nunca debe sumergirse en agua, sino limpiarse únicamente con un paño húmedo, prestando atención a mantener libres de polvo sus ventilaciones para evitar sobrecalentamientos.

Para prevenir problemas de funcionamiento, se recomienda no sobrecargar el vaso, cortar los ingredientes en trozos pequeños y dejar descansar el motor si pierde fuerza tras varios usos seguidos. Al guardar el aparato, conviene asegurarse de que todas las piezas estén completamente secas y conservar la base en un lugar ventilado.

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Si la licuadora no enciende, lo primero es verificar la conexión eléctrica: tras pulsar el botón, una luz roja debe parpadear para indicar que el equipo recibe energía; si esto no ocurre pese a estar bien conectada, Oster aconseja acudir a un servicio técnico autorizado.