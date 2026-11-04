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Una estrella mundial sorprendió al revelar su fanatismo extremo por Boca: el increíble pedido que le hizo su hijo al cumplir 18 años

Marco Materazzi contó en una entrevista con Planeta Boca Juniors que su hijo Davide rechazó la fiesta y el auto de cumpleaños para viajar a la Bombonera y presenciar un Superclásico junto a él

marco materazzi boca
Marco Materazzi contó en una entrevista con Planeta Boca Juniors que su hijo Davide rechazó la fiesta y el auto de cumpleaños para viajar a la Bombonera y presenciar un Superclásico junto a él (Photo 2020 Zuma Press/The Grosby Group)
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Davide Materazzi, hijo del campeón del mundo italiano Marco Materazzi, renunció a los regalos tradicionales de sus 18 años para pedirle a su padre un viaje a la Bombonera y presenciar un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. El excampeón del mundo con Italia en 2006 reveló el detalle de aquella conversación en una entrevista con Planeta Boca Juniors, en la que recordó cómo surgió el pedido de su hijo antes del cumpleaños.

Según el relato de Materazzi, la decisión de Davide se definió en una charla directa entre padre e hijo, en la que el exfutbolista le ofreció las alternativas habituales para la ocasión. “Le pregunté qué quería, si quería la fiesta, si quería el coche. No, quiero ir a la Bombonera”, contó el italiano en la entrevista. El ex defensor del Inter de Milán accedió al pedido y organizó el viaje a Buenos Aires con su hijo para cumplir ese deseo.

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Marco Materazzi contó en una entrevista con Planeta Boca Juniors que su hijo Davide rechazó la fiesta y el auto de cumpleaños para viajar a la Bombonera y presenciar un Superclásico junto a él

El viaje se concretó en octubre de 2019, cuando padre e hijo presenciaron un Boca-River correspondiente a la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Boca ganó ese partido por 1-0, aunque River avanzó a la final gracias al resultado global de la serie, tras haberse impuesto 2-0 en el encuentro de ida. Pese al desenlace adverso para los intereses del Xeneize, Materazzi definió esa jornada como una de las mejores experiencias de su vida, tanto en su rol de hincha como en el de exjugador.

La estadía en Buenos Aires incluyó además un recorrido por el estadio y el museo del club, la compra de camisetas y un gesto que marcó a ambos de manera permanente, un tatuaje con el escudo de Boca. La intermediación de Daniel Osvaldo, amigo cercano de Materazzi y exfutbolista con pasado en el Xeneize, resultó clave para coordinar el plan en la previa al Superclásico. Padre e hijo se tatuaron horas antes del partido, Marco en la parte superior de la rodilla derecha y Davide en el gemelo.

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El tatuaje que lleva en su pierna Marco Materazzi
El tatuaje que lleva en su pierna Marco Materazzi

El gestor del viaje en el plano futbolístico fue Nicolás Burdisso, excompañero de Materazzi en el Inter y entonces secretario técnico de Boca, quien facilitó el contacto con el club para que la visita incluyera el recorrido institucional.

En la misma entrevista, Materazzi explicó los motivos detrás de su vínculo con el club de La Ribera, que atribuyó a una combinación de factores personales y futbolísticos. “Por Maradona, por Daniel, por Daniel Osvaldo, por mi hijo”, enumeró el italiano al referirse al origen de su identificación con la institución.

El hijo de Marco Materazzi también se tatuó el escudo de Boca Juniors
El hijo de Marco Materazzi también se tatuó el escudo de Boca Juniors

El excentral también se refirió a su relación con Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina con largo recorrido en el fútbol italiano por sus pasos en la Juventus y en la Roma, a quien calificó como “mi capitán” durante la conversación. Según contó, mantiene contacto frecuente con el jugador antes y después de cada partido, y le reclama de manera insistente una camiseta del club. “Lo estoy matando que quiero camiseta de Boca siempre”, expresó Materazzi, al tiempo que manifestó su intención de volver a visitar la Bombonera.

La identificación del exfutbolista con el conjunto de La Ribera se sostuvo en el tiempo a través de distintas apariciones públicas, entre ellas la previa a la final de la Champions League 2024 en Wembley, donde volvió a mostrar el tatuaje ante las cámaras, y publicaciones en redes sociales en las que compartió camisetas firmadas por referentes del club como Maradona, Paredes y Paulo Dybala.

Marco Materazzi durante su visita a La Bombonera con su hijo Davide (@marcomaterazzi)
Marco Materazzi durante su visita a La Bombonera con su hijo Davide (@marcomaterazzi)

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