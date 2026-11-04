Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron a los cuartos de final del WTA 125 de Cali

Julia Riera y Luisina Giovannini se clasificaron para los cuartos de final del WTA 125 de Cali

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El tenis argentino tendrá dos representantes en los cuartos de final del WTA 125 de Cali, Colombia. Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron entre las ocho mejores del certamen cafetero tras conseguir dos triunfos consecutivos. Por su parte, Solana Sierra y Jazmín Ortenzi no pudieron superar los octavos de final y quedaron eliminadas.

Luego de superar la primera ronda ante la colombiana Valentina Mediorreal Arias (462°) en sets corridos, Riera, quien ocupa el puesto 137 del ranking WTA, volvió a dar un paso importante en el certamen cafetero al vencer a la austríaca Julia Grabher (112°) por 6-4 y 6-4.

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La tenista de Pergamino consiguió cinco aces y cometió cuatro dobles faltas. Tuvo un 58% de efectividad con su primer saque, con el que ganó el 76% de los puntos. Además, generó 10 oportunidades de quiebre y concretó cuatro. Solo cedió su servicio en una ocasión.

Por un lugar en las semifinales Riera enfrentará a la mexicana Renata Zarazúa, 97 del mundo y segunda preclasificada, quien viene de vencer a la griega Despina Papamichail (162°) por 7-6(5) y 7-5. Cabe destacar que este 2026 la oriunda de la ciudad de México se consagró campeona en el WTA 100 de Charlottesville donde le ganó a la argentina Martina Capurro (280°).

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Luisina Giovannini (191°) es otra de las jugadoras que se metió dentro de las ocho mejores del torneo. En su partido de la primera ronda no tuvo piedad para ganarle a la colombiana María Torres Murcia (933°) por un contundente 6-3 y 6-0. Ahora en los octavos de final hizo lo propio frente a la española Irene Burillo (167°) por 6-1 y 6-3.

En la siguiente ronda Giovannini se medirá frente a la canadiense Bianca Andreescu (109°), quien derrotó a la argentina Jazmín Ortenzi (180°) por 6-2 y 6-3.

Solana Sierra se despidió en los octavos de final del WTA 125 de Cali (Crédito: John E. Sokolowski)

Solana Sierra no pudo avanzar a los cuartos de final del WTA 125 de Cali. La marplatense es otra de las jugadoras nacionales que tomó la decisión de no integrar la Selección Argentina de Tenis YPF para disputar los Play-offs de la Billie Jean King Cup, previstos para el 21 y 22 de noviembre.

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Su intención es enfocarse en el cierre de la temporada, que continuará con la gira sudamericana en Colina y Buenos Aires. La actual número 101 del ranking mundial cayó en sets corridos ante la española Leyre Romero Gormaz (131°) por 6-4 y 6-1.

Hasta el momento, Sierra acumula 20 triunfos y 24 derrotas en cuadros principales desde el comienzo de la temporada. Sus mejores actuaciones fueron los octavos de final del WTA 1000 de Madrid y las terceras rondas de Roland Garros y Roma. En tanto, en el Australian Open, Wimbledon y el US Open se despidió en su presentación.

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De esta manera, Riera y Giovannini serán las encargadas de mantener la presencia argentina en el cuadro de singles del torneo colombiano. Ambas buscarán dar un nuevo paso en el certamen y meterse entre las cuatro mejores de una competencia que reúne a varias jugadoras del circuito internacional.