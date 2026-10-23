Tecno

Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor: desde el motor hasta el vaso, según fabricantes

Este electrodoméstico debe limpiarse después de cada uso y siempre con el aparato desconectado, para evitar accidentes y la acumulación de residuos

Unas manos lavan con esponja el vaso de una licuadora en un fregadero, junto a la base y las aspas desarmadas.
Limpiar la licuadora después de usarla ayuda a evitar residuos, derrames y olores persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mantener limpia la licuadora puede ser útil para evitar residuos, derrames y malos olores, pero la tarea puede resultar compleja por la presencia de cuchillas, anillos selladores, juntas y una base con componentes eléctricos. La limpieza debe hacerse después de cada uso y con el aparato desconectado.

Para quitar el mal olor, es necesario retirar los restos de alimentos del vaso, las cuchillas y las juntas, lavarlos con agua tibia y detergente y dejar que se sequen por completo.

PUBLICIDAD

La humedad y los residuos acumulados pueden afectar el sabor de las preparaciones y generar olores desagradables.

Tres tomas consecutivas de una licuadora con fruta, miel y yogur que pasa de los ingredientes enteros a una mezcla triturada
Los restos de comida en el vaso, las cuchillas y las juntas pueden causar malos olores. (Infobae)

Según las recomendaciones de Oster, conviene revisar el anillo sellador y el sistema de cuchillas antes de usar el equipo. Si las piezas están mal ubicadas, dañadas o flojas, pueden producir fugas, dificultar la limpieza y afectar el funcionamiento de la licuadora.

Cómo limpiar el vaso de una licuadora

Antes de comenzar, desenchufa la licuadora y retira el vaso de la base del motor. Si el modelo lo permite, desenrosca el sistema de cuchillas de la parte inferior y separa las juntas de goma para lavarlas por separado.

Este paso facilita la eliminación de restos que pueden quedar atrapados en las uniones.

Lava el vaso con agua tibia y unas gotas de detergente. Usa una esponja suave para limpiar el interior y evita los materiales abrasivos, que pueden rayar el plástico o el vidrio.

PUBLICIDAD

Vaso de licuadora con manzana picada, avena y nuez al que una mano vierte leche desde una jarra de cerámica, sobre una mesa con manzanas.
Retirar las cuchillas y las juntas facilita la limpieza de las zonas donde se concentran restos de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las cuchillas, utiliza un cepillo de cerdas suaves y manipúlalas con cuidado para retirar los residuos entre sus piezas.

Luego, enjuaga todas las partes hasta que no queden restos de detergente y déjalas secar al aire antes de volver a ensamblarlas. Es importante comprobar que el anillo sellador esté limpio, bien colocado y sin grietas, ya que una pieza deteriorada puede causar derrames durante el licuado.

Para prevenir fugas, no llenes el vaso por encima de su límite máximo y asegúrate de que la tapa y la copa de alimentación estén correctamente ajustadas.

Mujer de tez oscura sonríe mientras vierte leche en una licuadora con rodajas de banana y hielo en una cocina luminosa. Un tazón de bananas frescas está al lado.
No se debe llenar el vaso por encima de la capacidad máxima indicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si vas a procesar líquidos calientes, retira la tapa medidora para permitir la salida de vapor, inclina la tapa en dirección contraria al cuerpo y comienza a licuar a baja velocidad.

Cómo limpiar el motor de una licuadora

La base del motor no debe lavarse bajo el agua ni sumergirse. Después de desconectar el aparato, limpia el exterior con un paño ligeramente húmedo y retira de inmediato cualquier resto de alimentos o líquido que haya caído sobre la superficie.

Presta atención a las ventilaciones de la base. Deben mantenerse libres de polvo y obstrucciones para reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

Jarra de vidrio de una licuadora llena de puré de tomate rojo espeso, situada sobre la barra de una cocina.
Al procesar líquidos calientes, conviene permitir que el vapor salga por la abertura de la tapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la licuadora pierde fuerza después de varios usos consecutivos, abre el vaso, revisa el contenido y deja descansar el equipo durante 30 segundos o desenchúfalo unos minutos antes de volver a usarlo.

Para cuidar el motor, evita sobrecargar el vaso y corta los ingredientes en trozos pequeños antes de procesarlos.

Al guardar la licuadora, verifica que el vaso, las cuchillas y la tapa estén completamente secos.

Conserva la base en un lugar seco y ventilado, enrolla el cable sin forzarlo y evita colocar objetos pesados encima.

Licuadora de vidrio con salsa oscura sobre una mesa de madera, junto a medio limón, cilantro y una cuchara de madera.
Una licuadora de vidrio contiene crema de frijol negro sobre una mesa de madera en el interior de una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una licuadora deja de encender

Una licuadora puede no encender por una conexión eléctrica incompleta o porque el equipo no recibe energía de forma adecuada. Antes de intentar cualquier otra solución, verifica que el cable esté bien enchufado al tomacorriente.

Después de pulsar el botón, la luz roja debe parpadear. Esa señal indica que la licuadora recibe energía y está lista para comenzar el proceso de licuado.

Si la licuadora está conectada, la luz roja no parpadea o el equipo sigue sin funcionar, contacta con un centro de servicio técnico autorizado para que revise el aparato, recomienda Oster.

Temas Relacionados

LicuadoraLimpiezaVasoMotorElectrodomésticosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de Google Argentina habló sobre YouTube: “La gente es la que hoy dicta el prime time en TV”

Juan Vallejo hizo ese planteo al explicar cómo cada espectador construye su propia grilla de consumo. También, reveló que la plataforma alcanzó a más de 33 millones de personas en Argentina durante marzo de 2026

El director de Google Argentina habló sobre YouTube: “La gente es la que hoy dicta el prime time en TV”

Instalar Xuper TV en el celular: películas y series gratis a cambio de poner tus datos en riesgo

La app solicita permisos de Accesibilidad que permiten registrar pulsaciones de teclado e interceptar códigos de verificación en dos pasos

Instalar Xuper TV en el celular: películas y series gratis a cambio de poner tus datos en riesgo

WhatsApp ahora muestra quién está detrás de una llamada desconocida para evitar estafas

Al recibir una llamada desconocida la aplicación emite en la pantalla datos claves como el país de origen y grupos compartidos con el emisor

WhatsApp ahora muestra quién está detrás de una llamada desconocida para evitar estafas

El gasto mundial en centros de datos se duplicará a USD 2,1 billones en 2028, según BofA

El banco estadounidense calcula que construir una instalación cuesta USD 49 millones por megavatio y aún más si está pensada para inteligencia artificial

El gasto mundial en centros de datos se duplicará a USD 2,1 billones en 2028, según BofA

Cómo tener karaoke gratis en casa con inteligencia artificial: el truco para quitar la voz

AI Karaoke utiliza algoritmos para reducir o eliminar la voz principal sin quitar la base instrumental, sin acudir a apps externas o internet

Cómo tener karaoke gratis en casa con inteligencia artificial: el truco para quitar la voz

DEPORTES

Tigre recibe a Atlético Tucumán en un duelo clave para acercarse a los puestos de Playoffs del Torneo Clausura

Tigre recibe a Atlético Tucumán en un duelo clave para acercarse a los puestos de Playoffs del Torneo Clausura

Comenzó la fecha 14 del Torneo Clausura: así está la lucha por el ingreso a las copas internacionales y los playoffs

El sentido mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias en España: “Es un honor”

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1

Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

TELESHOW

Marcela Coronel habló con Teleshow tras la denuncia contra la cuidadora de su madre: “Mi sensación es de indefensión”

Marcela Coronel habló con Teleshow tras la denuncia contra la cuidadora de su madre: “Mi sensación es de indefensión”

Sabrina Rojas reveló el contundente motivo por el que tiene silenciados a sus hijos en redes sociales: “Me da pudor”

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo intento para aumentar descuentos a jubilados en Panamá avanza en la Asamblea

Nuevo intento para aumentar descuentos a jubilados en Panamá avanza en la Asamblea

Presidente Laura Fernández y Miss Costa Rica evalúan la candidatura del país como sede de Miss Universo

Ortega y Murillo superaron a los Somoza en Nicaragua: ocho hijos en el poder y 40 nietos en lista de espera

El cubano Miguel Ángel Rosales relata su envío a México tras 55 años en Estados Unidos

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe