Cómo limpiar la licuadora y quitarle el mal olor: desde el motor hasta el vaso, según fabricantes

Limpiar la licuadora después de usarla ayuda a evitar residuos, derrames y olores persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Mantener limpia la licuadora puede ser útil para evitar residuos, derrames y malos olores, pero la tarea puede resultar compleja por la presencia de cuchillas, anillos selladores, juntas y una base con componentes eléctricos. La limpieza debe hacerse después de cada uso y con el aparato desconectado.

Para quitar el mal olor, es necesario retirar los restos de alimentos del vaso, las cuchillas y las juntas, lavarlos con agua tibia y detergente y dejar que se sequen por completo.

PUBLICIDAD

La humedad y los residuos acumulados pueden afectar el sabor de las preparaciones y generar olores desagradables.

Los restos de comida en el vaso, las cuchillas y las juntas pueden causar malos olores. (Infobae)

Según las recomendaciones de Oster, conviene revisar el anillo sellador y el sistema de cuchillas antes de usar el equipo. Si las piezas están mal ubicadas, dañadas o flojas, pueden producir fugas, dificultar la limpieza y afectar el funcionamiento de la licuadora.

Cómo limpiar el vaso de una licuadora

Antes de comenzar, desenchufa la licuadora y retira el vaso de la base del motor. Si el modelo lo permite, desenrosca el sistema de cuchillas de la parte inferior y separa las juntas de goma para lavarlas por separado.

Este paso facilita la eliminación de restos que pueden quedar atrapados en las uniones.

Lava el vaso con agua tibia y unas gotas de detergente. Usa una esponja suave para limpiar el interior y evita los materiales abrasivos, que pueden rayar el plástico o el vidrio.

PUBLICIDAD

Retirar las cuchillas y las juntas facilita la limpieza de las zonas donde se concentran restos de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las cuchillas, utiliza un cepillo de cerdas suaves y manipúlalas con cuidado para retirar los residuos entre sus piezas.

Luego, enjuaga todas las partes hasta que no queden restos de detergente y déjalas secar al aire antes de volver a ensamblarlas. Es importante comprobar que el anillo sellador esté limpio, bien colocado y sin grietas, ya que una pieza deteriorada puede causar derrames durante el licuado.

Para prevenir fugas, no llenes el vaso por encima de su límite máximo y asegúrate de que la tapa y la copa de alimentación estén correctamente ajustadas.

No se debe llenar el vaso por encima de la capacidad máxima indicada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si vas a procesar líquidos calientes, retira la tapa medidora para permitir la salida de vapor, inclina la tapa en dirección contraria al cuerpo y comienza a licuar a baja velocidad.

PUBLICIDAD

Cómo limpiar el motor de una licuadora

La base del motor no debe lavarse bajo el agua ni sumergirse. Después de desconectar el aparato, limpia el exterior con un paño ligeramente húmedo y retira de inmediato cualquier resto de alimentos o líquido que haya caído sobre la superficie.

Presta atención a las ventilaciones de la base. Deben mantenerse libres de polvo y obstrucciones para reducir el riesgo de sobrecalentamiento.

Al procesar líquidos calientes, conviene permitir que el vapor salga por la abertura de la tapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la licuadora pierde fuerza después de varios usos consecutivos, abre el vaso, revisa el contenido y deja descansar el equipo durante 30 segundos o desenchúfalo unos minutos antes de volver a usarlo.

Para cuidar el motor, evita sobrecargar el vaso y corta los ingredientes en trozos pequeños antes de procesarlos.

Al guardar la licuadora, verifica que el vaso, las cuchillas y la tapa estén completamente secos.

Conserva la base en un lugar seco y ventilado, enrolla el cable sin forzarlo y evita colocar objetos pesados encima.

Una licuadora de vidrio contiene crema de frijol negro sobre una mesa de madera en el interior de una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una licuadora deja de encender

Una licuadora puede no encender por una conexión eléctrica incompleta o porque el equipo no recibe energía de forma adecuada. Antes de intentar cualquier otra solución, verifica que el cable esté bien enchufado al tomacorriente.

PUBLICIDAD

Después de pulsar el botón, la luz roja debe parpadear. Esa señal indica que la licuadora recibe energía y está lista para comenzar el proceso de licuado.

Si la licuadora está conectada, la luz roja no parpadea o el equipo sigue sin funcionar, contacta con un centro de servicio técnico autorizado para que revise el aparato, recomienda Oster.