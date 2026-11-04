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Los autores de la bandera de Malvinas en el Mundial contaron detalles inéditos sobre cómo la entraron a la cancha: “Inventaron historias”

El grupo de amigos dio detalles de cómo la confeccionaron y cómo se la alcanzaron a los jugadores tras el épico triunfo ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo

En una entrevista para TyC Sports, dos hinchas relatan cómo confeccionaron e ingresaron a un estadio la bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas".

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La bandera con la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que terminó en manos de Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian “Cuti” Romero tras el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, sigue dando de qué hablar. En una entrevista con Mati Pelliccioni en Líbero, quienes confeccionaron el trapo desmintieron versiones previas sobre su origen y describieron, paso a paso, cómo lograron ingresarlo al estadio.

“La bandera la hicimos y la entramos a la cancha, digamos, abajo de la remera, ¿me entendés? Escondida”, relató quien se encargó de escribir el mensaje sobre la tela, identificado por otro integrante del grupo simplemente como Santi. El mismo joven agregó qué mantiene unidos a sus componentes más allá de las diferencias futboleras: “Hay grupos de amigos capaz que los une un equipo de fútbol y a nosotros nos une la selección. La realidad es que nosotros vamos a todos los partidos juntos, cada cual en su equipo. Yo, por ejemplo, soy de River. Y nada, la Selección es la Selección”.

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Uno de los puntos que generó más repercusión fue la corrección que hicieron sobre el momento y el lugar en el que se confeccionó la bandera. “Viste que inventaron historias de que todo surgió en un hotel, horas antes del partido. Eso es mentira”, señaló uno de los integrantes del grupo. Según su versión, el trapo se preparó con anticipación: “La bandera nosotros la hicimos el día 13 de julio. Y parábamos en un departamento. La sábana, bueno, es de un hotel que nos la regaló una persona cercana nuestra y surgió la bandera ahí, en el piso del departamento”.

Entrevista del canal TyC Sports a los hinchas responsables de confeccionar la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas"

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputó el 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por lo que, de acuerdo con este relato, la confección se produjo dos días antes del encuentro y no en las horas previas como había trascendido.

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Durante la entrevista, el grupo también mostró el material con el que trabajaron: un tarro de pintura y el pincel que usaron para escribir la frase sobre la sábana. La elaboración, según contaron, fue artesanal y con elementos básicos, sin una planificación mayor en cuanto a materiales o diseño.

Otro de los datos que surgió en la charla con TyC Sports tiene que ver con el acceso al estadio. Los amigos de Villa Luro no contaban con entradas para el partido y debieron ingeniárselas para entrar. “Así es la historia. Nosotros estábamos todos atrás de la cancha, había como un puente y nos habíamos juntado ahí. Y, bueno, veíamos que pasaba la gente, pasaba y nosotros seguíamos ahí hasta que, en un momento, pudimos entrar”, explicaron sobre cómo sortearon los controles de acceso al Mercedes-Benz Stadium.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La bandera, una vez dentro del estadio, llegó a manos de los jugadores en medio de los festejos por la clasificación a la final del Mundial 2026 ante España. Lisandro Martínez, Lo Celso y Romero la exhibieron frente a la tribuna y luego la desplegaron sobre el césped, en una imagen que se viralizó a nivel internacional y que, según pudo saber Infobae en las semanas posteriores, permanece bajo resguardo de un integrante de la delegación argentina con la intención de que sea entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Otro integrante del grupo relató que fue él quien la tiró a la cancha, ante la insistencia del personal de seguridad para que dejaran de mostrarla. “Agarré y la envolví bien fuerte y la revoleé con la mayor fuerza que pude y bien alto para que llegara lo más lejos posible. Era un bollo a presión, no le metimos ninguna botella ni nada como habían dicho. Fue todo improvisado”, cerró.

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