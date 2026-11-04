Crimen y Justicia

Un cortejo fúnebre terminó a los tiros en un cementerio de Tres de Febrero: hay dos detenidos

Sucedió este miércoles a la mañana en el Cementerio Municipal de Pablo Podestá. Los sospechosos, ambos de 23 años, fueron interceptados cuando intentaban retirarse del lugar. También incautaron una réplica de pistola

Detuvieron a dos personas y secuestraron motos
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Un cortejo fúnebre terminó con dos jóvenes aprehendidos y tres motocicletas secuestradas en el Cementerio Municipal de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, luego de que se registraran detonaciones de arma de fuego en medio de la ceremonia.

El episodio ocurrió en el predio ubicado en la intersección de las calles Firpo y 1° de Mayo, donde efectivos de la Policía Bonaerense intervinieron tras recibir una alerta del Comando de Patrullas por disparos. El video que encabeza la nota registra la secuencia.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, los uniformados desplegaron un operativo de saturación dentro del cementerio para identificar a los presuntos responsables.

A partir de las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por testigos, los agentes lograron localizar a dos sospechosos, ambos de 23 años, cuando intentaban abandonar el lugar. Fueron interceptados y reducidos por el personal policial.

Los aprehendidos fueron identificados por sus iniciales como L.J.A. y N.M.L., ambos domiciliados en Pablo Podestá.

Despedida, tiros y detenidos dentro del Cementerio Municipal de Pablo Podestá
Los sospechosos de efectuar los disparos intentaron abandonar el lugar, pero fueron aprehendidos

De acuerdo con el parte oficial, al consultar los datos del segundo sospechoso en el sistema CEPAID, los investigadores constataron que registraba antecedentes judiciales por tentativa de usurpación ante el Departamento Judicial de San Martín.

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Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron tres motocicletas vinculadas al episodio: una Mondial azul, una Bajaj Rouser gris y una Honda Tornado roja y blanca que no tenía patente colocada.

Además, durante una requisa preventiva, los policías incautaron una réplica de arma de fuego tipo pistola.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, que avaló el procedimiento policial y ordenó las diligencias correspondientes.

La causa fue caratulada como abuso de arma y la Fiscalía dispuso el traslado de los dos aprehendidos a sede judicial para continuar con las actuaciones.

Despedida, tiros y detenidos dentro del Cementerio Municipal de Pablo Podestá
Dos de las tres motos secuestradas y la réplica del arma

Un episodio similar ocurrió en agosto de este año en el cementerio de González Catán, partido de La Matanza, durante el entierro de un adolescente de 15 años que murió tras intentar asaltar a un policía de la Ciudad en Laferrere.

Familiares y amigos del joven participaron de una despedida que incluyó una caravana de motocicletas y disparos al aire. En ese contexto, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el cementerio, donde se produjeron enfrentamientos entre los asistentes y los efectivos.

En medio de los incidentes, el padre del adolescente fallecido fue detenido con una pistola calibre .380 que llevaba en la cintura. El fiscal Adrián Arribas, de la UFI N° 2 de Laferrere, lo acusó de tenencia ilegal de arma de guerra.

El procedimiento también dejó otros cuatro aprehendidos, todos menores de edad, entre ellos dos adolescentes de 15 años. Además, se secuestraron nueve motocicletas, una de las cuales tenía pedido de secuestro por robo.

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