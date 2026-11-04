Nora Cárpena le confesó a Mario Pergolini que años atrás le tenía miedo, pero ya no: “Sos un viejito adorable”

Nora Cárpena participa en una conversación televisiva en estudio junto a Mario Pergolini. Las imágenes muestran a la actriz expresándose frente a cámara y al conductor escuchando y dialogando durante la emisión del programa.

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Nora Cárpena visitó Otro día perdido, el late night show de El Trece conducido por Mario Pergolini, y desde el momento en que pisó el estudio dejó en claro que la presencia del conductor le generaba una incomodidad de larga data. “Vos siempre me diste miedo, no te cuento cuando tenías el pelo largo”, le dijo apenas ingresó junto a Agustín Aristarán, con el estudio en carcajadas. Pergolini quiso saber por qué le causaba esa impresión, y lo que vino después fue un repaso sin filtros de décadas de historia televisiva compartida.

La actriz explicó que el origen de ese temor se remontaba a los años en que ambos coincidían en Canal 7: ella protagonizaba Buenos Aires, háblame de amor, una telenovela de 1991 que compartió con Ricardo Darín, mientras Pergolini conducía La TV Ataca. Con la franqueza que la caracteriza, Cárpena describió el estilo del ciclo sin rodeos: “Te sentabas arriba y al invitado lo sentabas abajo, bien para llamar la atención. Una crueldad terrible tenías”. El conductor no negó nada y se limitó a responder que aquella era “la época de ser cruel”. La acotación generó risas en el estudio, aunque Cárpena dejó en claro que en su momento el asunto no le había parecido tan gracioso. Para la actriz, aquel formato —donde el anfitrión ocupaba una posición físicamente elevada respecto del invitado— era una señal inequívoca de lo que podía esperarse del reportaje: sin concesiones y con una pizca de incomodidad calculada.

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Lo que siguió fue uno de los momentos más divertidos de la noche. La actriz contó que, en ese entonces, le habían ordenado presentarse en el programa de Pergolini porque estaba contratada en el canal. Su reacción había sido de franca resistencia: “No, por favor, no me hagan ir a ese programa porque me va a tratar mal. Y yo tengo muy mal carácter, así que me voy a pelear”, relató entre risas. La situación tenía una lógica propia: Cárpena sabía de qué era capaz el conductor y no estaba dispuesta a quedar expuesta frente a las cámaras. La anécdota generó la intervención de uno de los integrantes del programa, que señaló que el enfrentamiento entre ambos parecía inevitable.

Nora Cárpena y Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece)

El desenlace de aquella visita pasada quedó en el misterio. Cuando Pergolini le preguntó directamente si finalmente habían tenido un encontronazo, Cárpena dudó: “Vos sabés que no me acuerdo”. El conductor admitió que él tampoco guardaba ningún recuerdo del episodio. La actriz terminó por concluir que probablemente no hubo pelea y que la entrevista había resultado “graciosa y entretenida”. Que ninguno de los dos pudiera precisar qué había pasado, después de tantos años, solo sumó humor al momento y reflejó cuánto había cambiado la relación entre ambos.

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El tono del intercambio mutó hacia el afecto cuando Cárpena trazó una comparación entre el Pergolini de aquella época y el de ahora. “Hoy vine con el mismo miedo, pero ahora sos otra persona”, admitió. Y remató con una frase que arrancó carcajadas en el estudio: “Me gusta cómo hablás de tu familia. Sos un viejito adorable”. Agustín Aristarán y Evelyn Botto estallaron en carcajadas junto al resto del estudio. El conductor la tomó con humor y respondió: “Está bien, está bien”. Cárpena no tardó en aclarar su posición en el asunto etario: “Yo soy más vieja que vos, mi amor. Tengo 81, calculá tú”.

La revelación de su edad sorprendió al propio Pergolini, que repitió el número en voz alta con visible asombro. Cárpena lo confirmó sin vueltas, con la misma soltura con la que había manejado toda la conversación, y el intercambio cerró entre aplausos del público, en uno de los momentos más celebrados de la noche en el ciclo de El Trece.

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