OpenAI presentó GPT-6 Cyber, su modelo de inteligencia artificial más avanzado en detección de vulnerabilidades. (Europa Press)

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OpenAI presentó este 5 de noviembre GPT-6 Cyber, un modelo de inteligencia artificial diseñado para encontrar fallas de seguridad en programas y construir los ataques que las aprovechan. La empresa lo calificó como “Crítico” en ciberseguridad, el nivel más alto de su escala de riesgo, y por ahora solo lo usa un grupo reducido de clientes aprobados.

El modelo, según OpenAI, ayudó a identificar 81 vulnerabilidades graves y hasta entonces desconocidas en Firefox, el navegador de Mozilla. La organización las clasificó como de alta severidad y comenzó a publicar correcciones poco después de recibir los informes.

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En el kernel de Linux, el núcleo del sistema operativo de servidores y teléfonos Android, el modelo reprodujo 1.724 fallas y desarrolló ataques funcionales para 948 de ellas — más de cinco veces las 166 que logró GPT-5.6 Sol con el mismo sistema de pruebas. OpenAI informó que entregó 304 hallazgos críticos a los responsables del proyecto, con parches propuestos.

GPT-6 Cyber identificó 81 vulnerabilidades graves y desconocidas en Firefox, el navegador de Mozilla. (Reuters)

Qué significa la calificación “Crítico”

La escala se llama Marco de Preparación y es de OpenAI. Según citó The Verge, el nivel Crítico describe un modelo capaz de identificar y desarrollar ataques de día cero —es decir, contra fallas que sus creadores aún no conocen— en sistemas reales bien protegidos y sin intervención humana. GPT-5.6 Cyber, la versión anterior, estaba en el nivel Alto.

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En ExploitGym, una prueba que mide si un modelo logra aprovechar una falla concreta, GPT-6 Cyber obtuvo 48,5%, frente al 32,1% de su antecesor. En otra evaluación sobre sitios web sin acceso al código, detectó el 40,3% de las vulnerabilidades, contra el 32% de GPT-6 Astra, el modelo general de la compañía. Todas son pruebas diseñadas y medidas por OpenAI.

La tarjeta técnica del sistema añade una comparación: en RemoteExploitBench, un conjunto de pruebas con fallas conocidas en programas como GitLab, PostgreSQL y Jenkins, GPT-6 Astra con filtros de defensa se negó a todas las tareas. GPT-6 Cyber completó el 95%, y su único fallo fue un ataque que no logró hacer funcionar a distancia.

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El modelo reprodujo 1.724 fallas en el kernel de Linux y desarrolló ataques funcionales para 948 de ellas. (Europa Press)

Un modelo entrenado para no salirse del encargo

Uno de los riesgos de estos sistemas es que, ante una tarea, ataquen servicios ajenos al objetivo. OpenAI dice que entrenó al modelo para respetar el alcance autorizado y lo probó en un entorno aislado con servicios fáciles de vulnerar. La prueba se inspiró en el incidente de Hugging Face, según el anuncio.

Sin las instrucciones de seguridad del despliegue, GPT-6 Cyber evitó atacar esos servicios en el 99,93% de los casos, frente al 94,49% de GPT-5.6 Cyber. Con esas instrucciones, el resultado fue del 100 por ciento. La empresa publicó fragmentos del razonamiento interno del modelo, como la frase “don’t explore out of scope credentials” (no explorar credenciales fuera del alcance).

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Brian Grinstead, ingeniero distinguido de Firefox, afirmó que el navegador entró en 2026 como uno de los códigos más reforzados y examinados del mundo. Aun así, el modelo halló fallas graves nuevas y ayudó a enviar correcciones a millones de usuarios.

OpenAI entrenó al sistema para respetar el alcance autorizado y evitar ataques fuera del objetivo asignado. (Reuters)

Acceso con identidad verificada

GPT-6 Cyber está disponible por la API y por Codex, la herramienta de programación de OpenAI, solo para un grupo selecto de clientes de Daybreak Red: el nivel del programa de ciberseguridad de la empresa para trabajo autorizado de ataque simulado, como pruebas de penetración y desarrollo de exploits.

La tarjeta del sistema indica que OpenAI verifica la identidad y la elegibilidad de los solicitantes, exige aceptar restricciones sobre actividades autorizadas y acceso de terceros, y pide inicio de sesión único, autenticación en dos pasos y lista de direcciones IP permitidas. Cisco, Palo Alto Networks, SentinelOne, Perplexity y CodeRabbit figuran entre quienes lo usan.

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OpenAI también informó que cada vez registra más intentos de usar IA con fines maliciosos, incluidos grupos que buscan copiar sus modelos. Según la tarjeta técnica, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos y la firma Irregular evaluaron por separado sus capacidades.

El acceso al modelo requiere identidad verificada y está limitado a clientes del programa Daybreak Red. (Reuters)

La empresa dijo que ampliará el acceso a todos los clientes aprobados de Daybreak Red en las próximas semanas. Desde este 5 de noviembre, GPT-5.6 Cyber ya está disponible para todos ellos.