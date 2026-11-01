Tecno

OpenAI lanzó una IA para biología que responde más consultas de riesgo y solo la darán a laboratorios aprobados

En una prueba de conocimiento de riesgo biológico rechazó el 9,4% de las preguntas; el modelo general de la empresa, el 29,2%

OpenAI lanzó GPT-Rosalind-6 como un modelo de inteligencia artificial enfocado en la investigación biológica y el desarrollo de fármacos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
OpenAI lanzó GPT-Rosalind-6 como un modelo de inteligencia artificial enfocado en la investigación biológica y el desarrollo de fármacos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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OpenAI lanzó el 30 de octubre de 2026 GPT-Rosalind-6, un modelo de inteligencia artificial para biología y desarrollo de medicamentos que rechaza menos consultas sobre temas que pueden servir tanto a la ciencia como al daño. La empresa lo entregará solo a organizaciones que apruebe.

Según la ficha técnica que OpenAI publicó ese día, el modelo usa los mismos pesos (los parámetros que definen su funcionamiento) que GPT-6 Astra, su modelo principal. La empresa no añadió datos de entrenamiento ni un nuevo ajuste para esta versión. Cambian el límite de lo que responde y quién puede usarlo.

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OpenAI sostiene que el modelo sigue rechazando pedidos para fabricar armas biológicas. Clasificó el lanzamiento con capacidad alta en riesgos biológicos y químicos, un nivel por debajo del crítico en su Marco de Preparación. En ciberseguridad lo trata como crítico, el nivel máximo, igual que a GPT-6 Astra.

Manos de una persona vestida con bata blanca sosteniendo un frasco transparente lleno de tabletas blancas sobre una mesa blanca, representando la administración responsable de medicamentos.
El rendimiento en química medicinal subió del 28,9% al 49,6% en comparación con la versión 5.5 del software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GPT-Rosalind se presentó el 16 de abril, con empresas como Amgen, Moderna y Thermo Fisher Scientific entre sus clientes. El 11 de septiembre del mismo año salió de la fase de prueba y quedó disponible en todo el mundo para organizaciones elegibles. La versión 5.5 es la anterior a la nueva.

Cómo OpenAI evaluó este modelo

OpenAI evaluó el modelo con tres pruebas de ciencias de la vida y lo comparó con GPT-Rosalind-5.5. En química medicinal, la puntuación pasó de 28,9% a 49,6%. En análisis de datos genómicos, el éxito en un intento subió de 16,7% a 37,7%. En tareas aportadas por científicos en ejercicio, de 44,0% a 61,3%.

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Son resultados de la propia empresa, con el mayor presupuesto de razonamiento que probó. La prueba de genómica usó una configuración distinta de la que funciona en producción, según el documento.

El modelo funciona a través de las herramientas Work y Codex, por lo que queda fuera del chat general de ChatGPT y del servicio Amazon Bedrock. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El modelo funciona a través de las herramientas Work y Codex, por lo que queda fuera del chat general de ChatGPT y del servicio Amazon Bedrock. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo desempeña el nuevo modelo de OpenAI

Una prueba de conocimiento de riesgo biológico, elaborada con Gryphon Scientific, muestra el efecto del cambio. GPT-Rosalind-6 rechazó el 9,4% de las preguntas. GPT-6 Astra rechazó el 29,2%, y la versión 5.5, el 1,8%.

Sin contar los rechazos como aciertos, el modelo acertó el 78,3% al tomar la respuesta más frecuente de 32 intentos, frente a 63,3% de GPT-6 Astra. OpenAI calcula además un puntaje que trata cada rechazo como acierto, para estimar la capacidad que el entrenamiento de seguridad puede ocultar: 85,0%, sobre el umbral indicativo de 80% para capacidad alta.

Tras ese ajuste, el modelo supera los umbrales de capacidad alta en tres de las cuatro evaluaciones, por lo que OpenAI mantiene esa clasificación. El documento aclara que las pruebas miden capacidades específicas y no son un examen completo de la capacidad de causar daño biológico.

Las instituciones solicitantes deben acreditar una misión legítima en ciencias de la vida y someter los resultados a una revisión humana calificada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las instituciones solicitantes deben acreditar una misión legítima en ciencias de la vida y someter los resultados a una revisión humana calificada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El mismo 30 de octubre, OpenAI corrigió en la ficha de GPT-6 Astra un resultado de SecureBio, que realizó la evaluación.

La puntuación en la prueba World Class Bio bajó de 61,6% a 59,2% porque la cifra original se obtuvo con búsqueda web activada y la de los modelos comparados, sin ella.

Cómo es el acceso a GPT-Rosalind-6

GPT-Rosalind-6 no está abierto al público. OpenAI exige que cada organización demuestre una misión legítima en ciencias de la vida, un caso de uso creíble, gobernanza y control del acceso. A las que no son gubernamentales les aplica además verificación de empresa y controles de cumplimiento.

El software opera únicamente en las funciones Work, Codex y mediante conexiones por API aprobadas de forma individual. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El software opera únicamente en las funciones Work, Codex y mediante conexiones por API aprobadas de forma individual. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para entidades de gobierno existe una vía separada, limitada a usos aprobados de bioseguridad, preparación sanitaria y biodefensa. Los clientes deben restringir el acceso a usuarios autorizados y aplicar revisión humana calificada antes de que los resultados del modelo informen experimentos, publicaciones o decisiones de peso.

El modelo no está en la pestaña de chat de ChatGPT. Se ofrece en las funciones Work y Codex y, por la API, solo con aprobación aparte. Según el centro de ayuda de OpenAI, tampoco se ofrece por Amazon Bedrock, el servicio de modelos de IA de Amazon.

OpenAI aclaró que esta versión no amplía quién es elegible: se mantienen los requisitos de la 5.5, incluido el plan para laboratorios académicos de universidades de Estados Unidos.

En espacios de trabajo Enterprise, el modelo arranca con dos semanas de vista previa para administradores y viene desactivado por defecto durante ese período.

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