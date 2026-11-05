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Nvidia perdió casi USD 1,4 billones de valor en un mes tras su récord del 6 de octubre

El jueves llegó a caer más de 9% en una jornada marcada por el temor a frenos políticos a los centros de datos

Nvidia acumula cinco semanas consecutivas de caídas y resignó cerca de 25% de su valor desde el máximo del 6 de octubre. (Reuters)
Nvidia acumula cinco semanas consecutivas de caídas y resignó cerca de 25% de su valor desde el máximo del 6 de octubre. (Reuters)
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Nvidia perdió casi USD 1,4 billones de valor de mercado desde su récord de cierre del 6 de octubre, según un cálculo de Yahoo Finance publicado el jueves 5 de noviembre. La acción cayó cerca de 25% desde ese máximo y acumula cinco semanas seguidas a la baja.

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Ese jueves 5 de noviembre concentró buena parte del daño. En su mínimo de la mañana, la acción bajaba más de 9%, lo que borraba casi USD 450.000 millones de valor en pocas horas y dejaba a la empresa en unos USD 4,4 billones, según Yahoo. De cerrar en ese nivel, sería su peor día desde la caída que provocó DeepSeek, el modelo de inteligencia artificial chino, en enero de 2025.

No fue la única. AMD, Micron y Arm registraron pérdidas de dos dígitos, y Broadcom y TSMC cayeron cerca de 10%. El índice de semiconductores de Filadelfia llegó a bajar 11,2% —su nivel más bajo en más de seis meses— y quedó más de un tercio por debajo de su récord de junio, según Reuters y Yahoo Finance.

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La acción llegó a desplomarse más de 9% en la mañana del jueves 5 de noviembre, en lo que podría ser su peor día desde el impacto de DeepSeek en enero de 2025. (Reuters)
La acción llegó a desplomarse más de 9% en la mañana del jueves 5 de noviembre, en lo que podría ser su peor día desde el impacto de DeepSeek en enero de 2025. (Reuters)

La política de Washington, nuevo factor de presión

El detonante fue político. Los demócratas ganaron las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre, y candidatos de ambos partidos hicieron campaña contra los centros de datos, los edificios donde funcionan los chips de Nvidia. El Senado estuvo cerca de aprobar este otoño una ley que obligaría a esos centros a pagar más por la energía que consumen.

Reuters informó que los inversores temen que la victoria demócrata frene la expansión de la infraestructura de IA. Melissa Brown, directora global de investigación de decisiones de inversión en SimCorp, dijo que algunos legisladores y gobernadores electos buscan reducir el ritmo de esa construcción, aunque “parece poco probable” que puedan detenerla del todo.

Los analistas de UBS estimaron que alrededor del 30% de la capacidad adicional de centros de datos prevista en Estados Unidos para 2028 podría quedar en riesgo por pausas en las obras, según Reuters.

El triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso el martes 3 de noviembre alimentó temores sobre el futuro de los centros de datos de IA. (Europa Press)
El triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso el martes 3 de noviembre alimentó temores sobre el futuro de los centros de datos de IA. (Europa Press)

Bruce Zaro, director gerente de Granite Wealth Management, anticipó “mucha resistencia” a esas instalaciones por la presión sobre la red eléctrica y los sistemas de agua. Muchas ya tienen permiso, dijo, pero faltan por autorizar bastantes más.

Una caída que viene de antes del 5 de noviembre

La baja no empezó con las elecciones. Según un conteo de Yahoo Finance de comienzos de noviembre, las mayores acciones de IA y chips perdieron unos USD 5 billones de valor desde el 6 de octubre. Nvidia y Alphabet, la matriz de Google, resignaron cerca de USD 835.000 millones cada una. En ese mismo período, las otras 625 grandes acciones estadounidenses de la muestra sumaron unos USD 1,3 billones.

Las dudas sobre el retorno de la inversión en IA ya pesaban sobre el sector. El 30 de octubre, CNBC informó que Intel caía 25% por una proyección de ingresos débil y que Google había tenido su peor día en bolsa tras reportar una baja en sus ventas de publicidad.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite también retrocedieron con fuerza, y el Nasdaq entró en zona de corrección técnica. (Reuters9
El S&P 500 y el Nasdaq Composite también retrocedieron con fuerza, y el Nasdaq entró en zona de corrección técnica. (Reuters9

El jueves también arrastró al resto del mercado. Según Reuters, el S&P 500 perdía 3,20% y el Nasdaq Composite 4,95% a las 11.00 de la mañana en Nueva York. NBC News informó que el Nasdaq entró en territorio de corrección, es decir, una baja de al menos 10% desde su máximo.

Una racha de cinco semanas a la baja no es habitual para Nvidia. Desde su salida a bolsa en 1999, la acción encadenó cinco semanas o más de pérdidas en 12 ocasiones, según Yahoo. La más larga duró siete semanas, en el verano de 2008.

La última terminó en octubre de 2022, un mes antes del lanzamiento de ChatGPT. En el año siguiente, la acción se multiplicó por cuatro. Pero solo en cinco de las 12 rachas anteriores la acción estaba más alta 13 semanas después, y el peor caso fue 2002, cuando perdió casi dos tercios de su valor en el año posterior.

Las grandes acciones de IA y semiconductores acumulan pérdidas combinadas de unos USD 5 billones desde octubre. (Reuters)
Las grandes acciones de IA y semiconductores acumulan pérdidas combinadas de unos USD 5 billones desde octubre. (Reuters)

Brian Gardner, de la firma Stifel, dijo a Reuters antes de la votación en el Senado: “Habrá audiencias en el Congreso. Habrá investigaciones”.

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