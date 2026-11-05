Epic Games regala 11 juegos por tiempo limitado: cómo reclamarlos en pocos pasos

Epic Games es una plataforma de videojuegos que trae promociones cada mes. (Foto: Epic Games)

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Epic Games ofrece 11 juegos para PC sin costo por tiempo limitado, con títulos de carreras, plataformas, puzles, combates medievales y terror. La promoción se divide en dos plazos: Sorry We’re Closed puede reclamarse hasta el jueves 5 de noviembre de 2026, mientras que otros 10 juegos estarán disponibles hasta el domingo 8 de noviembre.

No se requiere una suscripción ni una compra previa. Solo hay que tener una cuenta gratuita, acceder a la ficha de cada juego y completar el pedido a costo cero. Una vez que el título se incorpora a la biblioteca, queda asociado de forma permanente a la cuenta, incluso cuando vuelva a tener precio.

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Cuáles juegos se pueden reclamar gratis en Epic Games

La lista incluye 10 títulos, que aparecen con un descuento del 100% hasta el 8 de noviembre de 2026. Son propuestas de menor escala, con géneros variados y partidas orientadas a la conducción, la habilidad, el cálculo o la acción.

Hay varios títulos que estarán sin costo hasta el 8 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Balloon Strike.

Dark Mystery.

Funtoon’s World.

Gladiator: Blades of Fury.

Highway Driving.

Math Fun.

Maze: The Amazing Labyrinth.

Mountain Racing.

Quiztopia: The Ultimate Trivia.

Super Kids Racing: Mini Edition.

A esa selección se suma Sorry We’re Closed, una aventura de terror y supervivencia. Su plazo es más acotado: la promoción termina el jueves 5 de noviembre de 2026.

Qué juegos de carreras, plataformas y acción incluye la oferta

El acceso gratuito reúne varios títulos centrados en partidas rápidas. Highway Driving propone carreras en tres dimensiones con distintos vehículos, modalidades y desafíos para desbloquear contenido.

Epic Games ofrece juegos de diferentes géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mountain Racing, en tanto, traslada la conducción a caminos de montaña con pendientes, curvas y obstáculos. Super Kids Racing: Mini Edition incorpora 50 niveles, 50 vehículos, cinco entornos y multijugador local a pantalla dividida.

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En el apartado de acción aparece Gladiator: Blades of Fury, un juego de combate medieval en tercera persona con 20 guerreros de cuatro clanes: bárbaros, asesinos, caballeros y enanos. Cuenta con siete escenarios, distintas dificultades, modo torneo y compatibilidad con mandos de Xbox. Para quienes prefieren plataformas, Funtoon’s World presenta 25 niveles, monedas, monstruos y varios personajes seleccionables.

Cuáles opciones existen para quienes prefieren puzles, lógica y preguntas

Dark Mystery combina plataformas y rompecabezas. El jugador controla a Furry, que debe avanzar por un mundo oscuro para encontrar a su reina desaparecida. El recorrido incluye 35 niveles con trampas, obstáculos y desafíos de lógica que abren el camino hacia nuevas zonas.

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La promoción de Epic Games integra títulos conocidos relacionados y propuestas de nuevos desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la selección incorpora juegos de cálculo y orientación. Math Fun plantea ejercicios matemáticos y operaciones para resolver contra reloj.

Quiztopia: The Ultimate Trivia reúne preguntas de ciencias, geografía, inglés, matemáticas y cultura general, con distintos niveles de dificultad. Maze: The Amazing Labyrinth lleva la propuesta a 50 laberintos con rutas y obstáculos que exigen encontrar la salida.

De qué trata Sorry We’re Closed

Sorry We’re Closed es el juego con la fecha límite más cercana. La historia sigue a Michelle, una joven afectada por la maldición de un demonio obsesionado con el amor. Sus decisiones influyen en el destino de varios personajes, dentro de un universo que mezcla demonios, ángeles y elementos sobrenaturales.

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Sorry We’re Closed es uno de los videojuegos que están más cerca de salir de la promoción. (Epic Games Store)

Asimismo, la protagonista cuenta con un tercer ojo que permite observar dos realidades, hallar secretos y detectar puntos débiles de los enemigos. La exploración usa cámaras fijas, en una referencia a los títulos clásicos del terror de supervivencia, mientras que los enfrentamientos se desarrollan en primera persona.

Cómo reclamar los juegos gratuitos en Epic Games

El proceso requiere iniciar sesión en la Epic Games Store desde el navegador o el programa de escritorio. Después hay que buscar el juego elegido, abrir su ficha y pulsar la opción “Obtener”. La plataforma mostrará un pedido con valor de cero, que debe confirmarse para completar la incorporación a la cuenta.

No se debe descargar los juegos en ese momento. Tras confirmar el pedido, los títulos quedan guardados en la biblioteca y podrán instalarse más adelante desde cualquier computadora compatible.

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