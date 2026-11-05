Honduras registra alrededor de 250 muertes violentas de mujeres en diez meses

Numerosas víctimas sufrieron agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica antes de su fallecimiento.

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Alrededor de 250 mujeres murieron en circunstancias violentas en Honduras entre enero y octubre de 2026, una situación que mantiene en alerta al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que pidió al Estado reforzar las acciones de prevención, protección e investigación.

La cifra corresponde a los primeros diez meses del año y forma parte de un escenario de violencia contra las mujeres que, según los registros del organismo, acumula cerca de 3.700 muertes violentas entre 2016 y octubre de 2026.

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Los datos reflejan la continuidad de una problemática que no se limita a los homicidios, sino que también comprende amenazas, agresiones físicas, violencia psicológica, malos tratos y otras situaciones que ponen en peligro la integridad y la vida de las hondureñas.

Ante este panorama, el CONADEH señaló que las autoridades deben fortalecer su capacidad para identificar situaciones de riesgo y responder oportunamente a las denuncias, especialmente cuando existen antecedentes de violencia.

El organismo subrayó que muchas víctimas habían experimentado señales de alerta antes de morir y consideró necesario que las instituciones responsables no se limiten a recibir las denuncias, sino que activen mecanismos efectivos de protección para las mujeres que enfrentan amenazas.

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La preocupación radica en que, cuando esas señales no reciben una respuesta adecuada, las víctimas pueden permanecer expuestas a sus agresores incluso después de haber buscado ayuda institucional.

Amenazas y agresiones evidencian fallas en la protección

Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es que, en numerosos casos, las muertes violentas están precedidas por episodios de violencia que pueden funcionar como advertencias sobre el peligro que enfrentan las mujeres.

Entre las señales identificadas figuran las amenazas de muerte, las agresiones físicas, el maltrato y la violencia psicológica, situaciones que requieren atención inmediata por parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas.

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El CONADEH solicitó al Estado la activación de evaluaciones de riesgo y medidas de protección eficaces para las denunciantes.

El organismo considera que las denuncias por violencia deben recibir un tratamiento oportuno, con evaluaciones de riesgo que permitan determinar las medidas de protección necesarias en cada caso. Esto implica contar con mecanismos para atender a las mujeres que denuncian amenazas, brindarles acompañamiento y evitar que permanezcan en entornos donde su vida pueda estar en peligro.

El CONADEH insistió en que la prevención debe ocupar un lugar central en la respuesta estatal, de manera que las instituciones actúen antes de que los episodios de violencia terminen en muertes.

Más de 4 mil denuncias de mujeres

La violencia contra las mujeres en Honduras también tiene consecuencias que van más allá de las agresiones físicas y los homicidios. Una de ellas es el desplazamiento forzado, que obliga a muchas hondureñas a abandonar sus hogares para proteger su vida y la de sus familias.

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Según los registros del CONADEH, entre 2016 y 2025 la institución atendió 4.743 quejas presentadas por mujeres que manifestaron encontrarse en riesgo o ser víctimas de desplazamiento interno. Las denuncias estuvieron relacionadas con amenazas, intentos de homicidio, violencia doméstica, extorsión y asesinatos de familiares.

El desplazamiento también genera consecuencias económicas y sociales: las mujeres afectadas pueden perder sus fuentes de ingresos, interrumpir actividades laborales o educativas y enfrentar dificultades para reconstruir sus condiciones de vida en otros lugares.

El CONADEH pide al Estado reforzar la prevención, la protección y las investigaciones por la violencia contra las mujeres.

Solicitan investigaciones

El CONADEH llamó la atención sobre la necesidad de que las instituciones reconozcan estas situaciones de riesgo y proporcionen respuestas que no se limiten a la recepción de denuncias, sino que contemplen medidas de protección y acompañamiento para quienes se ven obligadas a desplazarse.

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Frente a las cifras de muertes violentas, el organismo defensor de derechos humanos solicitó que todos los casos sean investigados y que las personas responsables enfrenten los procesos judiciales correspondientes, con el fin de garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a la justicia.

La atención institucional, según el organismo, debe garantizar condiciones adecuadas para que las víctimas puedan denunciar, recibir protección y acceder a los mecanismos de justicia sin enfrentar cuestionamientos o trámites innecesarios que agraven el impacto psicológico de la violencia sufrida.