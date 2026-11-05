Habló un argentino afectado por el colapso de Ueno Bank de Paraguay

El empleado de una empresa de servicios tecnológicos que es parte del grupo del conglomerado financiero paraguayo contó que la firma dejó de pagar los sueldos en la Argentina y suspendió a trabajadores

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Un empleado de ITTI que recibió este miércoles una comunicación de suspensión sin goce de haberes por 30 días describió la falta de respuestas que atravesó el personal argentino de la compañía vinculada al grupo de Ueno Bank. En declaraciones a Infobae, contó que los trabajadores tampoco habían cobrado los haberes correspondientes a octubre y que desconocen cuál será su situación cuando termine el plazo dispuesto por la empresa.

La incertidumbre llevó a parte de los empleados a reunirse esta tarde frente a las oficinas de la firma en la ciudad de Buenos Aires. Allí reclamaron una explicación sobre su continuidad laboral y el pago de los salarios pendientes, en medio de las consecuencias que la crisis del banco paraguayo tuvo sobre las compañías asociadas al grupo.

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El trabajador, que pidió preservar su identidad, dijo que las primeras alertas aparecieron el martes, cuando comenzaron a conocer las novedades que surgían en Paraguay. Desde ese momento, según su relato, el personal siguió cumpliendo sus tareas, aunque las consultas dirigidas a la empresa no ofrecían certezas sobre los pagos ni sobre el futuro de las fuentes de trabajo.

“Desde el martes y miércoles no teníamos noticias. Lo único que nos dijeron es que seguíamos prestando servicio y que estaban a disposición para cualquier consulta”, sostuvo. Afirmó que los empleados intentaron obtener información por distintas vías, sin resultados concretos. “Tratamos reiteradas veces de hacerlo, sin ningún medio de comunicación que nos aportara certezas”, añadió.

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El correo llegó a las 10 y fijó un plazo hasta diciembre

La novedad formal llegó durante la mañana. El empleado relató que a las 10 recibieron un correo electrónico que notificaba la suspensión. La medida comenzó el 5 de noviembre y se extiende hasta el 4 de diciembre, por lo que los trabajadores afectados deberían retomar sus funciones el día siguiente, salvo que la compañía comunique una decisión distinta.

El problema, según explicó, no se limita a la interrupción de las tareas. “No aclaran el pago de los honorarios del mes pasado, de todo lo que fue octubre, que todavía no percibimos”, dijo a Infobae. El trabajador planteó además que el mensaje no despejó qué ocurrirá una vez cumplidos los 30 días ni cuál es el estado de las cuentas de la firma en la Argentina.

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La comunicación no alcanzó por igual a toda la dotación. Algunos empleados recibieron el aviso de suspensión, mientras que otros fueron informados de que debían continuar con sus labores. En estos últimos casos, la empresa les indicó que trabajaran de manera remota.

Esa división también sumó dudas entre los trabajadores. “Hay algunos que sí están prestando servicios, que recibieron un mail diciendo que seguían trabajando para la empresa. Pero no sabemos si mañana también los suspenden y quedan igual que nosotros”, explicó el empleado.

La compañía desarrolla tareas tecnológicas para empresas vinculadas al grupo de Ueno Bank. La oficina argentina, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, reúne a una parte relevante de esa estructura. Quienes trabajan allí estiman que la situación alcanza a entre 900 y 1.000 personas, aunque no cuentan con una cifra oficial que determine cuántas quedaron alcanzadas por la suspensión.

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Una firma de servicios tecnológicos que es parte del grupo de Ueno Bank suspendió a trabajadores de sus oficinas de La Pampa y Libertador en medio del colapso del banco

La preocupación se extiende a otros países de América Latina

El entrevistado señaló que la preocupación no queda circunscripta a la Argentina. Según dijo, hay empleados vinculados a la organización en Brasil, Colombia, Bolivia y México que atraviesan un escenario similar. “Están en la misma situación que nosotros hoy”, afirmó.

Para el personal suspendido, el punto inmediato es cómo atravesar el mes sin el cobro de octubre y sin ingresos durante el período anunciado. El trabajador remarcó que las consecuencias son diferentes según la situación de cada familia. “Mucha gente no puede llegar a los 30 días sin estar cobrando”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó casos de personas que deben afrontar tratamientos médicos, tienen hijos o sostienen hogares con ingresos que dependen de este empleo. “Hay personas que tienen cáncer, tratamientos por llevar a cabo, hijos, una familia a cargo, y vivían con el día a día”, explicó. Otros trabajadores, agregó, pueden recurrir a ahorros por un período limitado, aunque esa alternativa no resuelve la falta de definiciones posteriores.

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La pregunta central para quienes recibieron el correo es qué pasará al finalizar la suspensión. El empleado admitió que no existe una posición única sobre si buscarán mantener el vínculo laboral o darlo por terminado. “De acá a 30 días no sabemos qué podemos hacer. No es algo que podamos decidir entre todos; cada uno decidirá qué hacer”, expresó.

Los trabajadores evalúan una demanda colectiva

Mientras aguardan novedades, los empleados comenzaron a asesorarse sobre las herramientas disponibles. El entrevistado confirmó que existe la intención de analizar una demanda colectiva, aunque aclaró que todavía trabajan con abogados para determinar los pasos posibles y el alcance de las acciones.

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“Estamos viendo cuáles son nuestras opciones y tratando de llevar a cabo todas las herramientas que podamos”, señaló. La posibilidad de una presentación conjunta convive con las decisiones individuales que cada trabajador pueda tomar si la suspensión se prolonga o si no se regularizan los haberes adeudados.

De acuerdo con su testimonio, el grupo mantuvo una red de contacto entre compañeros para compartir las comunicaciones recibidas y buscar asesoramiento. También dijo que personas del área de recursos humanos atraviesan una situación de desvinculación que limita los canales internos disponibles.

Aun así, aseguró que existe coordinación entre los afectados. “La comunidad está bien, nos estamos ayudando entre todos”, contó. El reclamo frente a las oficinas buscó trasladar esa inquietud a la empresa: los trabajadores esperan una respuesta sobre el pago de octubre, los alcances reales de las suspensiones y la continuidad de los puestos cuando venza el plazo de 30 días.

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