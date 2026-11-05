"No estoy de muy buen humor": la sorpresa que arruinó el primer día de Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil

El francés, de 30 años, viene de ser sancionado en México, al igual que Colapinto (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Pierre Gasly llegó al Autódromo José Carlos Pace sin haber dormido bien y con pocas ganas de sonreír. El piloto francés de Alpine fue despertado en la madrugada del jueves para someterse a un control antidopaje sorpresa dispuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en el marco de los procedimientos aleatorios que rigen para todos los competidores en las competencias sancionadas por la FIA. Apenas pisó el paddock de Interlagos, no tardó en dejar en claro cómo había arrancado la semana del Gran Premio de Brasil.

“Me despertaron a las 6 de la mañana para un control antidopaje, así que no estoy de muy buen humor”, admitió Gasly ante los medios, entre los que estuvo Motorsport Week. “Fue una mala noche”, agregó. El procedimiento, aunque infrecuente en cuanto a su horario, es parte de un sistema de controles imprevistos al que todos los pilotos de la grilla están expuestos en cualquier momento, incluso fuera de los días de competencia. La normativa de la AMA establece que una prueba no realizada equivale automáticamente a un resultado positivo, con las consiguientes sanciones deportivas y económicas que eso implica. Gasly, por supuesto, se presentó y cumplió.

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Aun así, el oriundo de Ruán encontró rápidamente un motivo para cambiar el tono: Interlagos es, para él, un circuito especial. “Me encanta este lugar. Es el único circuito donde he conseguido dos podios en la Fórmula 1, el primero en 2019 y el segundo en 2024 bajo la lluvia”, recordó. Con el pronóstico apuntando a condiciones húmedas para la carrera del domingo, el francés no ocultó su optimismo: “Parece que el domingo va a llover, así que estoy muy emocionado”.

Gasly llega a Brasil con una penalización encima del hombro

La semana arranca complicada para el francés también por lo que dejó la carrera anterior. En el Gran Premio de Ciudad de México, Gasly cruzó la meta en décimo lugar y fue promovido provisionalmente al noveno puesto tras la sanción impuesta a Oscar Piastri. Sin embargo, los comisarios deportivos le aplicaron después una penalización de 30 segundos por una infracción relacionada con una bandera amarilla, lo que lo hundió hasta el decimoséptimo lugar en la clasificación final, sumando además dos puntos de penalización en su licencia. Lo mismo le ocurrió a Franco Colapinto, quien había terminado octavo, pero luego resultó reclasificado 15°.

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Colapinto y Gasly buscarán volver a la zona de puntos en Interlagos (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lejos de buscar excusas, el piloto de Alpine asumió su responsabilidad de manera directa. “Al final del día, no reduje lo suficiente la velocidad, así que asumo toda la responsabilidad por la penalización”, señaló. Reconoció que la situación no fue sencilla —el accidente se produjo justo frente a él, en el vértice de la primera curva, y un panel de la salida de la curva tres alternaba señales verdes y amarillas— pero fue categórico al evaluar su propia conducta: “Siempre me he exigido ser estricto ante las banderas amarillas porque es una cuestión de seguridad. Por eso no voy a discutir la penalización”. Con este resultado, Gasly llega al circuito de Interlagos décimo en el campeonato de pilotos.

Franco Colapinto y la “Renoleta” que viajó 3.000 kilómetros para verlo

En el Media Day del jueves también hubo lugar para una historia que circuló rápidamente por las redes sociales. Franco Colapinto recibió en San Pablo la visita de un grupo de fanáticos argentinos que viajaron desde Esperanza, Santa Fe, manejando más de 3.000 kilómetros al volante de un Renault 6 de 1977 pintado con los colores rosa y celeste de la escudería y el número 43 del piloto. El auto, bautizado “La Renoleta” —y también “Alpine A527”—, fue rescatado del abandono y convertido en una réplica artesanal del monoplaza.

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El piloto de 23 años se tomó un momento, observó el vehículo y se sentó al volante. El video recorrió las redes con rapidez. En la conferencia con medios hispanohablantes, Colapinto agradeció el gesto con sus propias palabras: “Vinieron manejando 3.000 y pico de kilómetros desde Esperanza. Es una forma de mostrarme cariño que a ellos les gusta hacer, así que siempre voy a estar más que agradecido con esa gente. Creo que fue una pequeña forma de mostrarles un cariño muy grande que les tengo”, afirmó.

La travesía estuvo a punto de terminar antes de llegar a la frontera, cuando el alternador del Renault dejó de cargar la batería. La ayuda llegó desde mecánicos de distintos equipos que disputaban una fecha del Turismo Nacional en Concordia, quienes colaboraron para que el grupo pudiera reanudar la marcha. Con todo resuelto, llegaron a tiempo para encontrarse con Colapinto en San Pablo y entregarle los regalos que distintas personas les habían confiado a lo largo del camino. La escena tuvo, además, su momento de humor: cuando los dueños del auto lo invitaron a “hacer una largada de las tuyas”, Colapinto preguntó por la radio. “La radio te la debo”, respondieron entre risas sus acompañantes.

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El Gran Premio de Brasil dará inicio el viernes con las dos primeras sesiones de práctica libre, con la carrera programada para el domingo a las 14:00 (hora de Argentina y Brasil).