Haití no enfrenta pandillas sino ejércitos privados con drones, dicen analistas salvadoreños

Los grupos armados de Haití operan como ejércitos privados con vínculos políticos y no como pandillas tradicionales, según Elmer Arias. /(REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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La crisis de Haití no puede analizarse como un fenómeno de pandillas convencionales, sino como la acción de grupos armados que operan como ejércitos privados sofisticados y mantienen vínculos con sectores de la política local, según el análisis expuesto por Elmer Arias durante la entrevista Diálogo 21, de Grupo Megavisión.

Arias sostuvo que la estructura de violencia haitiana exige una respuesta distinta a la aplicada contra las pandillas en El Salvador o en otros países de Centroamérica. A su juicio, los grupos que controlan territorios y rutas ilícitas en Haití disponen de armamento moderno, recursos económicos, organización interna y conexiones con intereses políticos.

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“En Haití no son maras ni son pandillas como las que había aquí en el país o como las que hay en la región”, afirmó Arias. “Lo que existe son ejércitos que se dedican a delinquir con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas y que están muy involucrados con el quehacer político en Haití”, añadió.

El analista señaló que esos grupos actúan como “ejércitos privados” y que algunos responden a intereses de dirigentes políticos. Según su explicación, esa vinculación incrementa la complejidad de una crisis que combina disputas territoriales, redes de corrupción, tráfico de armas y una institucionalidad debilitada.

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Los analistas indican que la estabilización de Haití exige desmantelar las redes de corrupción que facilitaron armas desde el poder político. /(REUTERS/Patrice Noel)

Arias advirtió que la recuperación del control estatal en Haití no se resolvería con una intervención limitada ni con el traslado de contingentes militares sin una estrategia política e internacional más amplia.

El analista puso el foco en las diferencias geográficas y operativas entre Haití y El Salvador. Mientras la experiencia salvadoreña se concentró en una ofensiva contra estructuras pandilleras, el escenario haitiano enfrenta grupos con capacidad para sostener enfrentamientos armados, operar en zonas rurales y urbanas, y utilizar recursos tecnológicos.

“Son ejércitos bien establecidos y bien armados”, afirmó Arias. En sus declaraciones, mencionó el uso de drones y armas de última generación como parte de las capacidades que, según su evaluación, poseen esas organizaciones.

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Para el analista, cualquier respuesta debe articular a los países y organismos que ya participan en la crisis haitiana. La prioridad, dijo, es recuperar el control social y territorial sin reducir el diagnóstico a un asunto de seguridad pública. “Es algo complejo la situación en Haití. No es tan sencillo”, señaló.

La corrupción y el tráfico de armas forman parte del problema

Nelson Flores coincidió en que el desmantelamiento de los grupos armados no bastaría para estabilizar Haití. El analista sostuvo que el país enfrenta causas estructurales que incluyen redes de corrupción dentro de las instituciones y circuitos de provisión de armas vinculados a personas con poder político.

Las organizaciones armadas en Haití disponen de drones y armamento para disputar el control de zonas urbanas y rurales./(Europa Press)

“El problema de Haití no se va a resolver solamente con el hecho de eliminar las bandas”, dijo. “Hay que ir también por aquellos que corrompían; los mismos que vendían las armas son los que estaban enquistados en el poder”, agregó.

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Su planteamiento apunta a investigar las estructuras que facilitaron el financiamiento, el equipamiento y la protección de los grupos armados. Flores también pidió revisar el uso de la ayuda internacional y el papel de organizaciones que, según afirmó, se beneficiaron de recursos destinados a atender la crisis humanitaria.

De acuerdo con Arias, el combate contra la violencia en Haití demanda una respuesta que alcance las redes de corrupción institucional y tráfico armamentístico enquistadas en el poder. Un enfoque limitado a detenciones, patrullajes o acciones policiales podría contener episodios de violencia, aunque no desarticularía los intereses económicos y políticos que sostienen a las organizaciones armadas.

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El Salvador ha desplegado 2,000 militares para buscar a cuatro técnicos que se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre en ese país. /(REUTERS/Patrice Noel)

La reorganización política será decisiva para el futuro haitiano

Flores señaló que el debate debe incluir la recomposición política de Haití una vez que disminuya el control de los grupos armados. “Hay una situación más de fondo que solamente el ataque a las bandas”, afirmó.

El analista mencionó la necesidad de definir quiénes conducirán un proceso de transición, qué papel asumirán los organismos internacionales y bajo qué condiciones podrían organizarse elecciones. También sostuvo que la población haitiana debe participar en la recuperación de sus comunidades y en la reconstrucción de la institucionalidad.

Arias insistió en que la falta de información oficial dificulta evaluar los operativos y sus resultados. Advirtió que cualquier análisis debe distinguir entre intervenciones puntuales, combates abiertos, control territorial y posibles bajas entre las fuerzas desplegadas y los grupos armados.

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La discusión planteada por ambos analistas sitúa a Haití ante un desafío que excede la seguridad inmediata. La salida de la crisis requiere enfrentar a los grupos armados, cortar sus fuentes de armas y financiamiento, investigar sus nexos políticos y reconstruir las instituciones que deben recuperar el control del país.