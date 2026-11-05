Guatemala

Estudio advierte que Guatemala no rastrea las ganancias de las redes de trata de personas

El análisis de 31 fallos emitidos en 2024 halló que las indagaciones suelen alcanzar a quienes captan víctimas, sin identificar recursos, testaferros ni beneficiarios finales de la explotación del delito

Ilustración con personas tras rejas, intercambio de dinero, una bóveda con billetes, una lupa sobre monedas y una balanza de justicia.
Un análisis sobre las redes de trata en Guatemala contrasta las ganancias ilícitas con los escasos comisos de dinero logrados en las sentencias judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La SVET y ASF Canadá analizaron 31 sentencias por trata de personas dictadas en Guatemala durante 2024 y detectaron que las investigaciones suelen concentrarse en quienes captan a las víctimas, sin avanzar sobre el patrimonio y las ganancias obtenidas mediante la explotación.

El estudio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Abogados sin Fronteras Canadá registró 13 fallos condenatorios, equivalentes al 42%; nueve absolutorios, el 29%; y nueve mixtos, otro 29%. Estas últimas resoluciones incluyeron condenas para algunos acusados y absoluciones para otros dentro de un mismo proceso.

PUBLICIDAD

La secretaria de la SVET, Danisa Ramírez, sostuvo que las pesquisas del Ministerio Público suelen detenerse en el eslabón más expuesto de las estructuras delictivas: las personas que se ganan la confianza de las víctimas para captarlas. La funcionaria pidió ampliar las indagaciones hacia los recursos obtenidos por las redes.

“Deben de seguir el rastro del dinero, el rastro de esos recursos que se generan de manera ilícita a través de la comisión de la trata de personas”, afirmó Ramírez.

Una mujer habla ante un micrófono en un podio de madera junto a un hombre que realiza señas con las manos
Un estudio de la SVET y ASF Canadá determinó que las investigaciones por trata de personas en Guatemala omiten el rastreo del patrimonio ilícito. (SVET Guatemala)

El comiso limitado a dinero incautado durante allanamientos

Solo tres de las 31 sentencias incluyeron el comiso de bienes vinculados con el delito. En todos esos casos, la medida alcanzó únicamente efectivo confiscado durante allanamientos, sin registros de una investigación patrimonial previa para identificar estructuras económicas, testaferros o beneficiarios finales de la explotación.

PUBLICIDAD

Los montos decomisados fueron de 465,25 quetzales, 1.830 quetzales y 1.545 quetzales. El análisis señaló que esas cantidades contrastan con las ganancias generadas por la trata de personas.

La explotación sexual concentró 17 resoluciones, el 55% del total examinado. La proporción subió al 61% al incorporar los casos clasificados como prostitución ajena, mientras que la explotación laboral apareció en cuatro sentencias y la mendicidad en dos.

Ninguno de los fallos correspondió a servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, embarazo forzado, adopción irregular, tráfico de órganos o reclutamiento de menores por grupos delictivos organizados. Todas esas modalidades están contempladas en el artículo 202 Ter del Código Penal.

La ausencia de resoluciones por esas formas de explotación no implica que los casos no existan. El estudio planteó reforzar la detección proactiva desde las autoridades migratorias, la inspección laboral, el registro civil y los servicios de protección de la niñez.

Las víctimas y los lugares donde ocurrió la explotación

Las 31 sentencias documentaron 44 personas afectadas: 33 mujeres, nueve hombres y una persona de la comunidad LGBTIQ+. La vivienda o residencia particular fue el principal escenario de explotación, presente en 15 casos, el 39%.

Los negocios de ocio nocturno, como bares, cantinas y spas, ocuparon el segundo lugar, con ocho casos, equivalentes al 26%. La concentración de hechos en espacios privados plantea dificultades adicionales para identificar a las víctimas y reunir pruebas.

Ramírez destacó la intervención del Instituto de la Víctima, de las organizaciones de la sociedad civil que actúan como querellantes adhesivos y de la Procuraduría General de la Nación en los expedientes que involucran a niños, niñas y adolescentes. Según la funcionaria, la participación de querellantes adhesivos puede acelerar la resolución de los procesos y fortalecer la prueba disponible en los debates.

La secretaria también pidió mantener actualizado al personal de las instituciones que atienden a víctimas de trata. Entre las recomendaciones figura diversificar la estrategia probatoria del Ministerio Público mediante análisis financieros, pruebas científicas y tecnológicas e investigación policial, para evitar que los casos dependan exclusivamente del testimonio de las personas afectadas.

Dos expedientes revelaron un componente transnacional: las víctimas fueron captadas en Guatemala y la explotación se consumó total o parcialmente en México. En esos procesos no se registraron diligencias de asistencia judicial recíproca ni equipos conjuntos de investigación con las autoridades mexicanas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSVET GuatemalaAbogados sin Fronteras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cielo de Guatemala reunirá en noviembre una superluna, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias

El Insivumeh divulgó una programación de fenómenos astronómicos visibles desde el país, cuya apreciación dependerá de la nubosidad y de la distancia respecto de la iluminación urbana durante las madrugadas

El cielo de Guatemala reunirá en noviembre una superluna, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias

Ministerio de Gobernación de Guatemala confirma motines simultáneos en las cárceles Renovación I y El Boquerón

Los reclusos retuvieron a custodios durante los disturbios iniciados la noche del miércoles, y las autoridades desplegaron unidades especiales, blindados y vigilancia aérea para recuperar el control de ambos recintos penitenciarios

Ministerio de Gobernación de Guatemala confirma motines simultáneos en las cárceles Renovación I y El Boquerón

De Arnoldo Vargas a Xiomara Ovalle: los alcaldes de Zacapa que han sido vinculados a redes criminales y del narcotráfico en Guatemala

Una fiesta desbordante en el oriente guatemalteco desató una condena diplomática de Washington. Detrás hay una estructura de clanes, alcaldías cooptadas y vínculos familiares con cárteles que llevan décadas enraizados en la región

De Arnoldo Vargas a Xiomara Ovalle: los alcaldes de Zacapa que han sido vinculados a redes criminales y del narcotráfico en Guatemala

El regreso del 'Gran Lengua': las cenizas de Miguel Ángel Asturias inician su camino de vuelta a Guatemala tras 52 años en París

La repatriación del Nobel guatemalteco, prevista para el 12 de noviembre, cierra un largo capítulo de diáspora y abre un proceso de recuperación de la memoria literaria e identitaria de un país que aún busca acercarse al ideal que él imaginó

El regreso del 'Gran Lengua': las cenizas de Miguel Ángel Asturias inician su camino de vuelta a Guatemala tras 52 años en París

Organizaciones sociales exigen al Ministerio Público esclarecer el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

Los manifestantes se concentraron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala y reclamaron una pesquisa penal autónoma para identificar a los autores materiales e intelectuales del doble crimen

Organizaciones sociales exigen al Ministerio Público esclarecer el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa en Guatemala

TECNO

El videojuego Hogwarts Legacy ya tiene DLSS 5 para las GeForce RTX 50 de Nvidia

El videojuego Hogwarts Legacy ya tiene DLSS 5 para las GeForce RTX 50 de Nvidia

Epic Games regala 11 juegos por tiempo limitado: cómo reclamarlos en pocos pasos

Aprende a programar mensajes en WhatsApp con hora y fecha de envío

Rockstar está bloqueando cuentas de fanáticos de GTA 6: subir spoilers es un riesgo

Steam cambia sus reglas: los desarrolladores deberán jugar sus propios videojuegos antes de lanzarlos

ENTRETENIMIENTO

El Met Gala reveló su nuevo tema para 2027: ¿en qué consiste "extraORDINARY"?

El Met Gala reveló su nuevo tema para 2027: ¿en qué consiste "extraORDINARY"?

El atentado frustrado contra Taylor Swift en Viena tendrá su propio documental

Murió Kimmarie Johnson, actriz de ‘Beverly Hills 90210′, tras sufrir un aneurisma cardíaco

Dave Grohl y Aerosmith: el reencuentro que marcó la vuelta de la banda

Adam Driver reveló que Disney rechazó el guion que preparó para volver como Kylo Ren: "No más Star Wars"

MUNDO

La Unión Europea impulsa un plan integral para transformar el modelo turístico continental

La Unión Europea impulsa un plan integral para transformar el modelo turístico continental

Las listas árabes respaldaron a Eisenkot para formar el próximo gobierno en Israel

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo

Arte de la Edad de Hielo a plena vista: descubren 280 grabados paleolíticos en una cueva turística de Cataluña

Leyó que un hombre de 67 años tenía el récord y bromeó: “Le voy a dar una lección a este jovencito”. A los 74, ahora la marca es suya