Denuncias por secuestro virtual en Costa Rica alcanzan 120 casos y superan el registro de 2025

Costa Rica contabilizó 120 denuncias por secuestros virtuales vinculados a falsas contrataciones hasta octubre. (Foto: cortesía)

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Una supuesta verificación de identidad puede ser el inicio de una modalidad de secuestro virtual que ha registrado 120 denuncias en Costa Rica hasta octubre. El mecanismo parte de una falsa contratación y busca obtener información de contacto para presionar a familiares, amistades o compañeros de trabajo.

El jefe interino de la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, Jorge Retana, señaló que las personas afectadas suelen desempeñar actividades que requieren traslados para prestar servicios. Entre ellas figuran conductores de plataformas, técnicos que trabajan a domicilio y quienes ofrecen masajes o fisioterapia.

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El registro acumulado hasta octubre fue mayor que el de los dos años previos

La cifra de denuncias superó en 29% las 93 contabilizadas durante todo 2025. En 2024, las autoridades registraron 22 casos de esta modalidad.

Retana atribuyó el aumento a organizaciones que utilizan información disponible en redes sociales y páginas web. A partir de esos datos, los responsables identifican a personas que publican sus servicios y se presentan como potenciales clientes.

“Todo lo que tenga o implique que la víctima tenga que movilizarse hasta un lugar específico”, explicó el investigador al describir los perfiles que suelen ser contactados, según El Observador.

Los supuestos clientes acuerdan una hora y un punto de encuentro. Durante el trayecto, llaman a la persona y le indican que necesitan confirmar algunos datos antes de continuar con la contratación.

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Los delincuentes solicitan números de familiares y compañeros

La llamada incluye una petición de teléfonos de familiares, amistades, compañeros de trabajo u otros contactos que puedan ofrecer referencias. El pedido se presenta como un requisito de seguridad.

“La víctima, creyendo que es una metodología normal de verificar referencias, brindan los números de teléfono”, indicó Retana.

Después de obtener esa información, los responsables solicitan una videollamada. También piden que la víctima mantenga abierta la comunicación y no la interrumpa.

La cifra de denuncias por esta modalidad superó en un 29 por ciento las 93 registradas en todo 2025. (Foto: cortesía)

La situación puede impedir que la persona advierta llamadas o mensajes de sus allegados. Mientras tanto, los delincuentes utilizan los números que recibieron para iniciar la extorsión.

Los responsables llaman a familiares, amigos o compañeros y les dicen que la persona fue secuestrada. También afirman que está bajo amenaza y vinculan su liberación con el pago de un rescate.

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“Le dicen a los familiares que esa persona está en ese momento secuestrada, que lo tienen encañonado y que si no paga un rescate lo van a ejecutar”, relató el jefe interino de la unidad.

Los allegados intentan comunicarse con la supuesta víctima, pero no reciben respuesta porque continúa en la videollamada o no observa las llamadas. Esa falta de contacto puede aumentar la preocupación de quienes recibieron el aviso.

Los extorsionadores establecen plazos para que el dinero sea depositado en cuentas nacionales. Según la información brindada por Retana, algunos familiares hicieron transferencias por varios millones de colones antes de conocer que se trataba de un engaño.

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Los delincuentes le comunican a la víctima que la verificación todavía no terminó. En algunos episodios, le dicen que hay francotiradores o personal de seguridad que vigila sus movimientos.

Varios familiares transfirieron millones de colones a cuentas nacionales antes de descubrir el engaño. (iStock)

En otros, sostienen que llegó a una zona controlada por un grupo criminal o un cartel. Esos mensajes buscan que la persona no se retire ni suspenda la comunicación.

“Todo esto genera a la víctima y a los familiares un estrés psicológico sin estar ellos en ese momento bajo amenaza”, señaló Retana.

El engaño queda al descubierto cuando la víctima se retira y vuelve a comunicarse con su entorno. En ese momento, puede enterarse de que sus allegados recibieron la versión de un supuesto secuestro y, en algunos casos, realizaron pagos.

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