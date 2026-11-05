GTA 6 se podrá descargar antes de su lanzamiento: desde el 10 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Rockstar dio a conocer que se podrá preinstalar GTA 6 desde el 10 de noviembre. (Rockstar)

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Rockstar Games adelantó la fecha de precarga de Grand Theft Auto VI (GTA 6) para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los jugadores podrán descargar los archivos del videojuego desde el 10 de noviembre, dos días antes de su lanzamiento previsto para el 12 de noviembre. De esta manera, quienes lo compren en formato digital podrán tenerlo instalado con anticipación y comenzar a jugar cuando se habilite el estreno.

La fecha de inicio será la misma para ambas plataformas, aunque el horario tendrá algunas diferencias. En PS5, la descarga comenzará a la medianoche del 10 de noviembre según la zona horaria de cada usuario. En Xbox Series X|S, Rockstar estableció un horario global que se traducirá en distintos momentos para cada país.

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Cuánto espacio ocupará GTA 6 en PS5 y Xbox

Uno de los datos más importantes del anuncio es el tamaño de la descarga. Rockstar Games confirmó que la precarga de GTA 6 necesitará hasta 212 GB de espacio libre, aunque la cifra puede variar según el dispositivo. Por eso, la compañía recomienda revisar el almacenamiento de las consolas antes del 10 de noviembre.

GTA 6 ocupará 212 GB de almacenamiento en PS5 y Xbox.

El requisito representa una cantidad considerable de espacio y puede obligar a algunos jugadores a eliminar otros títulos o archivos para completar la instalación. En el caso de PS5, Sony también publicó una guía para preparar la consola y confirmó que se necesitan 212 GB disponibles para la precarga.

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Horarios de precarga de GTA 6 en cada país

La diferencia entre las plataformas está en el huso horario que utiliza cada una. En PlayStation 5, el proceso comenzará a las 00:00 del 10 de noviembre en cada región. En Xbox Series X|S, el horario oficial será las 00:00 GMT del 10 de noviembre, por lo que en varios países de América la descarga se habilitará durante la tarde del día anterior.

Los horarios de Xbox para los países solicitados serán los siguientes:

España: 01:00 horas del 10 de noviembre.

Argentina: 21:00 horas del 9 de noviembre.

Colombia: 19:00 horas del 9 de noviembre.

Perú: 19:00 horas del 9 de noviembre.

México: 18:00 horas del 9 de noviembre, hora del centro del país.

Estados Unidos: 19:00 horas del 9 de noviembre en la costa este, 18:00 horas en la zona central y 16:00 horas en la costa del Pacífico.

Estos horarios corresponden a Xbox Series X|S. En PS5, los usuarios deberán tomar como referencia la medianoche local del 10 de noviembre.

GTA 6 tendrá un horario diferentes de descargar si lo haces desdeXbox. (Rockstar)

Cómo preparar la consola para descargar el videojuego

La precarga está vinculada a las reservas digitales. Para que la descarga se realice automáticamente, los usuarios de PS5 deben tener activadas las descargas automáticas y mantener la consola encendida o en modo de reposo. En Xbox Series X|S, es necesario habilitar las actualizaciones automáticas y dejar el equipo encendido o en modo de suspensión.

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Quienes hayan comprado una edición física también podrán adelantar la instalación. Sin embargo, hay una particularidad: Rockstar indicó que las versiones en caja para PS5 y Xbox Series X|S incluirán un código para descargar el juego, en lugar de un disco. Estas ediciones estarán disponibles en tiendas desde el 12 de noviembre.

Cuándo sale GTA 6 y qué otros contenidos anunció Rockstar

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026, nueve días después del comienzo de la precarga. El videojuego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin que el anuncio incluya una fecha para otras plataformas.

GTA 6 se podrá jugar de manera oficial desde el 19 de noviembre. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Además de confirmar el tamaño de la descarga y los horarios, Rockstar anunció novedades relacionadas con el mapa de Leónida, el territorio ficticio inspirado en Florida donde transcurre la aventura. La compañía publicará una versión digital del mapa y un póster con la portada del juego para que los usuarios puedan descargarlos e imprimirlos gratuitamente desde su sitio oficial el día del lanzamiento.

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También habrá una versión física de ese material, que se comercializará posteriormente a través de la tienda oficial de Rockstar.

Con estos anuncios, la compañía comienza a precisar los preparativos para uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos. Para quienes compren GTA 6 en formato digital, la precarga permitirá evitar la espera de una descarga de hasta 212 GB el día del estreno. La recomendación es comprobar con anticipación el espacio disponible y la configuración de la consola.