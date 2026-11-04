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Santiago del Moro anunció su nuevo proyecto en TV fuera de Gran Hermano: “Lo tenía guardado bajo siete llaves”

En su programa de radio, el conductor habló sobre el formato internacional que llevará a cabo el próximo año en Telefe. Los detalles

En medio de los rumores respecto a la llegada del Bailando con las Estrellas a Telefe, Santiago del Moro se refirió al respecto y dio detalles sobre el proyecto en marcha (El Club del Moro - La 100)
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Santiago del Moro volvió a alimentar la expectativa sobre su futuro en televisión después de que circular versiones sobre un nuevo desafío en Telefe. En las últimas horas comenzó a mencionarse que estaría al frente de Bailando con Estrellas, la adaptación argentina de Dancing with the Stars, el exitoso formato internacional creado por la BBC. La información generó expectativa entre los seguidores del conductor, por lo que decidió hablar al respecto en El Club del Moro (La 100).

Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, aseguró, sin ocultar su entusiasmo. “Es el formato original de Dancing with the Stars de la BBC”, señaló Del Moro. “La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”, agregó.

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El programa Dancing with the Stars, en su versión estadounidense, reúne a distintas figuras del espectáculo que se preparan durante la competencia junto a bailarines profesionales. A lo largo de las emisiones, las parejas presentan diferentes coreografías frente a un jurado especializado, que evalúa sus actuaciones y les brinda devoluciones. Además, el público también participa de la competencia mediante sus votaciones, que pueden influir en la continuidad de los participantes. El reality fue llevado en diferentes países del mundo, entre ellos Italia, donde Wanda Nara resultó campeona de una de sus ediciones.

Santiago Del Moro, Gran Hermano
El reconocido conductor apostaría por un nuevo formato en la misma señal que realiza Gran Hermano (Prensa de Telefe)

Sin embargo, Del Moro se ocupó de aclarar: “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”. El conductor también pidió cautela frente a las versiones que comenzaron a circular y explicó que aún no podía dar información precisa. “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”, admitió.

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Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, aseguró. La frase permitió confirmar que, pese a los rumores que circularon sobre su futuro, Del Moro continuará vinculado con el reality y ya piensa en la próxima edición luego del final de Generación Dorada, que dejó como ganadora a Sol Abraham.

En agosto pasado, el conductor también había hablado sobre su continuidad en el programa que conduce desde hace cuatro años. En aquel momento, su permanencia en Telefe había quedado envuelta en rumores después de que surgiera la versión de que podía abandonar el canal de las tres pelotitas. La especulación cobró fuerza cuando Fede Bongiorno, periodista y miembro del equipo de LAM, compartió un fragmento de El Club del Moro, el ciclo de La 100 en el que el conductor se refirió a la situación.

De cara a la final de la temporada actual, Santiago del Moro se sinceró respecto a cuál es el futuro del reality y el suyo dentro del canal (Fede Bongiorno/Instagram)

Allí Del Moro anticipó que el reality tendría un período de descanso antes de su regreso. “Obviamente que nos vamos a descansar un tiempo”, explicó. “Básicamente también porque debido al éxito que tuvo acá en Argentina hay muchas ediciones que se van a hacer acá de otros países, como Uruguay, creo que Perú también, Chile y Paraguay”, detalló. De esa manera, explicó que el descanso no implicaba el final del programa ni su salida de la conducción, sino una pausa relacionada con la organización de nuevas versiones regionales.

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano e hizo un importante anuncio: “Falta poco”
El conductor aseguró que volverá a conducir Gran Hermano para el canal de las tres pelotitas (Captura de video)

Sin embargo, no era la primera vez que el conductor debía aclarar su situación profesional. En septiembre de 2025, antes del estreno de la edición Generación Dorada de Gran Hermano, Del Moro había sido consultado por su vínculo con Telefe durante una entrevista con LAM. En aquella oportunidad, había respondido de manera contundente: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”.

La declaración había surgido después de que la panelista Paula Varela anticipara una presunta desvinculación del conductor. Del Moro también se refirió a esa información y sostuvo que podía haberse producido una confusión. “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones”, expresó. Luego agregó una interpretación sobre el origen de la versión: “Yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”.

Santiago del Moro realiza un anuncio sobre la apertura del casting para 'GH 5'

Ahora, con la confirmación de un nuevo proyecto basado en Dancing with the Stars, Santiago del Moro volvió a despejar parte de las dudas sobre su futuro. Mientras se prepara para un formato centrado en el baile, las coreografías y la competencia entre figuras del espectáculo, también dejó en claro que su historia con Gran Hermano todavía continúa. El conductor tendrá por delante un desafío diferente antes de regresar a la casa más famosa de la televisión.

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