La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

El vocero Timothy Brown afirmó que la administración Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias y atribuyó esa continuidad a la protección territorial y regional, pese al triunfo demócrata en el Congreso. Foto retomada de redes sociales.

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El vocero de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Timothy Brown, aseguró que la política de seguridad fronteriza de la administración Trump no sufrirá cambios pese al resultado de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

“La política sigue la misma y vamos a seguir implementando nuestras leyes por la seguridad de nuestra frontera, igual que la seguridad de la región entera”, afirmó Brown, quien dio estas declaraciones durante una cobertura especial para periodistas sobre el tema migratorio, organizada por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

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Los nuevos legisladores jurarán el cargo recién el 3 de enero de 2027, según confirmó el funcionario diplomático durante una comparecencia ante la prensa.

Qué cambió en el Congreso de Estados Unidos

Los demócratas se impusieron en ambas cámaras del Congreso estadounidense, un vuelco que, según Time, solo se había registrado en cuatro ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial en una elección de medio mandato.

Antes de los comicios, los republicanos controlaban la Cámara de Representantes por 218 a 212 bancas y el Senado por 53 a 45, de acuerdo con WHYY, emisora pública estadounidense.

El cambio de mayoría no modifica de forma automática las normas migratorias vigentes. El Poder Ejecutivo conserva la facultad de ejecutar las leyes de inmigración y de ajustar prioridades de cumplimiento sin necesidad de una nueva ley del Congreso, siempre que actúe dentro de sus atribuciones.

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Voters pass a sign outside a polling site in Warwick, R.I., Monday, Nov. 7, 2022, after casting their ballots on the last day of early voting before the midterm election. (AP Photo/David Goldman)

Brown fue consultado sobre si el nuevo mapa legislativo podía frenar alguna iniciativa migratoria, fiscal o presupuestaria impulsada por la Casa Blanca. El vocero evitó pronunciarse sobre la agenda del Congreso entrante y remitió esa pregunta a los legisladores electos.

La frontera, prioridad que el vocero defendió sin matices

“Es imposible entrar de manera ilegal debido a los oficiales de seguridad y a la tecnología que tenemos aquí en la frontera”, sostuvo Brown ante los periodistas que le preguntaron si el resultado electoral representaría algún ajuste en el terreno.

El vocero insistió en que la implementación de la seguridad fronteriza es “una prioridad del Gobierno de los Estados Unidos” que se mantiene “hoy como ayer”, sin importar la composición del Legislativo.

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Un grupo de personas salvadoreñas con su bandera se sitúa frente a una barrera translúcida, con la silueta del Capitolio de Estados Unidos en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El presidente Trump sigue con su prioridad de implementar la seguridad y proteger nuestro país contra la migración ilegal, el narcotráfico y todo lo demás que quiere entrar desde afuera”, agregó el funcionario, quien enmarcó esa postura dentro de una estrategia de “seguridad regional” junto a los socios de Washington en las Américas.

Cuando se le repreguntó si el recambio en ambas cámaras dejaba sin margen de acción al Ejecutivo para avanzar en temas de presupuesto o reforma migratoria, Brown remarcó que su comparecencia se centraba exclusivamente en la implementación de la seguridad fronteriza y no en la agenda legislativa.

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El trasfondo migratorio que atraviesa a El Salvador

La postura del vocero se da en un momento en que El Salvador figura entre los socios centroamericanos más cercanos a la política migratoria de Washington. El país de Nayib Bukele aceptó recibir deportaciones de migrantes venezolanos en su sistema penitenciario, un gesto que lo convirtió en pieza clave del esquema de cooperación regional que menciona Brown.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral en Doral, Florida, EE.UU. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Esa alianza se profundizó con la incorporación salvadoreña a la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por la Casa Blanca junto a otros 13 países del continente.

¿Afecta el triunfo demócrata en el Congreso a las políticas migratorias que ya rigen hoy? No de manera inmediata: los nuevos legisladores asumen recién en enero y, hasta entonces, el Ejecutivo mantiene su capacidad de ejecutar y ajustar las reglas de aplicación migratoria sin depender de una votación legislativa.

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Para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, que supera los 2.5 millones de personas, el resultado electoral sí reabre un debate pendiente.

Óscar Chacón, representante de Alianza Américas, evaluó que el beneficio más relevante del cambio de mayoría radica en la posibilidad de que el Congreso “investigue, cuestione y monitoree” la manera en que se aplica la ley migratoria, aunque aclaró que la normativa de fondo “no va a cambiar de manera automática a razón del resultado electoral”.

En la misma línea se pronunció José Palma, vocero de la Alianza Nacional por el TPS, quien consideró que una eventual fiscalización demócrata obligaría a que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional debieran explicar con más frecuencia ante el Congreso los abusos que se denuncien en la implementación de las políticas de control fronterizo.

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El contexto migratorio se entrelaza con la crisis de seguridad regional que atraviesa El Salvador tras el despliegue de tropas en Haití, luego de la desaparición de cuatro militares salvadoreños el 18 de octubre, episodio sobre el que Trump se pronunció públicamente a fines de octubre al descartar que el país centroamericano necesite asistencia estadounidense adicional.