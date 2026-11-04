Política

Milei le dedicó un posteo al Papa a cuatro días de su llegada a Argentina: “Que su visita lleve un mensaje de paz”

El Presidente se dirigió a León XIV en sus redes sociales anticipando que el país espera con alegría su llegada. El líder de la Iglesia Católica pidió oraciones al referirse a la gira en la que recorrerá también Uruguay y Perú

El encuentro de Javier Miei con el Papa León XIV
Milei mencionó en las redes sociales al Papa León XIV en la antesala de su llegada. (Photo by Mario Tomassetti / AFP)
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Javier Milei le dedicó un mensaje al papa León XIV a cuatro días de su llegada a la Argentina y expresó su deseo de que la visita “lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”. El Presidente respondió en X al anuncio del Pontífice, quien iniciará el próximo viernes una gira por Sudamérica que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

“Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría”, escribió Milei. “Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”.

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El mandatario cerró su publicación con una bienvenida directa al jefe de la Iglesia Católica: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”. El intercambio ocurrió después de que León XIV confirmara el inicio de su viaje y pidiera acompañamiento espiritual para el recorrido.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú”, publicó el Papa en su cuenta en español de X. Allí solicitó oraciones para que la gira “fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”.

La escala argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre y será la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando llegó Juan Pablo II. La agenda contempla actividades religiosas, institucionales y pastorales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Ese mismo día comenzará su itinerario con un homenaje al general José de San Martín en la plaza ubicada en Retiro.

El Papa pasará su fin de semana en Sudamérica. REUTERS/Matteo Minnella
El Papa pasará su fin de semana en Sudamérica. REUTERS/Matteo Minnella

El Pontífice visitará a las 17 el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, una escultura ecuestre inaugurada en 1862 y realizada por el artista francés Louis-Joseph Daumas. La plaza funcionó en el pasado como Campo de Marte, donde se desarrollaban ejercicios del Regimiento de Granaderos a Caballo.

A las 17:20 participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora después mantendrá un encuentro privado con Milei, una de las primeras actividades institucionales de su estadía.

La jornada inaugural seguirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde se reunirá con autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El edificio, inaugurado en 1928 como Palacio de Correos y Telecomunicaciones, fue proyectado por el arquitecto francés Norbert Maillart.

Misas, encuentros institucionales y actividades pastorales

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para las 9:15. La institución, cuya piedra fundamental fue colocada por Don Orione el 28 de abril de 1935, brinda atención a personas con discapacidad y a quienes requieren acompañamiento permanente.

A las 11:30, León XIV celebrará una misa multitudinaria frente al Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, conocido como Monumento de los Españoles, en Palermo. La obra fue donada por la colectividad española por el Centenario de la Revolución de Mayo y fue inaugurada en 1927, después de que esculturas destinadas a su construcción se perdieran en el naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias frente a Brasil, en 1916.

La agenda de ese lunes continuará en la Universidad Católica Argentina, donde el Papa se reunirá a las 16:10 con representantes del mundo del trabajo. La institución fue fundada en 1958 por iniciativa de la Iglesia argentina y tiene su sede central en Puerto Madero.

A las 17:30 habrá un encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. El edificio fue construido como residencia de la familia Anchorena y fue adquirido por el Estado en 1936.

Pope Leo XIV greets the faithful from the popemobile after delivering his Urbi et Orbi (to the city and the world) message, in St. Peter's Square at the Vatican, April 5, 2026. REUTERS/Matteo Minnella
Pope Leo XIV greets the faithful from the popemobile after delivering his Urbi et Orbi (to the city and the world) message, in St. Peter's Square at the Vatican, April 5, 2026. REUTERS/Matteo Minnella

La Catedral Metropolitana recibirá al Pontífice a las 18:45 para la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. El templo, ubicado frente a Plaza de Mayo, conserva el mausoleo de José de San Martín, cuyos restos descansan allí desde 1880, y fue la iglesia donde Jorge Bergoglio celebró misas durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires.

A las 19:45, León XIV compartirá una cena reservada con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires. Desde esa sede se coordina la actividad pastoral de la arquidiócesis porteña, incluidas las parroquias, instituciones educativas y áreas de trabajo social.

El martes 10 será la única jornada completa del Papa en el interior del país. León XIV viajará a Córdoba, donde llegará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, antes de trasladarse a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín.

A las 10 celebrará en FAdeA la misa por la santificación del pueblo argentino. La fábrica fue creada el 10 de octubre de 1927 como Fábrica Militar de Aviones y es considerada la primera industria aeronáutica de América Latina; allí se desarrollaron modelos como el Pulqui I, el Pulqui II, el IA-58 Pucará y el IA-63 Pampa.

Tras la ceremonia, recorrerá Córdoba en papamóvil por las avenidas Colón, General Paz y Vélez Sarsfield hasta llegar al Arzobispado, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Desde uno de los balcones saludará a los fieles reunidos en esa zona de la capital provincial.

La última actividad cordobesa será a las 15:15 en la explanada de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El templo, cuya construcción comenzó en 1580 y fue inaugurado formalmente en 1706, recibirá a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

El vuelo de regreso partirá de Córdoba a las 16:55 y arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 18:10. Ya en Buenos Aires, León XIV participará a las 20:15 de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Luján, Devoto y la despedida rumbo a Perú

El miércoles 11, el Pontífice visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto. Allí mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad, dentro de una actividad pastoral centrada en la escucha y la dignidad de quienes están detenidos.

A las 10:00, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján. El santuario, uno de los principales centros de peregrinación católica de América Latina, comenzó a construirse en 1889 bajo la dirección del arquitecto francés Ulrico Courtois y cuenta con dos torres de más de 100 metros de altura.

La devoción a la Virgen de Luján se remonta al siglo XVII y está vinculada con una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción llegada desde Brasil. Según la tradición, la carreta que la trasladaba se detuvo cerca del actual pueblo de Zelaya y no pudo continuar, un hecho que fue interpretado como una señal de que la imagen debía permanecer allí.

La despedida oficial será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. El avión papal partirá a las 14 rumbo a Lima, donde León XIV continuará la gira sudamericana que inició con su paso por Uruguay.

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