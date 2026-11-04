Política

El Senado dictaminó la ley “Joaquín”, que impone medidas de seguridad en espacios deportivos públicos y privados

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en Diputados y avanzó esta tarde en la comisión de Deportes de la Cámara alta. El kirchnerismo se quejó por las “dificultades” en clubes de barrio

El Senado dictaminó la ley "Joaquín", que impone medidas de seguridad en espacios deportivos
El radical y vicepresidente de la comisión de Deportes, Maximiliano Abad, junto al libertario y titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (Fotos: Prensa Senado)
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La comisión de Deportes del Senado firmó esta tarde un dictamen de un proyecto ya aprobado por Diputados y de manera unánime -220 votos- que establece la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”.

El texto en cuestión lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados, con nombre y apellido, a pedido de la familia durante una reunión que comandó el radical y vice de la comisión, Maximiliano Abad (Buenos Aires).

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Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

Al contar con una preferencia solicitada tiempo atrás con dictamen de comisión, el articulado quedó en condiciones de aterrizar en la próxima sesión que realice el pleno de la Cámara alta. Como no se esperan encuentros para la semana próxima por la visita del Papa y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará un informe de gestión el miércoles 25, la ley quedaría para una eventual reunión a realizarse el jueves 19 o el 26.

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El Senado dictaminó la ley "Joaquín", que impone medidas de seguridad en espacios deportivos
La reunión se realizó en el Salón Arturo Illia del Senado

Tenemos que evitar accidentes dañinos sin alejar a los chicos de prácticas tan sanas como lo es el deporte”, manifestó el libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). En tanto, el kirchnerista Marcelo Lewandowski, tras avalar la iniciativa, advirtió: “No nos tenemos que quedar en esto. Repasemos cómo está la situación de los clubes de barrio, los más humildes, quienes tienen mayores dificultades para sostenerse”.

En cuanto a responsabilidades, el articulado refiere a que “los controles, inspecciones y certificaciones” serán realizadas por la autoridad de aplicación -de cada distrito que adhiera a la ley- “en el marco de sus competencias, debiendo estas últimas exhibirse de forma permanente en las instituciones correspondientes, en lugar visible y de fácil acceso al público, conforme lo determine la reglamentación”.

Por otra parte, la “compañía de seguros, al momento de extender la cobertura a una institución de estas características, deberá requerir” a la misma “la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas” en la normativa, las cuales “deberán encontrarse vigentes al momento de la contratación”. Esto fue destacado en la comisión por el peronista Fernando Salino (San Luis).

En tanto, en caso de provincias que se sumen al sistema, habrá un plazo máximo de un año contado desde la entrada en vigencia del mismo para reorganizar la seguridad del establecimiento deportivo, aunque se podrá “prorrogar” por “única vez” y “por igual período”. Antes que finalizara el convite, Abad recordó también la adhesión y el trabajo de la presidenta de la comisión de Deportes -de licencia por maternidad-, la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), para que la iniciativa avance en el Senado. Así, quedó lista para su sanción en el recinto.

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