Policía de República Dominicana incorporó 200 agentes para reforzar investigaciones

La Policía Nacional incorporó a 200 nuevos agentes a la Dirección Central de Investigación para reforzar la persecución de delitos. (Policía Nacional)

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La Policía Nacional de República Dominicana incorporó a 200 nuevos agentes a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), una medida que busca reforzar la persecución de delitos y ampliar la capacidad de respuesta de la institución en un período marcado por hechos violentos y la búsqueda de miles de personas requeridas por la justicia.

Los agentes recibieron capacitación a través del taller “Investigación Criminal 360”, un programa destinado a preparar a los nuevos investigadores para intervenir en casos de distinta complejidad. La formación abordó la recopilación de pruebas, el análisis de información, la documentación de actuaciones y el respeto de los procedimientos previstos por la ley.

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La incorporación representa un refuerzo para las unidades que investigan delitos contra las personas, el patrimonio, el crimen organizado y otras modalidades que demandan respuesta policial. La Dicrim tiene a su cargo pesquisas vinculadas con homicidios, robos agravados, asaltos, secuestros y estructuras delictivas que operan en distintas provincias.

La Dicrim concentra sus pesquisas en homicidios, robos agravados, secuestros y estructuras del crimen organizado. (Foto cortesía redes sociales)

¿Cómo fueron integrados los nuevos investigadores agentes?

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dispuso la realización de la jornada como parte de la estrategia para fortalecer los recursos humanos de la institución.

El director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, explicó a los nuevos integrantes los principios jurídicos, éticos y metodológicos que deben regir una pesquisa. El programa también incluyó contenidos sobre el debido proceso, una cuestión que adquiere relevancia ante la necesidad de que las detenciones y los expedientes tengan sustento legal.

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La capacitación sumó exposiciones de responsables de áreas especializadas de la Dicrim sobre delitos contra las personas y el patrimonio, crimen organizado, Policía Científica y la Oficina Central Nacional de Interpol. Los agentes participaron en clases teóricas, revisión de casos y prácticas relacionadas con el levantamiento y evaluación de pruebas.

El taller Investigación Criminal 360 capacitó a los nuevos miembros en recopilación de pruebas y respeto al debido proceso. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía enfrenta miles de órdenes de arresto pendientes

La institución informó el 2 de octubre que su base de datos registraba 53,877 órdenes de arresto pendientes. Del total, 17,635 correspondían a violencia intrafamiliar; 11.587, a robos; 5.951, a agresiones físicas; 4.018, a agresiones sexuales; y 2.681, a homicidios.

El número refleja el volumen de casos que deben atender las unidades investigativas y judiciales. La Policía indicó además que 318 personas con órdenes de arresto se entregaron voluntariamente desde agosto, en medio de los llamados públicos para que los requeridos se pongan a disposición de las autoridades.

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Especialistas de la Policía Científica y de la oficina de Interpol participaron en la instrucción de los nuevos investigadores. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

Los operativos se intensificaron en varias provincias

En las últimas semanas, las actuaciones de la Dicrim se concentraron en la localización de sospechosos en Santiago, Moca, La Vega, Bávaro, el Distrito Nacional y Santo Domingo figuran entre las zonas donde se informaron intervenciones policiales.

La presión operativa coincidió con un aumento de los hechos violentos y con una mayor actividad contra presuntos responsables de delitos. Entre septiembre y octubre, medios locales contabilizaron más de 100 muertes en alegados intercambios de disparos con agentes, principalmente durante operativos atribuidos a unidades de investigación.

La Policía sostiene que, en varios de esos casos, los sospechosos atacaron a los agentes durante los intentos de captura. Las circunstancias de cada procedimiento quedan sujetas a las investigaciones judiciales y a los mecanismos internos de supervisión.

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el Gobierno prevé reforzar el control sobre las actuaciones policiales mediante cámaras corporales y sistemas de monitoreo. Los 200 nuevos agentes de la Dicrim se integrarán a esa estructura, con la tarea de fortalecer las investigaciones y apoyar la ejecución de las órdenes emitidas por la justicia.