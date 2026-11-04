Panamá

“No creo que haya nada en la agenda”: Mulino descarta sesiones extraordinarias del Legislativo panameño

Los diputados concluyeron sus actividades el 31 de octubre tras dar luz verde al plan de gastos estatales y a la ampliación de beneficios económicos para adultos mayores.

Los diputados panameños concluyeron el período ordinario de sesiones el pasado 31 de octubre, después de aprobar importantes iniciativas económicas y sociales. Tomada de la AN
Los diputados panameños concluyeron el período ordinario de sesiones el pasado 31 de octubre, después de aprobar importantes iniciativas económicas y sociales. Tomada de la AN
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó por el momento convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, al considerar que no existen asuntos pendientes que justifiquen reunir a los diputados durante el receso legislativo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esa decisión si surgen temas que requieran atención antes del próximo período ordinario.

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“No creo que haya nada en la agenda que amerite una sesión extraordinaria. Pero bueno, veremos en el camino qué pasa”, manifestó el mandatario este miércoles 4 de noviembre, luego de participar en los actos protocolares del Día de los Símbolos de la Nación. Mulino reiteró que actualmente no contempla realizar esa convocatoria.

Las declaraciones se producen después de que la Asamblea Nacional concluyera sus sesiones ordinarias el pasado 31 de octubre, fecha establecida para el cierre del segundo período anual de trabajo legislativo. Los diputados deberán regresar el 2 de enero de 2027, cuando comenzará un nuevo ciclo de sesiones ordinarias, conforme al calendario constitucional.

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El presidente José Raúl Mulino descartó por el momento convocar a la Asamblea Nacional durante el receso legislativo. Tomada de la Presidencia
El presidente José Raúl Mulino descartó por el momento convocar a la Asamblea Nacional durante el receso legislativo. Tomada de la Presidencia

Las sesiones extraordinarias constituyen un mecanismo que permite al Órgano Ejecutivo convocar al Legislativo durante sus períodos de receso, cuando existen asuntos que requieren discusión o aprobación.

A diferencia de las sesiones ordinarias, los diputados deben ocuparse exclusivamente de las materias señaladas en la convocatoria presidencial, sin ampliar libremente la agenda.

Antes de finalizar sus actividades, el Legislativo aprobó el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, que asciende a 35,111.7 millones de dólares. Se trata del principal instrumento de planificación financiera del Gobierno, mediante el cual se asignan recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas, las inversiones y los compromisos estatales.

La discusión presupuestaria también estuvo marcada por la incorporación de una disposición relacionada con las contrataciones públicas superiores a un millón de dólares. El artículo 370 amplió la lista de entidades autorizadas a realizar determinadas contrataciones de hasta ese monto, sin aplicar los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

Panamá celebra cada 4 de noviembre el Día de los Símbolos de la Nación, una jornada dedicada a honrar la bandera, el escudo y el himno nacional, como parte de las festividades del Mes de la Patria. Tomada de la Presidencia
Panamá celebra cada 4 de noviembre el Día de los Símbolos de la Nación, una jornada dedicada a honrar la bandera, el escudo y el himno nacional, como parte de las festividades del Mes de la Patria. Tomada de la Presidencia

La modificación, impulsada durante el trámite legislativo, generó cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos estatales. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se mantendrían controles sobre estas operaciones, ante las preocupaciones relacionadas con el uso de las excepciones contempladas en el presupuesto.

Otro de los proyectos aprobados antes del cierre fue la iniciativa que amplía los beneficios y descuentos para jubilados y pensionados, mediante modificaciones a la legislación vigente. La propuesta recibió 50 votos favorables en tercer debate, el 30 de octubre, después de haber superado el segundo debate con 54 votos tres días antes.

Entre los cambios figura el descuento del 20% en medicamentos adquiridos con receta médica, así como un beneficio del 30% para tratamientos oncológicos. También se contemplan rebajas del 25% en consultas médicas, 20% en laboratorios y 30% en radiología, además de otras facilidades destinadas a reducir determinados gastos de esta población.

La iniciativa también incorpora descuentos del 20% en pañales para adultos y del 15% en adecuaciones de viviendas, junto con beneficios en servicios funerarios y aseo residencial. Estas modificaciones forman parte de una ampliación de las protecciones económicas para los adultos mayores, aunque su aplicación dependerá de las disposiciones legales correspondientes.

Noviembre es el Mes de la Patria en Panamá, con celebraciones que conmemoran la separación de Colombia, los símbolos nacionales, el Primer Grito de Independencia y la emancipación de España. Tomada de la Presidencia
Noviembre es el Mes de la Patria en Panamá, con celebraciones que conmemoran la separación de Colombia, los símbolos nacionales, el Primer Grito de Independencia y la emancipación de España. Tomada de la Presidencia

La aprobación de ambos instrumentos permitió cerrar el período legislativo con decisiones de impacto fiscal y social, aunque la posibilidad de nuevos asuntos durante noviembre y diciembre permanece abierta.

De surgir una necesidad concreta, el presidente conserva la facultad constitucional de convocar a los diputados para atender una agenda específica.

Durante su intervención del 4 de noviembre, Mulino también felicitó a los estudiantes y las bandas independientes por su participación en los desfiles patrios.

La jornada comenzó con la izada del pabellón nacional en el Palacio de las Garzas, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y autoridades gubernamentales.

El 4 de noviembre se dedica a los símbolos nacionales, dentro de las celebraciones del Mes de la Patria, que recuerdan la separación de Colombia en 1903 y la independencia de España en 1821.

El presidente también reiteró que la asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre continúa durante las festividades. Aseguró que los equipos gubernamentales permanecen desplegados en las zonas perjudicadas y pidió confianza y paciencia a las familias damnificadas, mientras avanzan las labores de recuperación.

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