El día que Prince resaltó el tema icónico de John Lennon: “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará”

Imagine fue publicada por John Lennon en 1971 y se convirtió en una de las canciones más reconocidas de su carrera solista (YouTube)

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Prince estaba convencido de que Imagine, de John Lennon, conservaría su vigencia dentro de 2.000 años. Para el músico de Minneapolis, la permanencia de esa canción no respondía a su éxito comercial ni al peso histórico de The Beatles, sino a la coincidencia entre lo que Lennon expresaba en sus versos y el momento personal que atravesaba.

La reflexión permite observar un vínculo entre dos artistas que modificaron la música popular desde recorridos diferentes. Prince, figura decisiva del funk, el soul, el R&B, el pop y el rock, encontró en Lennon a un compositor cuya obra se transformó a medida que cambiaba su vida fuera de los estudios. Donde parte de la crítica veía una pérdida de intensidad, él identificaba una búsqueda de mayor cercanía con la experiencia personal.

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En una entrevista al Minnesota Monthly, el autor de Purple Rain cuestionó la idea de que Lennon hubiera perdido fuerza después de alejarse del entorno de la banda. “Ahora mucha gente dice: ‘Lennon perdió su chispa’”, señaló de acuerdo con Indie Hoy. Para él, ese tipo de juicio solía esconder una expectativa de conflicto constante: “Normalmente significa algún tipo de disfunción”. “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará al final”, resumió.

Prince vinculó la vigencia de Imagine con la vida personal de Lennon

La interpretación de Prince en que la evolución de John Lennon después de The Beatles no debía evaluarse por el carácter experimental o confrontativo de sus canciones. A su entender, el compositor había logrado convertir experiencias de enojo, soledad o malestar en una obra más conectada con su vida cotidiana.

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“El tipo pasa por lo que sea que lo enoje, lo haga sentir solo o molesto, y logra manejarlo a nivel personal. ¿Y qué pasa con su música? Dicen que se ‘domestica’”, planteó. Lejos de tomar esa definición como un cuestionamiento, Prince la reivindicó: “Ojalá digan lo mismo de mi música. Quiero que mi música se vuelva domesticada”.

Su análisis se concentraba en Imagine, la canción que Lennon publicó en 1971. El tema propuso un mundo sin fronteras, religiones ni posesiones y se convirtió en una de las composiciones más reconocidas de su carrera solista. Para Prince, esa obra tenía una cualidad que explicaba su proyección futura.

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Prince consideraba que la relación con Yoko Ono fue decisiva en la transformación artística de John Lennon (Composición fotográfica)

“John Lennon no habría escrito la música que escribió al final de su vida si no hubiera atravesado lo que vivió con Yoko y consigo mismo”, sostuvo en aquella conversación. Luego formuló su pronóstico: “No habría escrito Imagine. Y Imagine, gracias a Dios, va a seguir existiendo dentro de 2.000 años”.

Para explicar esa idea, contrastó el tema con I Am the Walrus, composición de Lennon publicada por The Beatles en 1967. Prince no cuestionó la relevancia de esa etapa, pero diferenciaba el juego de imágenes de la canción con la exposición personal que encontraba en Imagine. “John no era la morsa, era John”, dijo. Y agregó: “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará al final”.

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Yoko Ono fue clave en la transformación que Prince veía en Lennon

La relación entre Lennon y Yoko Ono ocupaba un lugar decisivo en la interpretación de Prince. El músico entendía que el vínculo había modificado la vida del ex Beatle y que esa experiencia había tenido consecuencias directas en su manera de componer.

En la entrevista con Minnesota Monthly, Prince recordó el primer encuentro entre ambos en una galería de arte de Londres. “Si John nunca hubiera subido esa escalera en esa galería de arte para ver lo que Yoko había escrito allí cuando la conoció, su vida habría sido completamente diferente”, afirmó.

La escena ocurrió en 1966, durante una muestra de Ono en la Indica Gallery. Lennon subió por una escalera y utilizó una lupa para leer la palabra “YES”, escrita en letras pequeñas en el techo de la instalación Ceiling Painting. La propia artista relató ese episodio en un registro de MoMA y confirmó que Lennon encontró el mensaje al mirar a través de la lupa.

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Para Prince, esa palabra resumía el comienzo de una etapa decisiva en la vida de la pareja. “Lo que encontró fue la palabra ‘Sí’, y para mí, eso definió el principio y el final de sus vidas juntos como personas y artistas”, expresó.

Desde esa mirada, la perdurabilidad de Imagine no se explicaba solo por la canción, sino por el proceso vital que Prince veía detrás de ella: la búsqueda de Lennon de trasladar una experiencia personal a una idea capaz de interpelar a públicos de distintas generaciones.