El Salvador

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La medida afecta a J. C. A., de 55 años, mientras la Fiscalía investiga lesiones, amenazas, tocamientos sexuales y expresiones de violencia denunciadas por la mujer tras hechos ocurridos el 18 de octubre de 2026

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó detención provisional contra el hombre acusado de agresión física y sexual hacia su pareja./ (Centros Judiciales El Salvador)
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó detención provisional contra el hombre acusado de agresión física y sexual hacia su pareja./ (Centros Judiciales El Salvador)
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El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra un hombre de 55 años acusado de agredir física y sexualmente a su pareja, además de amenazarla y ejercer violencia contra ella. La resolución alcanza a J. C. A., quien permanecerá en prisión mientras avanza la investigación penal.

De acuerdo con información de Centros Judiciales El Salvador, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2026 en la vivienda de la víctima, en Santa Ana. La Fiscalía le atribuye los delitos de lesiones, amenazas, otras agresiones sexuales y expresiones de violencia contra las mujeres.

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El requerimiento fiscal señala que el imputado exigió a la mujer mantener relaciones sexuales en varias oportunidades. Ante la negativa, habría proferido amenazas y realizado tocamientos de índole sexual.

La acusación también sostiene que el hombre golpeó a la víctima en uno de los brazos. Cuando ella le pidió que abandonara la vivienda, presuntamente le propinó un golpe en la boca que la hizo caer al suelo y le provocó sangrado.

Boceto de un mazo, un tintero y una carpeta sobre una mesa de madera, frente a una celda donde un hombre se sienta de espaldas.
La Fiscalía General de la República atribuyó al imputado cuatro delitos cometidos el 18 de octubre de 2026 en Santa Ana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer pidió ayuda y su hija mayor acudió a la habitación, aunque encontró la puerta cerrada con llave, el hijo menor logró abrirla y posteriormente se pidió auxilio a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes localizaron al acusado en su vivienda, situada en la colonia IVU de Santa Ana, donde fue capturado en flagrancia, según la información judicial.

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La etapa de instrucción permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la investigación y reunir los elementos que presentará ante un tribunal. La detención provisional no implica una condena y la responsabilidad penal deberá ser determinada en las siguientes fases del proceso.

El caso se conoce en un contexto de persistencia de denuncias por violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en El Salvador. La memoria de labores de la Fiscalía contabilizó 7,271 denuncias por violencia sexual entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, dentro de un universo de casi 16 mil casos de violencia de género.

El informe también registró 2,092 denuncias por violencia física, 5,518 por violencia psicológica y 957 por violencia patrimonial. En los procesos por violencia sexual que llegaron a sentencia durante ese período, la Fiscalía informó que obtuvo condenas contra 2,537 imputados, equivalente al 85.13% de los casos resueltos en esa instancia.

Tres personas caminan de espaldas hacia una puerta abierta iluminada, en una habitación oscura con una ventana con rejas.
Los hijos de la víctima la ayudaron para pedir auxilio a la Policía Nacional Civil, que logró capturar al hombre tras la denuncia del hecho./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, los tribunales han dictado condenas en expedientes que involucran agresiones contra mujeres y menores de edad. En mayo, un juzgado especializado de Santa Ana impuso una pena de 16 años y cuatro meses de prisión a un hombre acusado de violación agravada continuada, amenazas y violencia psicológica contra su esposa.

En octubre, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 10 años de cárcel a un hombre por la violación de una mujer en Aguilares, San Salvador Norte. La acusación estableció que el hecho ocurrió en abril de este año, después de que el imputado ofreciera llevar a la víctima a su vivienda.

El Código Penal salvadoreño sancionaba la violación cometida mediante violencia con penas de entre seis y 10 años de prisión. Los delitos de agresión sexual y otras figuras pueden recibir sanciones distintas según las circunstancias, la edad de la víctima, la reiteración de los hechos y la relación entre el acusado y la persona afectada.

En marzo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales y legales que habilitaron la prisión perpetua revisable para delitos de violación, homicidio y terrorismo. El paquete normativo incluyó modificaciones al Código Penal y a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La eventual aplicación de una pena en el expediente de Santa Ana dependerá de la calificación jurídica definitiva de los hechos, las pruebas incorporadas al proceso y la decisión que adopte el tribunal competente.

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