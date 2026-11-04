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La desconsolada despedida de Los Jaimitos a Daniel Bifulco, quien murió a los 56 años: “Hoy no estamos muy contentos”

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, sus compañeros en el recordado trío de Videomatch, homenajearon al humorista con sentidos mensajes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta junto a Daniel Bifulco, quien falleció a los 56 años
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Tras la muerte de Daniel Bifulco, sus compañeros en Los Jaimitos, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, publicaron extensos mensajes en las redes sociales para despedirlo. “El dolor es inmenso”, escribió Peña, mientras que Vagoneta lo definió como “mi hermano, mi amigo” y “el verdadero Jaimito”.

El trío humorístico que integraron durante años tuvo un lugar destacado en Videomatch. En sus publicaciones, Peña y Vagoneta recordaron a Bifulco por sus ocurrencias, su humor y el vínculo que mantenían fuera del escenario.

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Roberto Peña recordó “al Jaimito por excelencia”

Roberto Peña compartió una foto en la que se lo ve abrazando a Bifulco y le dedicó un texto extenso. “Querido amigo, Dani, que decir en este momento, cuando el dolor es inmenso. Simplemente gracias, por tu amistad, por tus risas, por tu confianza y empuje en cada locura que se me ocurría!”, escribió.

El actor continuó con un recuerdo de sus encuentros y de la personalidad de su compañero: “Quiero seguir recordando cada abrazo, cada momento que te veía venir y sabía que estaba lleno de ocurrencias de ‘Él Jaimito por excelencia que siempre fuiste’”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Roberto Peña le dedicó unas emotivas palabras en Instagram a su amigo

“¡Me quedo con todo el amor que te di y que me diste! Y pensar que ahora, te tenga el barba en la mesa, para salirle con alguna de las tuyas me calma el alma”, agregó Peña, en una referencia a Dios.

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Luego habló de la ausencia de Bifulco dentro del grupo que compartían: “Hoy Los Jaimitos no estamos muy contentos, pero sin duda hay un montón de gente que al recordarte, lo estará, porque ese es el homenaje más hermoso que sin duda te merecés”.

El mensaje concluyó con una evocación a la carrera del humorista: “Siempre fue tu lema hacer reír y regalaste alegría aún en los momentos más difíciles. Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre”.

Rodrigo Vagoneta lo llamó “mi hermano, mi amigo”

Rodrigo Vagoneta también eligió una foto junto a Daniel Bifulco para expresar su dolor. Sobre la imagen escribió: “Te amo, amigo, aún no lo creo. Descansa en paz, mi hermano. Siempre estarás en mí”.

En el texto de su publicación, Vagoneta manifestó: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con un emotivo posteo, Rodrigo Vagoneta también despidió al humorista

“Te voy a amar siempre, querido Dani. Genio del humor… ya haremos algo arriba como siempre”, agregó el artista, quien completó: “Que en paz descanses gracias por tu amistad y por el amor de toda tu familia. Te voy a extrañar”.

Peña, Vagoneta y Bifulco integraron Los Jaimitos, uno de los tríos humorísticos que alcanzó popularidad en la televisión argentina con sus participaciones en Videomatch.

El Mago Sin Dientes, Hijitus y otros colegas también lo despidieron

La noticia de la muerte de Bifulco motivó numerosos mensajes de colegas del espectáculo. Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes, publicó una foto junto al humorista y escribió: “Un día muy triste. Hasta siempre amigo. Gran persona y excelente profesional Dani Bifulco. QEPD”.

Flavio Gastaldi, conocido como Hijitus, expresó: “Hoy un día muy triste se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”. A su vez, Alfredo Silva posteó: “Que en paz descanses mi gran amigo Jaimito, Daniel Bifulco, que Dios te tenga en la gloria eterna”.

Torry Palenzuela también se sumó a las despedidas con imágenes compartidas y un mensaje para su colega: “Dani querido, así te voy a recordar, sonriendo. Hasta siempre, amigo y colega. Gracias por tu arte, descansá en paz”.

La hija de Daniel Bifulco pidió respeto para su familia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El posteo de la hija del histórico integrante de Los Jaimitos, que murió a los 56 años

Luciana Bifulco, hija del humorista, compartió una foto junto a su padre y agradeció las expresiones de afecto que recibió la familia. “Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió.

La joven también hizo un pedido público: “Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo. Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”.

“Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, concluyó Luciana Bifulco en su publicación.

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