Valentina Cervantes arrancó la decoración navideña: el árbol perdido, temática de ositos y un costado low cost

La pareja de Enzo Fernández arrancó a organizar todos los preparativos para las fiestas (Video: Instagram)

Guardar

Valentina Cervantes dio inicio a la temporada navideña y comenzó a realizar los preparativos para la decoración de su casa en Manchester, con el objetivo de recibir la Navidad. En esa vivienda reside junto con el futbolista Enzo Fernández y sus hijos desde el momento en que el mediocampista se incorporó al City proveniente del Chelsea de la capital inglesa.

La influencer compartió en sus redes sociales los primeros videos del proceso, en los que mostró cajas abiertas, figuras distribuidas sobre mesas y la sala en plena transición hacia el clima festivo. “Acá estamos en proceso. Estoy ordenando todo. Este año vamos a hacer una temática de ositos”, contó frente a cámara mientras exhibía parte de la colección.

PUBLICIDAD

Entre los elementos que fue mostrando aparecen varios cascanueces de distintos tamaños —algunos con gorro de piel negra y uniforme rojo—, guardias con atuendo a cuadros rojo y negro de estética navideña británica, y un cartel con la leyenda “North Pole” junto a una esfera luminosa blanca. A eso se suman ositos de peluche vestidos de Papá Noel con gorros tejidos, distribuidos sobre repisas en línea con la temática elegida para este año.

Cervantes aclaró que prefiere encargarse personalmente del armado y que libera al futbolista de los preparativos navideños. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, señaló, aunque descartó con humor la participación de su hijo menor: “Benja no porque tardaría mil años”.

PUBLICIDAD

El año pasado la familia aspotó por el color rojo y los elfos

La mayor parte de los adornos proviene de temporadas anteriores. “Esto era todo del año pasado y lo fui guardando; solamente este año son poquitas cosas las que tendría que agregar”, precisó.

Cervantes adelantó además que el seguimiento continuará en otra plataforma. “Les voy a estar mostrando mejor por TikTok lo que voy armando y el proceso de las decoraciones”, indicó. El registro también incluyó un avance del trabajo en el exterior de la vivienda, con la colocación de una guirnalda verde sobre la fachada de ladrillo junto a la puerta de entrada, con herramientas y una escalera como parte del operativo de montaje.

PUBLICIDAD

Luego de compartir el adelanto en sus redes sociales, subió un extenso video en su cuenta de TikTok en el que Cervantes amplió los detalles sobre la paleta elegida para este año. Además de los ositos, confirmó que incorporará bolas de color bordó que reemplazarán a las del año pasado. “Me parece que voy a ir más por este lado”, explicó al mostrar la nueva compra.

La influencer contó que para estas fiestas apostó por una decoración con ositos (Video: TikTok)

La influencer también reveló que toda la decoración tiene un costado lowcost ya que busca las ofertas para poder decorar su hogar. “Voy a lugares acá que son superbaratos. Me meto en lugares que tengan ofertas o que sean de cosas baratas y son lindas igual”, contó, y puso como ejemplo unos muñequitos que consiguió por menos de una libra. “En Argentina serían menos de dos mil pesos argentinos estos muñequitos”, comparó.

PUBLICIDAD

Al referirse a los adornos, mencionó además la presencia de dos figuras con música, que habían sido elegidas por Olivia el año pasado. “Ella las eligió. A estas dos les voy a tener que encontrar un lugar donde ponerlas, para que no las toquen todo el tiempo”, dijo con humor.

El árbol, en tanto, tendrá que esperar debido a un inconveniente sufrido en una de sus mudanzas. “Perdimos el árbol, no sé dónde quedó cuando nos mudamos. Lo fui a buscar hoy con la esperanza de empezar a armarlo y cuando fui no estaba”, relató con decepción. A la espera del nuevo ejemplar, los preparativos ya comenzaron y el espíritu navideño de a poco empieza a impregnar la casa de Valentina.

PUBLICIDAD