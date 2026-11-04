Teleshow

Valentina Cervantes arrancó la decoración navideña: el árbol perdido, temática de ositos y un costado low cost

La pareja de Enzo Fernández le dio inicio a la temporada de las fiestas en Inglaterra y compartió con sus seguidores el proceso para poner a tono su hogar

La pareja de Enzo Fernández arrancó a organizar todos los preparativos para las fiestas (Video: Instagram)
Guardar

Valentina Cervantes dio inicio a la temporada navideña y comenzó a realizar los preparativos para la decoración de su casa en Manchester, con el objetivo de recibir la Navidad. En esa vivienda reside junto con el futbolista Enzo Fernández y sus hijos desde el momento en que el mediocampista se incorporó al City proveniente del Chelsea de la capital inglesa.

La influencer compartió en sus redes sociales los primeros videos del proceso, en los que mostró cajas abiertas, figuras distribuidas sobre mesas y la sala en plena transición hacia el clima festivo. “Acá estamos en proceso. Estoy ordenando todo. Este año vamos a hacer una temática de ositos”, contó frente a cámara mientras exhibía parte de la colección.

PUBLICIDAD

Entre los elementos que fue mostrando aparecen varios cascanueces de distintos tamaños —algunos con gorro de piel negra y uniforme rojo—, guardias con atuendo a cuadros rojo y negro de estética navideña británica, y un cartel con la leyenda “North Pole” junto a una esfera luminosa blanca. A eso se suman ositos de peluche vestidos de Papá Noel con gorros tejidos, distribuidos sobre repisas en línea con la temática elegida para este año.

Cervantes aclaró que prefiere encargarse personalmente del armado y que libera al futbolista de los preparativos navideños. “Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja”, señaló, aunque descartó con humor la participación de su hijo menor: “Benja no porque tardaría mil años”.

PUBLICIDAD

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenan de ternura la Navidad en Londres
El año pasado la familia aspotó por el color rojo y los elfos

La mayor parte de los adornos proviene de temporadas anteriores. “Esto era todo del año pasado y lo fui guardando; solamente este año son poquitas cosas las que tendría que agregar”, precisó.

Cervantes adelantó además que el seguimiento continuará en otra plataforma. “Les voy a estar mostrando mejor por TikTok lo que voy armando y el proceso de las decoraciones”, indicó. El registro también incluyó un avance del trabajo en el exterior de la vivienda, con la colocación de una guirnalda verde sobre la fachada de ladrillo junto a la puerta de entrada, con herramientas y una escalera como parte del operativo de montaje.

Luego de compartir el adelanto en sus redes sociales, subió un extenso video en su cuenta de TikTok en el que Cervantes amplió los detalles sobre la paleta elegida para este año. Además de los ositos, confirmó que incorporará bolas de color bordó que reemplazarán a las del año pasado. “Me parece que voy a ir más por este lado”, explicó al mostrar la nueva compra.

La influencer contó que para estas fiestas apostó por una decoración con ositos (Video: TikTok)

La influencer también reveló que toda la decoración tiene un costado lowcost ya que busca las ofertas para poder decorar su hogar. “Voy a lugares acá que son superbaratos. Me meto en lugares que tengan ofertas o que sean de cosas baratas y son lindas igual”, contó, y puso como ejemplo unos muñequitos que consiguió por menos de una libra. “En Argentina serían menos de dos mil pesos argentinos estos muñequitos”, comparó.

Al referirse a los adornos, mencionó además la presencia de dos figuras con música, que habían sido elegidas por Olivia el año pasado. “Ella las eligió. A estas dos les voy a tener que encontrar un lugar donde ponerlas, para que no las toquen todo el tiempo”, dijo con humor.

El árbol, en tanto, tendrá que esperar debido a un inconveniente sufrido en una de sus mudanzas. “Perdimos el árbol, no sé dónde quedó cuando nos mudamos. Lo fui a buscar hoy con la esperanza de empezar a armarlo y cuando fui no estaba”, relató con decepción. A la espera del nuevo ejemplar, los preparativos ya comenzaron y el espíritu navideño de a poco empieza a impregnar la casa de Valentina.

Temas Relacionados

Valentina CervantesEnzo FernándezNavidadDecoración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

La capocómica fue llamada como testigo para contar lo que vivió junto a su amiga Sandra Domínguez, víctima del médico

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

La modelo contó que deberá someterse a una intervención quirúrgica y admitió cuál es su mayor temor en la previa

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

En una sentida carta abierta, evocó la sonrisa, la fortaleza y el legado de Antonio, quien sobrevivió a un secuestro extorsivo en 2002 que le dejó secuelas físicas y emocionales

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

Sofía Gonet se convirtió en Madonna para la final de Popstars: así fue su transformación

La influencer decidió hacer algo fuera de la común para celebrar el cierre de ciclo y se puso en la piel de la reina del pop

Sofía Gonet se convirtió en Madonna para la final de Popstars: así fue su transformación

El divertido video de Mónica Ayos y Diego Olivera que alcanzó casi 100 millones de reproducciones: “Es una locura”

En charla exclusiva con Teleshow, la actriz aseguró que no imaginó semejante repercusión y reveló fue lo que más la sorprendió de las reacciones

El divertido video de Mónica Ayos y Diego Olivera que alcanzó casi 100 millones de reproducciones: “Es una locura”

AMÉRICA

Estas son las empresas del sur y sureste de México que lideran en ambientes laborales en 2026

Estas son las empresas del sur y sureste de México que lideran en ambientes laborales en 2026

Estados Unidos levanta el confinamiento de sus empleados, pero mantiene la advertencia para viajeros en la frontera con México

Desalojos de madres con hijos y falta de refugios: los reclamos que acompañan la crisis habitacional en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

Honduras asignará bienes y fondos incautados al crimen entre instituciones de seguridad y justicia

MALDITOS NERDS

ArenaNet anuncia ‘Guild Wars Afterlife’, el primer DLC del juego en 20 años

ArenaNet anuncia ‘Guild Wars Afterlife’, el primer DLC del juego en 20 años

Bethesda confirma ‘The Elder Scrolls VI: Sentinel’ y su llegada a Hammerfell

Atari estrena ‘Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered’ en consolas y PC

Ubisoft lanza ‘Echoes of Central Park’, la mayor expansión de ‘The Division 2′ desde 2020

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

DEPORTES

El Liverpool de Alexis Mac Allister empata contra Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El Liverpool de Alexis Mac Allister empata contra Fenerbahce por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El exótico caso de la tenista de 79 años que disputó la qualy de un torneo oficial contra una jugadora 60 años menor

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera